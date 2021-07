Alertas sobre Vayo Business, el sitio de inversiones que promocionan las famosas

Zaira Nara te ofrece, en sus historias de Instagram, que inviertas tus ahorros a través de Vayo Business y te cuenta que, en nueve meses, podés obtener un 135% de ganancias. Celeste Muriega te dice que los beneficios son iguales ya sea que tengas pesos o dólares y que, solamente presentando tu DNI, podés duplicar lo invertido en ocho meses. Laurita Fernández te recomienda el sitio para hacer valer el “puchito” que tenés ahorrado y cuenta que ella hizo una inversión a 270 días con una tasa de interés del 15% (sin aclarar si fue en pesos o en dólares). Floppy Tesouro te promete ganarle a la inflación y hasta la mismísima Wanda Nara, desde Italia, te remarca que vas a obtener “una rentabilidad que no la están dando en ningún lugar”. Suena tentador, ¿no?

Con cada vez más famosas que repiten el speach financiero, todas las miradas entonces se enfocaron en Vayo Business. De hecho, esta compañía -junto a otras nueve- puede estar bajo el radar del Banco Central que, en junio, comenzó una investigación para determinar si se están realizando tareas de intermediación financiera sin autorización. NOTICIAS se comunicó con cinco especialistas del sector (economistas, asesores financieros y docentes) que pidieron hablar en off y analizaron las promesas de dinero rápido de esta empresa. También advirtieron sobre los potenciales riesgos a los que se podría exponer una persona que decida confiar en los consejos de las influencers.

Vayo Business es una sociedad anónima que se creó en noviembre del 2011 cuyos accionistas son Ana María Lavitola (que tiene un 95%) y Matías Ezequiel Mansilla (que tiene un 5%). Ambos declaran domicilio en Comodoro Rivadavia y con solo googlear el nombre de la socia mayoritaria se enciende una primera alerta: el hijo de la mujer, Leandro Usín, fue condenado primero por la Justicia porteña a tres años de prisión por 15 hechos de estafa y en 2018 comenzó una investigación en la Justicia de Chubut que los medios locales titularon como “La gran estafa de Gaiman”. “Logramos aprehenderlo antes de que se fuera de la ciudad de Trelew. Quedó en prisión preventiva durante todo el proceso, se logró una condena y la reparación a los siete denunciantes”, confirmaron a NOTICIAS fuentes judiciales. Su prontuario no tendría nada que ver con Vayo si Lavitola no hubiera sido mencionada por las víctimas de Usín en el expediente.

Vayo Business: inversiones, préstamos y tienda

La primera pregunta es: ¿qué es Vayo Business? En su sitio web, la compañía se presenta como un espacio para “acceder a financiaciones rápidas, con condiciones accesibles y claras, que te permitan generar un constante flujo de dinero circulante” y ofrece dos alternativas: se puede hacer inversiones online y acceder a préstamos. Este es el mensaje con el que se presentan en sus redes sociales y el que promocionan las famosas. Fuentes oficiales confirmaron a NOTICIAS que la empresa no está registrada en la Comisión Nacional de Valores, un requisito para hacer este tipo de operaciones.

Pablo Flores, el representante legal de la firma, aseguró que esto se explica en que la compañía, en realidad, es una tienda. “Vayo Business está en un holding de empresas, no es solamente Vayo Business S.A. Por eso lo de la Comisión Nacional de Valores. Son otras las empresas que regulan la parte de la CNA. Vayo Business, básicamente, lo que hace es comercializar productos electrónicos. Para toda la otra parte, hay otras empresas involucradas”. El abogado dijo no estar autorizado para dar los datos de las otras compañías.

Tanto en la web como en las redes hay una tienda llamada Vayo Store que vende productos como consolas de videojuegos o teclados y que trabaja su publicidad con celebrities como Mauro Icardi. Sin embargo, en ninguno de los sitios de Vayo Business se hace referencia a este negocio sino que la empresa solo promociona sus servicios para invertir o acceder a créditos.

Vayo Business: riesgos y alertas

Los expertos consultados subrayaron que la propuesta de Vayo Business, tal y como es presentada en público a sus potenciales clientes, genera algunas dudas. En tema inversiones, alertaron sobre lo mencionado acerca de la CNV, pero también insistieron en que estos sitios no pueden asegurar una rentabilidad (solo lo pueden garantizar aquellos instrumentos que se llaman de “rentabilidad fija”). Además, remarcaron que no hay información sobre en qué se invierte el dinero de los clientes, cómo está compuesta su cartera o cuáles son los riesgos. Un dato que sorprendió a todos es que se puedan obtener las mismas ganancias, ya sea invirtiendo en pesos o en dólares. De hecho, en un simulador de ganancias del sitio se establece que con una inversión de $5.000 o US$ 200, en 30 días se obtienen tasas de rentabilidad del 6%. “Ningún banco del mundo ofrece eso”, insistieron los especialistas para remarcar que los riesgos son altos.

Con respecto a los préstamos, además, señalaron la falta de información respecto al costo financiero total y a la tasa nominal anual, es decir, lo que sus clientes pagarán de interés al devolver el crédito obtenido. Los cálculos de los cinco especialistas concluyeron en que los intereses son “exorbitantes” y que se puede terminar devolviendo el doble o más de lo pedido.

Dar con las autoridades de Vayo Business no fue tarea fácil. Ante el primer pedido de entrevista, uno de los asesores, Fernando, derivó a NOTICIAS con el desarrollador del sitio web, que explicó que él no estaba involucrado en la compañía. Luego de insistir, esta revista fue derivada al abogado Flores, que rechazó la posibilidad de entrevistar a la socia mayoritaria: “Es una persona mayor que si bien tiene una participación del 95%, no es la persona encargada totalmente de la empresa. Hay un CEO”, aseguró aunque dijo que tampoco estaba autorizado para decir quién era esta última persona. Además, Flores volvió a insistir sobre la idea de que Vayo pertenece a un holding. En el sitio de Vayo Business aparece únicamente el logo de Buenos Aires Factoring S.R.L, cuyos socios son Fernando Nicolás Ramos y Oscar José del Tránsito Osores y no se precisan mayores detalles sobre qué rol cumplen cada uno.

Vayo Business tiene registrado su domicilio en Avenida Corrientes 2763, piso 2, departamento 8, donde funcionan las oficinas de “Sociedades 24 hs.”, una firma de abogados y contadores públicos que se encargan de constituir S.R.L., S.A. y S.A.S en apenas un día. Un trámite tan rápido y fácil como el que le prometen las famosas a sus seguidores que quieran hacer crecer su dinero de forma mágica.