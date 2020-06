"Víctimas por la paz", historias de personas que sufrieron violencia y no piden mano dura

Son treinta historias que se escapan del sentido común. “Víctimas por la paz” (Editores del Sur) es el libro que le da voz a quienes sufrieron en carne propia la delincuencia, pero que no creen en la mano dura ni en la venganza. Padres cuyos hijos fueron asesinados, familiares de jóvenes que murieron en un accidente de tránsito o personas que tuvieron secuelas graves después de un intento de robo. Cada relato es diferente, pero todos comparten una idea que los une: “Del dolor solo se sale con amor”.

Alexia Barchigia es periodista. Fue la encargada de hacer las entrevistas y de escribir cada uno de los relatos, que están narrados en primera persona. “Tuve charlas muy largas, muy emotivas y fuertes. Es un trabajo que se hizo con mucho respeto. Había que hablar sobre cosas difíciles como, por ejemplo, cuando un hombre me contó cómo fue la última vez que vio a su hija o un joven me describía cómo fue estar quedar en coma por haber sido víctima del robo de su celular”, cuenta a NOTICIAS la escritora.

El proyecto del libro surgió a instancias de la ONG “Víctimas por la paz”, coordinada por Mario Juliano, juez y director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal. Se trata de una organización que pretende nuclear a aquellos que no se sienten identificados con los reclamos de mano dura. En su sitio oficial, subrayan que “no es olvido, no es impunidad, no es candidez. Es la búsqueda de la pacificación social por la vía de la convivencia, la integración y, hasta en algunos casos, el perdón”.

Justamente eso fue lo que se encontró Barchigia en cada historia. “Es un grupo diverso. No piensan todos igual. Pero sí todos creen en la necesidad de generar una acción positiva. Saben que nadie les va a devolver a sus hijos, pero creen que se puede hacer algo diferente”, cuenta. La autora describe, por ejemplo, la historia de una persona que perdió a su hijo, pero que abrazó a los asesinos del joven y hasta los ayudó a seguir un proyecto laboral. “Un bicicletero al que le robaron decidió armar una bicicletería solidaria para darle trabajo a los chicos”, agrega.

Barchigia insiste en que no se trata de “súperhombres” o “súpermujeres” sino de personas comunes a las que les tocó atravesar una tragedia pero que entienden que la violencia nunca va a terminar con más violencia. Los protagonistas de este libro son Mercedes Fernández, Diana Márquez, Evangelina Sotelo, Silvina Castañeda, Sergio Núñez, Sandra García, Pablo Quiavetta, Nora Maciel, Pablo Pérez, Matías Lorenzo Pisarello, Néstor Fabián Giménez, Natalia Antoniuk, Alberto Siebenhaar, Paola Fernández, Abel Trillini, Luis Tagliapietra, Graciela Barrera, Francisco Gallo, Daniel Vega, Damián Ezequiel Mereles, Alexis Mischis, Mónica Torres, Eduardo Trasante, Leandro Seisdedos, Daniel Elías, Alberto Suárez, Elio Ezequiel García, Eduardo García Landolfi, Jonathan Berrondo y Esteban Nahuelquier.