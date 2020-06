Zulemita cruzó a Victoria Donda por cuestionar los usos discriminatorios del lenguaje

"¿Nos estarían faltando temas importantes para debatir?". Con esa pregunta, Zulemita Menem cruzó por Twitter a la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda. El motivo de la molestia de la hija del ex Presidente, Carlos Salúl Menem, fue una reflexión de la funcionaria acerca de los usos discriminatorios del lenguaje.

En una entrevista con el periodista Diego Shehinkman, Donda habló acerca de por qué no es conveniente usar palabras como "negro" de forma peyorativa: "Si alguien te pregunta: "¿Tu mamá trabaja o no trabaja?", ¿responderías: "No. No trabaja. Es ama de casa". Hoy, cualquier persona que responda que una mujer no trabaja porque es ama de casa, es una persona que no hizo el taller de la Ley Micaela. Una mujer que es ama de casa, trabaja en su casa", afirmó y agregó: "Esas cosas que fuimos deconstruyendo en el lenguaje en cuanto al avance del feminismo, también las tenemos que dar para poder discutir sobre un tema del cual no se discute y que tratamos de esconder abajo de una alfombra, que es el racismo".

La funcionaria agregó que, en este asunto, hay una palabra que debería ser reemplazada: "quilombo". "Quilombo eran esos espacios donde los esclavos africanos traídos por los esclavistas colonizadores de América escapaban para poder ser libres. A esa palabra, que en realidad tenía un origen de libertad, nosotros las transformamos en burdeles o en espacios donde hay mucho lío. Entonces, reemplacemos 'quilimbo' por 'lío' y ya está", sostuvo.

La respuesta de Zulemita fue lapidaria: "Cambiando vocabulario “quilombo x lío” bueno... cuando tengamos que mandar a la mier... diremos anda a defecar. Mi vieja llevó adelante mi casa toda la vida y recién me doy cuenta que es 'ama de casa'. Nos estarían faltando temas importantes para debatir?"(sic), publicó la riojana en su cuenta de Twitter.

por R.N.