El video de Donald Trump con Epstein y rodeado de mujeres

La desclasificación de miles de documentos relacionados con el caso del financista estadounidense Jeffrey Epstein volvió a poner en el centro del debate público a algunas de las figuras más poderosas y conocidas del mundo. A finales de diciembre de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) comenzó la publicación de casi 4 000 archivos exigidos por la nueva Epstein Files Transparency Act, una ley firmada por el presidente Donald Trump que obliga a divulgar todos los registros no clasificados del expediente sobre Epstein antes de fin de año.

La liberación parcial de estos archivos, que incluye fotografías, videos, documentos judiciales y otros materiales, ha generado una ola de reacciones encontradas. Por un lado, autoridades defienden la transparencia y el cumplimiento de la ley; por otro, críticos y legisladores demócratas denuncian censuras, omisiones y presuntos encubrimientos, especialmente en lo concerniente a materiales que mencionan a figuras políticas de alto perfil.

Entre los materiales que más han atraído la atención pública figuran imágenes en las que aparece el expresidente Bill Clinton en contextos sociales vinculados a Epstein. Varias fotos muestran a Clinton recostado en un jacuzzi, acompañado por otros individuos cuyo rostro fue censurado, así como instantes compartidos con Epstein y con el músico Mick Jagger en eventos sociales sin la presencia explícita del financista fallecido en prisión en 2019.

La publicación también incluye material en el que se identifica al cantante Michael Jackson, aunque, al igual que ocurre con otros rostros conocidos, las autoridades han subrayado que la mera aparición en estos archivos no constituye prueba de delitos ni implicación en los crímenes de Epstein. Las imágenes tienden a capturar momentos sociales amplios y no necesariamente situaciones delictivas.

En cuanto a Donald Trump, la polémica ha adquirido matices políticos adicionales. Aunque inicialmente se reportó que algunos archivos que mencionaban o fotografiaban al presidente fueron retirados temporalmente del sitio del DOJ, las autoridades explicaron que esto se hizo para proteger la identidad de víctimas potenciales antes de volver a publicarlos. Además fue hallado en una gaveta del escritorio de Epstein.Sin embargo, en redes sociales circula desde hace un tiempo un video que muestra a Trump junto a varias mujeres.

El presidente estadounidense ha negado cualquier participación en las actividades criminales del millonario, enfatizando que su relación con el financista fue social y terminó mucho antes de las acusaciones penales. No obstante, la aparición de su nombre y de imágenes en estos archivos ha reavivado viejas preguntas sobre el alcance y naturaleza de esa relación, que ya había sido objeto de especulación pública y mediática en años anteriores a su reelección.

La respuesta política a la difusión de estos documentos ha sido intensa. Líderes demócratas, como Chuck Schumer, anunciaron su intención de impulsar acciones legales contra el Departamento de Justicia por supuesta incumplimiento de la ley de transparencia, mientras que otros legisladores han pedido audiencias y explicaciones detalladas sobre los criterios de censura y selección de materiales.

Para las víctimas y sus representantes, esta nueva etapa de desclasificación es un paso hacia la verdad y la rendición de cuentas, aunque muchos lamentan que los documentos estén todavía parcialmente censurados y con importantes lagunas informativas. El escándalo mediático que rodea estos archivos no sólo reaviva el debate sobre la impunidad de las élites, que va desde Hollywood hasta la realeza británica, sino que también subraya la complejidad de equilibrar la transparencia judicial con la protección de las víctimas en casos de abuso sexual de menores y tráfico sexual.