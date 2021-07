Un estudio reveló un subconteo de muertes por Covid-19 en Latinoamérica

Si bien el Covid-19 se ha cobrado más de 4 millones de vidas en todo el mundo a la fecha, este número de muertes pueden ser lamentablemente mucho mayor. Esto se debe a tres factores principales: la exclusión en las cifras oficiales de algunos países con bajos niveles de testeo de las personas que no dieron positivo de Covid-19 antes de morir. El posible no procesamiento por días e incluso semanas de certificados de defunción por parte de las instituciones médicas generando retraso en los datos. Y por último que muchas personas, debido a la pandemia, no se han tratado otras afecciones médicas causando indirectamente un aumento de muertes por enfermedades disitinas al Covid-19.

Para poder evitar estos inconvenientes metodológicos en la medición de muertes por la pandemia, se utiliza una medida conocida como “exceso de muertes”. Esta consta de tomar un número de personas que mueren por cualquier causa en un lugar, por un periodo determinado y compararlo con una línea de base histórica de los últimos años. Así, en base a esta metodología, el medio británico The Economist ha elaborado un estudio que contempla el exceso de muertes durante la pandemia en todo el mundo.

En el caso de América Latina el estudio demuestra cómo entre abril y julio del 2020 hubo dos países particularmente afectados. Bolivia que registró, en números absolutos, un pico de exceso de muertes de 2532 contra 419 muertes oficiales. Y Ecuador, en donde el pico de exceso de muertes fue de 5647 contra 122 muertos oficiales de Covid-19. Mientras que en la segunda ola a principios del 2021 México registró un pico de exceso de muertes de 27.769 contra 8910, en Perú el pico fue de 6052 contra 5356 muertes oficiales, Colombia tuvo un pico de exceso de muertes 3907 contra 3377 y en Brasil el pico llegó a 19.916 contra 15.033 muertos oficiales.

Si bien en este estudio Argentina no se encuentra incluida, este 2 de julio el Ministerio de Salud de la Nación presentó un estudio de exceso de mortalidad en el país durante el 2020. Dicho estudio reveló que el exceso de mortalidad en todo 2020 fue de 36.360 personas, es decir 10,6% para todo ese año. Si se tomara el año por semestres, el primero mostró una mortalidad descendiente del 7,9%, es decir fallecieron 13.510 personas menos (ya que no había accidentes de tránsito, traumas, etc.) Y en el segundo semestre crece un 25,6% lo que equivale a un exceso de promedio histórico de 45.163 muertes.

Más allá que es innegable la utilidad de este estudio, este fue publicado antes de que Argentina pasara la dolorosa barrera de los 100.000 muertos. Por esto se vuelve imperiosa la necesidad de un estudio actualizado ya que atravesamos un contexto en donde las cepas del virus se vuelven mas contagiosas y se han relajado las restricciones de circulación, amenazando con que el drama se prolongue en el tiempo.