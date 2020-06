El 83% de residentes y concurrentes de hospitales porteños afirman no tener insumos suficientes

La Asamblea de Trabajadores Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires realizó un relevamiento para conocer las condiciones en las que los profesionales de la salud enfrentan la pandemia. De acuerdo a sus resultados, el 83% e los consultados aseguró no contar con los insumos suficientes para atender la crisis sanitaria. Camisolines hemorrepelentes, barbijos y antiparras fueron mencionados como los materiales más escasos.

De acuerdo al informe que elaboró la Asamblea, "el aumento de casos de Covid en el Área Metropolitana empuja a los hospitales y CeSACs a un colapso sanitario, en el cual los trabajadores y la población resultan ser les principales damnificades". La organización recogió la información a través de una encuesta realizada a través de Goole Forms entre el 24 de mayo y el 8 de junio. El cuestionario fue respondido por residentes y concurrentes de 27 hospitales (de un total de 33 en Ciudad de Buenos Aires).

Además de la cantidad de insumos, los profesionales respondieron acerca del acceso a Equipos de Protección Personal (EPP): el 66% respondió que no cuentan con EPP de calidad en cantidad necesaria.

En las conclusiones del informe, que también abarca temas como el aumento de camas de terapia intensiva, el pago de horas extras a los profesionales o los problemas con la aplicación de protocolos internos, la Asamblea asegura que "la gran mayoría de los servicios, en estos meses de pandemia, se han abastecido en base a donaciones, que intentan paliar algunas faltas pero que no pero que no suplantan la responsabilidad del Estado de garantizar los elementos para que nuestra salud y nuestra vida no estén en riesgo.

Con respecto a los protocolos, la Asamblea sostiene que este es uno de inconvenientes más graves que se registró: "Uno de los mayores problemas evidenciados en relación a la irrupción de la pandemia es la falta de utilización de protocolos oficiales, de creación de los mismos, o de reglamentación adaptada a cada efector. Esta situación genera manejos anárquicos, con sobreexplotación de personal e irregularidades en la atención. No contar o no aplicar protocolos para aislamiento de trabajadores en caso de contacto o caso sospechoso, pone en riesgo al conjunto de les trabajadores y pacientes, y por lo tanto impacta en la atención generando un deterioro".

El informe completo: