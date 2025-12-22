Tuesday 23 de December, 2025
Radio Perfil | Logo Perfil

MUNDO | Ayer 14:17

El video de Donald Trump con Epstein y rodeado de mujeres

En redes sociales comenzó a circular una grabación que vincula al actual presidente estadounidense con el famoso abusador muerto en 2019.

Donald Trump y Jeffrey Epstein | Foto:CEDOC
Donald Trump y Jeffrey Epstein | Foto:CEDOC

La desclasificación de miles de documentos relacionados con el caso del financista estadounidense Jeffrey Epstein volvió a poner en el centro del debate público a algunas de las figuras más poderosas y conocidas del mundo. A finales de diciembre de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) comenzó la publicación de casi 4 000 archivos exigidos por la nueva Epstein Files Transparency Act, una ley firmada por el presidente Donald Trump que obliga a divulgar todos los registros no clasificados del expediente sobre Epstein antes de fin de año. 

La liberación parcial de estos archivos, que incluye fotografías, videos, documentos judiciales y otros materiales, ha generado una ola de reacciones encontradas. Por un lado, autoridades defienden la transparencia y el cumplimiento de la ley; por otro, críticos y legisladores demócratas denuncian censuras, omisiones y presuntos encubrimientos, especialmente en lo concerniente a materiales que mencionan a figuras políticas de alto perfil. 

FOTOGALERIA Archivos del caso de Jeffrey Epstein

Entre los materiales que más han atraído la atención pública figuran imágenes en las que aparece el expresidente Bill Clinton en contextos sociales vinculados a Epstein. Varias fotos muestran a Clinton recostado en un jacuzzi, acompañado por otros individuos cuyo rostro fue censurado, así como instantes compartidos con Epstein y con el músico Mick Jagger en eventos sociales sin la presencia explícita del financista fallecido en prisión en 2019. 

La publicación también incluye material en el que se identifica al cantante Michael Jackson, aunque, al igual que ocurre con otros rostros conocidos, las autoridades han subrayado que la mera aparición en estos archivos no constituye prueba de delitos ni implicación en los crímenes de Epstein. Las imágenes tienden a capturar momentos sociales amplios y no necesariamente situaciones delictivas. 

En cuanto a Donald Trump, la polémica ha adquirido matices políticos adicionales. Aunque inicialmente se reportó que algunos archivos que mencionaban o fotografiaban al presidente fueron retirados temporalmente del sitio del DOJ, las autoridades explicaron que esto se hizo para proteger la identidad de víctimas potenciales antes de volver a publicarlos. Además fue  hallado en una gaveta del escritorio de Epstein.Sin embargo, en redes sociales circula desde hace un tiempo un video que muestra a Trump junto a varias mujeres.  

El presidente estadounidense ha negado cualquier participación en las actividades criminales del millonario, enfatizando que su relación con el financista fue social y terminó mucho antes de las acusaciones penales. No obstante, la aparición de su nombre y de imágenes en estos archivos ha reavivado viejas preguntas sobre el alcance y naturaleza de esa relación, que ya había sido objeto de especulación pública y mediática en años anteriores a su reelección. 

El príncipe Andrés y Jeffrey Epstein

La respuesta política a la difusión de estos documentos ha sido intensa. Líderes demócratas, como Chuck Schumer, anunciaron su intención de impulsar acciones legales contra el Departamento de Justicia por supuesta incumplimiento de la ley de transparencia, mientras que otros legisladores han pedido audiencias y explicaciones detalladas sobre los criterios de censura y selección de materiales. 

Para las víctimas y sus representantes, esta nueva etapa de desclasificación es un paso hacia la verdad y la rendición de cuentas, aunque muchos lamentan que los documentos estén todavía parcialmente censurados y con importantes lagunas informativas. El escándalo mediático que rodea estos archivos no sólo reaviva el debate sobre la impunidad de las élites, que va desde Hollywood hasta la realeza británica,  sino que también subraya la complejidad de equilibrar la transparencia judicial con la protección de las víctimas en casos de abuso sexual de menores y tráfico sexual.

También te puede interesar

Galería de imágenes

En esta Nota

Gustavo Winkler

Gustavo Winkler

Periodista

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Mundo"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil