Por qué no será obligatorio usar barbijo para hacer running

El anuncio fue concreto. El horario elegido por el Gobierno de la Ciudad para habilitar la actividad física se sostiene en que, al permitir hacerlo “a contraturno”, se evita que quienes realicen ejercicio se crucen con quienes van a trabajar durante el día. Pero la pregunta aún sigue dando vuelta en la cabeza de muchos: ¿Con o sin barbijo? La respuesta la dio el Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la conferencia de prensa de esta mañana: “NO será obligatorio el uso del barbijo”, para quienes salgan a correr.

Al explicación científica que llevó a los especialistas a recomendar el no uso de barbijo para correr es que al correr se aumenta el consumo de energía del cuerpo, lo que obliga a la persona a exhalar más dióxido de carbono (CO2), el que al quedar en el espacio del tapaboca reduce la cantidad de oxigeno que la persona pueda ingresar al inhalar. Y esto puede llegar a ser muy peligroso.

"Respirar con barbijo puede hacer que (correr) sea dificultoso y que el aire ligeramente enrarecido no permita la sensación de plenitud que el esfuerzo requiere. Lo importante en todos los casos en que, si usando barbijo se percibe incomodidad o molestia, se debe detener la actividad y no insistir forzadamente", explicó Jorge Franchella a Clarín.

Uno de los mejores ejemplos de lo peligroso que puede ser correr con barbijo sucedió a principio de mayo en China, donde el pulmón del joven Zhang Ping colapsó luego de salir en reiteradas ocaciones a hacer running con tapabocas. Ping solía recorrer unos 3 kilómetros con el tapabocas puesto cuando el trágico día decidió exigirse un poco más. Antes de concluir su ejercicio comenzó a tener problemas para respirar y sintió un fuerte dolor en el pecho. Al llegar a su casa y ver que el dolor no disminuía, la familia decidió llevarlo al hospital, donde lo tuvieron que intervenir de urgencia por un neumotorax que, según el médico que lo intervino, Chen Baojun, se habría producido por usar el tapabocas cuando hacía ejercicio, ya que el tapabocas redujo el ingreso de oxígeno al cuerpo y eso incrementó la presión sobre el corazón y los pulmones.

Igualmente, las asociaciones y grupos de corredores ya están difundiendo entre los runners la idea de que, más allá de la autorización de correr sin tapabocas, todos salgan a correr con los buff (cuellos multiuso que pueden usarse como tapabocas), los que utilicen para cubrirse la boca y nariz cada vez que se crucen con otra persona.

Si bien son varias las actividades autorizadas, la única en la que se autoriza el no uso de tapabocas es en el running. "De 8 de la noche (20 hs) a 8 de la mañana se podrá salir a hacer ejercicio, a correr, a caminar, a andar en bicicleta", dijo Larreta y remarcó que deberá hacerse respetando los protocolos y que no puede hacerse en grupo (dos personas cómo máximo y manteniendo el distanciamiento de 2 metros) y por el barrio (no se permite moverse en auto para ir a correr a otra zona). Y agregó que, para mayor seguridad, la Ciudad incrementará la presencia policial en las zonas en las que los ciudadanos salgan a hacer actividad física.