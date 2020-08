La Defensoría del Público contra la producción de Viviana Canosa

En medio de una polémica que lleva semanas, y después de que un niño de cinco años muriera de un paro cardiorrespiratorio luego de consumir dióxido de cloro el viernes 14, la Defensoría del Público intervino en el caso de Viviana Canosa, que tomó esa sustancia al aire, y convocó a la producción de “Nada Personal” para “dialogar sobre la vulneración de derechos de las audiencias, en particular el derecho a una información veraz y precisa para la protección de la salud”.

El organismo, que no tiene potestad sancionatoria, pero vela por la protección de los intereses y derechos colectivos hizo un análisis del caso después de recibir más de 20 reclamos y dictaminó que, con su actitud, Canosa “violó el artículo 70 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que considera que el derecho humano a la comunicación se encuentra íntimamente ligado a la protección de la salud de las personas”.

Como consecuencia, además de convocar a su producción para debatir sobre lo sucedido, le solicitan al programa que difunda información con validez científica. En el comunicado donde anuncian las medidas afirmaron que “consumir dióxido de cloro en televisión es infodemia”.

En esa línea, a pesar de que Canosa promocionó la ingesta de esa sustancia como preventiva del coronavirus, no tiene ninguna evidencia científica. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no recomienda utilizarlo: alertaron sobre los “graves efectos adversos” que podría ocasionar.

En tanto, Viviana Canosa aseguró que iniciará acciones legales por las “injurias” que recibió a raíz de que tomó dióxido de cloro. "Durante estos días vengo escuchando y leyendo en diferentes medios, muchas expresiones que me lastimaron, que ofendieron mi honor, sustentadas en falsedades sobre mi persona y en interpretaciones malintencionadas, por las que además intentan socavar vulnerar mi libertad de expresión. Por lo tanto le he encomendado a mi abogado el Dr. Martín Leguizamon para que inicie las acciones legales correspondientes contra los que me injuriaron y agraviaron", escribió en su Twitter.

por R.N.