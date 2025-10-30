Rob Jetten, líder del partido centrista Demócratas 66 (D66), se ha situado en el centro del escenario político neerlandés tras los comicios de octubre de 2025 y aparece como la figura con más opciones para encabezar el próximo gobierno. Con 38 años, su ascenso ha sido presentado por la prensa internacional como un giro hacia el centro frente al avance de la derecha, y fuentes como Reuters y el Financial Times señalan que Jetten podría convertirse en el primer primer ministro abiertamente gay y el más joven en la historia moderna de los Países Bajos si logra articular una coalición mayoritaria.

Nacido en Veghel en 1987, Jetten se incorporó a la política nacional tras pasar por la presidencia de los Young Democrats y por cargos locales en Nijmegen; tiene formación en administración pública por la Universidad Radboud. En los últimos años fue ministro para la Política Climática y Energética en el gabinete precedente y ocupó puestos ejecutivos y parlamentarios dentro de D66, experiencia que le permitió consolidar una imagen de tecnócrata liberal con sensibilidad verde.

En campaña, Jetten reubicó el discurso de D66 más allá de su tradicional agenda sobre clima y Europa: propuso medidas ambiciosas contra la crisis de la vivienda (construcción masiva de nuevas viviendas y reducción de trabas administrativas), reformas en la gestión de asilo y una mayor integración europea, mientras enfatizó la necesidad de estabilidad frente a la polarización. Analistas citados por Euronews y Reuters reconocen esa estrategia como clave para atraer votantes de centro y moderados descontentos con la fragmentación política.

El principal obstáculo para Jetten no es su popularidad puntual, sino la aritmética parlamentaria: la formación de Gobierno en los Países Bajos exige coaliciones amplias y negociaciones complejas. El Financial Times advierte que, aunque D66 obtuvo un notable crecimiento en escaños, la necesidad de aliarse con varias fuerzas (liberales, democristianos y verdes o socialdemócratas) hará que las conversaciones sean largas y técnicamente difíciles, con margen para tensiones internas y concesiones programáticas.

En lo personal, la vida privada de Jetten ha ganado atención mediática internacional. El dirigente está comprometido con Nicolás Keenan, un consagrado jugador argentino de hockey sobre césped que milita en la liga neerlandesa y en la selección albiceleste. La relación, pública desde 2022, se formalizó con un anuncio de compromiso que llegó a los medios a finales de 2024. De concretarse la elección del político como Primer Ministro, su pareja tendría el honor de ser considerado "Primer Caballero". Teniendo en cuenta que la argentina Máxima Zorreguieta tiene el título de Reina consorte de los Países Bajos, por su matrimonio con el Rey Guillermo Alejandro, serian dos compatriotas argentinos los que estarían ubicados en el polo de poder del país holandés.

Nicolás Keenan, nacido en 1997 en Buenos Aires y formado en clubes como Club Egara, es hoy una referencia obligada del hockey de alto rendimiento que juega en el Hoofdklasse neerlandés (Klein Zwitserland) y es miembro habitual de "Los Leones" —la selección nacional albiceleste— con una gran trayectoria de participaciones en torneos internacionales y ciclos olímpicos. La relación entre ambos trascendió la intimidad: los medios han destacado cómo la pareja combina visibilidad mediática, lo que para algunos analistas contribuye a normalizar la presencia LGBT en espacios públicos y a subrayar un mensaje europeo de pluralismo.

Si Jetten logra formar gobierno y asumir como primer ministro, el impacto sería doble: institucional, por un relevo generacional frente a liderazgos más consolidados, y simbólico, por la llegada al Ejecutivo de un dirigente abiertamente gay en un país con larga tradición de derechos civiles. De ser así, su llegada marcaría un regreso del centrismo y de la política proeuropea. Las próximas semanas definirán el destino político de Jetten.

En Países Bajos los procedimientos formales para encargar la formación de Gobierno, la negociación por carteras y el calendario parlamentario serán determinantes y podrían prolongar la transición hasta bien entrado 2026 si no se alcanzan acuerdos amplios. Mientras tanto, se estima que la vida personal del dirigente neerlandes con Nico Keenan seguirán siendo objeto de cobertura en la prensa internacional y local.