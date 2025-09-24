Wednesday 24 de September, 2025
Radio Perfil | Logo Perfil

MUNDO | Hoy 14:00

El día en fotos 24-09-25

Galería de imágenes de la Argentina y del mundo

Zanqueros esperan para competir en el torneo de Zanquillos de Oro, una competición de zancos organizada en el marco del Festival de Valonia, en la plaza Saint-Aubain de Namur. Las competiciones de zancos de Namur se inscribirán en la lista del patrimonio de la UNESCO. | Foto:JOHN THYS / AFP
Zanqueros esperan para competir en el torneo de Zanquillos de Oro, una competición de zancos organizada en el marco del Festival de Valonia, en la plaza Saint-Aubain de Namur. Las competiciones de zancos de Namur se inscribirán en la lista del patrimonio de la UNESCO. | Foto:JOHN THYS / AFP

En esta Nota

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Mundo"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil