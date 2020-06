Teléfonos intervenidos y espionaje: las otras denuncias de Sergio Maldonado

Pasaron casi tres años desde la muerte de Santiago Maldonado. Y, desde el día que el joven desapareció durante un allanamiento realizado por la Gendarmería en la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen -en Esquel-, su hermano, Sergio Maldonado, fue quien se convirtió en querellante de la causa que busca determinar cómo las circunstancias del fallecimiento. Sin embargo, ese no es el único expediente que tramita en la Justicia: al día de hoy, hay una denuncia por escuchas ilegales y otra por espionaje. “Todo esto me cambió un montón la vida. Hay cosas que no hago más porque me siento muy expuesto”, contó a NOTICIAS.

Para Sergio, cada una de estas denuncias debería formar parte de una única investigación judicial. De ahí su reclamo para que la carátula de la causa sea “desaparición forzada”. “Ahora la causa por la muerte está sin juez ni fiscal. Está en la Corte Suprema. A principios de marzo presentamos un recurso porque habían vuelto a asignar al juez -Gustavo- Lleral y nosotros pedimos que nombren a un juez imparcial y que se investigue la desaparición forzada. No es un capricho. La causa por espionaje, la otra por la intervención del teléfono, el juicio al al médico que se hizo el año pasado… No fueron hechos aislados”, aseguró.

Espionaje. En un reportaje con NOTICIAS en febrero de 2018, Sergio había contado algunas de las situaciones que lo habían llevado a realizar la denuncia: “Por ejemplo, paraba en una estación de servicio, pasaban al lado mío y me mandaban mensajes diciendo lo que yo estaba hablando. Llegué a pensar: ‘Lo mejor que me puede pasar es que me maten’. Era tanto el sufrimiento y tanta la locura que no quería saber más nada”, había contado.

El juez federal Daniel Rafecas es quien tiene a cargo esa investigación. Sin embargo, los avances son lentos. “Recién me citaron a declarar en mayo del 2018, un año y dos meses después de la denuncia. Y todavía estoy esperando”, aseguró.

Las situaciones que relató Sergio ante la Justicia son de lo más variadas: “Hubo tres situaciones muy incómodas en Chile. Una vez fue un robo a mi camioneta, de la que sacaron una cosa particular. No fue algo al azar. Eso pasó en enero del 2018. Son formas de amedrentarte, de decirte que te están vigilando. También me fotografiaron en la cancha de San Lorenzo con amigos. Todo está en la causa”, dijo el hermano de Santiago Maldonado.

Escuchas. La causa por la intervención a su teléfono llegó a la Corte Suprema en mayo del 2018. Según consta en la investigación, cuando el juez Lleral se hizo cargo del expediente por la muerte de Santiago Maldonado, detectó las escuchas y las anuló. Sin embargo, un fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia, presidido por Javier Leal de Ibarra, sostuvo que el mecanismo había sido legal.

Para Sergio, que el magistrado sea el responsable de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), el único organismo estatal autorizado para realizar escuchas telefónicas, despierta suspicacias. De ahí que haya decidido apelar ese fallo.

Causa. Para la familia Maldonado nada más volvió a ser igual después del 1 de agosto del 2017. A pesar de que la autopsia determinó que Santiago Maldonado, cuyo cuerpo fue hallado en el río Chubut, murió ahogado, Sergio insiste en que todavía quedan muchos detalles por esclarecer como, por ejemplo, la fecha y el lugar de su muerte.

En los últimos meses, la crisis sanitaria aletargó los procesos judiciales. “La pandemia te limita. Por un lado, también sirve un poco para hacer una especie de duelo, que no habíamos podido hacer antes”, contó.

Las situaciones en las que se sitió perseguido o escuchado, relató Sergio, lo convirtieron en un hombre siempre alerta. "Empezás a sentir pánico, desconfiás de todo. Tenés una paranoia que empezás a preguntarte si esto es verdad o no. Otras veces pensás que no está pasando nada pero después se abre un informe y ves que te estaban siguiendo sin que te dieras cuenta. Eso te lleva a estar todo el tiempo perseguido", finalizó.