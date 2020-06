Un yerno, un sobrino y dos amigos, los insólitos socios de Ginés González García

Ginés González García es uno de los hombres más observados del Gobierno. La pandemia le otorgó al ministro de Salud un protagonismo inimaginado. Desde diciembre, lo acompaña en la función pública un equipo de trabajo que, en tiempos menos extremos, hubiera despertado suspicacias: un sobrino, un yerno y dos socios con quienes Ginés, además, comparte emprendimientos vinculados a viñedos y a la cría de cerdos. Es más, algunos de estos funcionarios también tienen intereses en el negocio médico privado.

Lisandro Bonelli es el sobrino de Ginés y actual jefe de gabinete de la cartera. Niega que estas relaciones, en las que se mezcla lo público con lo privado, impliquen algún inconveniente: “Lo digo con total sinceridad: uno hace negocios con los amigos. Podés empezar primero teniendo una relación de amistad y después laboral o al revés. Y uno trae a su equipo a la gente de su confianza”, defiende a Ginés en diálogo con NOTICIAS.

Además de Bonelli, el ministro eligió a su yerno, el arquitecto Hernán Barbalace para que dirija el área de Recursos Físicos del Ministerio.Con ellos, Ginés tiene sociedades vinculadas al sector agropecuario y de vinos. Por otro lado, convocó a su amigo médico Daniel López Ferraro, al que nombró a cargo de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y con quien comparte sociedad en bodegas. Su compañero político desde los ‘80, Eugenio Zanarini, y también socio en el rubro de los vinos, ocupa un área clave en el Gobierno ya que maneja la caja de las obras sociales: la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Los socios de Ginés, además, se vinculan entre sí en otras empresas privadas y con otras personas del entorno íntimo del ministro como, por ejemplo, los hijos de un gran amigo suyo que falleció, José Marcelo Ondarcuhu, y que siguen con el negocio de su padre. Ondarcuhu fue cofundador con Ginés de la Fundación ISalud y, en el 2002, siendo funcionario en la primera gestión de Ginés, fue advertido por la Oficina Anticorrupción que detectó incompatibilidades entre sus negocios privados y la función pública y le impidió convertirse como proveedor estatal ya sea por sí o a través de dos empresas.

Ginés es elogiado por el presidente Alberto Fernández -y también reconocido por sus colegas- por su trayectoria como sanitarista y su manejo de una cuarentena temprana. Sin embargo, desde el Ministerio retacean algunos datos oficiales. Desde mediados de marzo, NOTICIAS intentó conocer el detalle de las compras de insumos y medicamentos, así como también la cantidad de camas de terapia intensiva, con escasa respuesta estadística por parte de la cartera de salud. Consultado por este asunto, Bonelli, el sobrino de Ginés, respondió: "Con el tema compras hay que hacer un pedido de acceso a la información pública. Preferimos que por la sensibilidad del tema sea por escrito". Un trámite formal que demora días.

Socios. Los socios-funcionarios del ministro es otro punto que llama la atención. Según su última declaración jurada, Ginés tiene participación en tres sociedades: Carpor S.A., en la que está asociado con su sobrino Bonelli y con Damián Mutti, quien, según le confirmó a NOTICIAS, se alejó del emprendimiento; Tierra de Huanacache S.A., junto a José Esteban Ordacuhcu, Barbalace y López Ferraro; y, por último, Sarmar S.A, que heredó junto a su hermana.

A pesar de no aparecer en su última declaración -sí en la del 2012-, según los registros públicos Ginés es titular también de Bodegas y Viñedos Santa Eleonora S.A.. En este emprendimiento de vinos también figura el médico López Ferraro.

López Ferraro es oriundo de San Juan. El hombre tiene una larga trayectoria en empresas vinculadas a la salud. En 2004 creó una sociedad para comercializar medicamentos; en 2008 pasó por el directorio de una empresa que brinda servicios de ambulancias en su provincia y en 2011 fundó otra de compra, venta, importación y exportación de material médico. En 2005, además, López creó la agropecuaria Sol de San Juan S.A., junto al yerno de Ginés y a José Esteban Ondarcuhu, uno de los hijos del cofundador de ISalud.

Este arquitecto junto a su hermano, Alejandro, crearon en el 2009, Grupo Abaco S.A, una sociedad dedicada a la construcción. En el universo de la política, hay quienes apuntan contra esta empresa por sus vínculos con el Estado. Según los últimos registros, hizo trabajos en la Biblioteca del Congreso de la Nación, entre el 2016 y el 2019. Y el último 6 de diciembre, se le preadjudicó al grupo $2.165.250,00 para la “puesta en valor del hall de acceso” de esa institución y, en abril, ya había obtenido $2.404.000,00 para remodelar la fachada y la salida de emergencia. Además, es un grupo que suele ganar obras del mundo médico, como la del Hospital Municipal de Verónica, en 2016, o la ampliación del Hospital El Cruce de Florencio Varela, de acuerdo a lo que informa el sitio Leoni & Asociados, una empresa de servicios geotécnicos.

Noticias: ¿No cree que puede generar sospecha que los socios de Ginés tengan, por su lado, sociedades que contratan con el Estado?

Lisandro Bonelli: Si contrataron con el gobierno nacional estando Ginés en el cargo, lo discutimos. Ahora, cada uno tiene su actividad privada y puede tener la empresa que sea. De hecho, eso habla de que son gente que viene del mundo de la salud y conoce la política sanitaria. No traemos a los cargos a extraterrestres.

Algo similar expresó sobre Zanarini, a cargo de un área que maneja una caja millonaria vinculada a las obras sociales. “Es uno de los hombres de mayor confianza de Ginés”, insiste Bonelli. Zanarini fue vicerrector en la Universidad ISalud y empleado de la Fundación ISalud. Durante el kirchnerismo fue interventor en la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo que alguna vez fue definido como “la caja negra para disciplinar al sindicalismo”.

Familia. Además de ser su tío, Ginés es una especie de padrino político para Bonelli ya que lo acompañó en su carrera hasta llegar a ser diputado bonaerense del Frente Renovador, cargo en el que pidió licencia para mudarse a la Rosada. Por su parte, su yerno Barbalace fue empleado de Tierra de Huanacache y tuvo un paso fugaz por otra empresa privada en los ‘90. En su entorno lo definen como un arquitecto especializado en infraestructura sanitaria.

“¿Con quién te vas a mover si no es con quienes tenés afinidad, amistad y confianza? La verdad es que a Ginés mal no le ha ido en la gestión pública. No solo por su capacidad sino porque se rodeó de gente idónea. No hay nada que ocultar", finaliza Bonelli.

Cuando los límites entre los emprendimientos privados y la función pública son difusos, el Gobierno debería redoblar esfuerzos para no solo ser sino parecerlo.