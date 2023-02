¿Quién es Octavio "Oky" Appo, el participante de "The Challenge"?

Octavio "Oky" Appo, el participante del nuevo reality de Telefe, “The Challenge”, es un reconocido streamer argentino de 23 años, además de músico y cantante. Oriundo de Tucumán, el joven saltó a la fama con la creación de su grupo DNG Team, una comunidad que trabaja para Twitch como exportadores de contenido multimedia para Amazon, y que fue creada por la misma época en la que Oky se mudó a Buenos Aires.

Con sus transmisiones en vivo, donde se lo puede ver hablando de diversos temas acerca de su vida, Oky lleva cosechados 350.000 mil suscriptores en su canal de Youtube, 900 mil seguidores en Twitch y 650 mil en Instagram siendo así uno de los personajes más importantes de esta escena en estos momentos.

A poco de haber comenzado el programa, Oky generó uno de los momentos fuertes del show, cuando le dio un beso a Claudia Albertario. El streamer había manifestado que se sentía atraído por la actriz. “Sentí la necesidad de dejarle en claro que ella era la más linda del grupo. No sé por qué, sin ninguna intención”, contó delante de cámara. Y luego se le declaró a Albertario delante del grupo. “Ojalá mi timidez no me gane y te pueda sacar a bailar, pero a veces soy tímido y tengo inseguridades...”.

“Me sorprende porque es un pibito... Y digo, guau, con todas las chicas que hay gusta de mí....”, se sinceró Albertario. la actriz al escuchar la confesión del joven. “Tengo algo para proponerte: ¿te puedo robar un beso?”, le propuso la actriz. Y cumplió.

El beso de Oky con Claudi Albertario.

"The Challenge Argentina" debutó en la pantalla de Telefe con más de 20 puntos de rating. Está considerado como el reality más extremo del mundo, y en la versión local, conducida por Marley, 18 famosos competirán en diversas pruebas para ganar 15 millones de pesos.

por CEDOC