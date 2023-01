VIDEO: La bizarra parodia del tema de Shakira en el que contestan su ex y la novia

La Session 53 de Bizarrap y Shakira ya tiene su propia parodia. Los Morancos, un dúo cómico y musical español integrado por los hermanos Jorge y César Cadaval, lanzaron una versión en clave cómica, donde encarnan a Gerard Piqué, ex pareja de la cantante colombiana, y a Clara Chía, la mujer con la que Piqué engañó a Shakira y que ahora es su nueva novia.

Lookeados para la ocasión y en un set prácticamente idéntico al del videoclip de la Session, los humoristas inventaron la respuesta de Piqué a Chía a Shakira. “Sabes que Piqué a mi me picó, y me gustó lo que picaba, ¿qué quiere que le haga yo?”, le hacen decir a Clara Chía. “Tu eres loba pero yo soy una leona. Dejate de cancioncitas, ¿vale? Poca broma”, le contesta la falsa Clara a la intérprete de “Loba”.

A su vez, el “falso Piqué”, que en la parodia ocupa el lugar que en el videoclip original tiene el productor musical Bizarrap en la consola y el órgano, intenta tranquilizar a su nueva novia: “Esa no es la actitud”, le señala para tratar de calmarla. “Ella ha empezado antes a molestar”, insiste la parodia de Clara Chía.

El video contiene varios chistes y referencias al hit original, como cuando el humorista que encarna a Clara Chía se queja “no me gusta lo que me ha dicho, que soy un Casio, que soy un Twingo”, en referencia al momento donde Shakira, para dar a entender que su ex pareja la cambió por una mujer de menor categoría que ella, dice que Piqué “cambió un Ferrari por un Twingo” y “un Rolex por un Casio”.

La parodia de Los Morancos es una más de las repercusiones que ha desatado la Session 53. El hit sumó 15 millones de reproducciones en su primer día de lanzamiento y en menos de 24 horas logró liderar el top 50 a nivel global. Suscitó el apoyo de miles de artistas que salieron a respaldar a Shakira, debates feministas que fueron desde la reivindicación del poder femenino a cuestionar los ataques de Shakira a Clara Chía, e incluso Gerard Piqué llegó a un acuerdo para ser la cara de la marca de relojes Casio.