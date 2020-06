El recuerdo de Florencia Kirchner a Néstor y a su abuelo por el día del padre

View this post on Instagram

Proyecta, proyector, memoria, proyecta y dame, dame lo que no conocí. Hay todo un atrás mío con mucha cosa mágica. Este proyector lo construyó el padre de mi padre-Néstor también-para pasar en los cumpleaños de él y mis tías diapositivas y con ellas contar historias para lxs chicxs. Nunca conocí a mi abuelo, murió varios años antes de mi nacimiento, pero su presencia en mi familia quedó tan intacta que yo hasta siento que filmé junto a él el enorme archivo en súper 8 que nos dejó. Cuando mi padre hablaba de su padre le nacía una fascinación acuática en la mirada, como me nace a mí cuando hablo de mi padre. Un poco de cuerda y llega la verborrea de ese pasional ático que es la memoria. Un poco de cuerda y ya soy como mi padre hablando de su padre. Naturalmente, podría continuar escribiendo este texto y hablar del mejor padre del mundo como hace unx un Día del padre, o de la madre, pero me corto la boca antes de bajar un mensaje así. Odio estos días de los títulos tiranos que sostienen toda una estructura patriarcal que frustra, quita, y por supuesto, oprime. En todo caso un día de la familia y ya, que se celebre lo que unx ha elegido como tal. Tuve un padre, pero podría no haberlo tenido ¿qué significaría hoy entonces? fácil: significaría ser una expulsada. Significaría ser la carente. O la que fue malformada porque el irresponsable (vamos, el aborto permitido, digamos todo) se tomó el palo. O la malformada 2, porque lo que me trajo acá no fue “el amor” entre un hombre y una mujer. ¿En serio hablamos de lo diverso, de feminismos y seguimos admitiendo estas narraciones en el calendario? ¿Qué estamos haciendo? Pudrir un poco más el mundo, como siempre. Qué manada del asco. Yo todavía espero una bandada de plumas en el cielo, y que caigan en mi pelo. Igual, me doy un gusto, hablé todo el día del señor de los films, como cuando era chica, y gritaba por la casa “me dijo el abuelo que se vayan todxs de acá” provocando caras pálidas. Nena fantasma.