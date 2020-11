Estados Unidos tiene su primer senadora trans con Sarah McBride

La activista transgénero Sarah McBride será senadora en el estado de Delaware, por lo que se convierte en la primera persona que se identifica como transgénero en ocupar un escaño en la cámara alta de un estado norteamericano, y la funcionaria abiertamente trans de más alto rango del país.



Activista por los derechos de la comunidad LGTBQ+, McBride, de 30 años, es la Secretaria Nacional de Human Rights Campaign. Y obtuvo más del 90 por ciento de los votos, según The New York Times.



"Lo hemos logrado. Hemos ganado las elecciones generales", celebró McBride a través de su cuenta de Twitter, una victoria que espera "muestre a los niños de la comunidad LGTBQ que nuestra democracia es lo suficientemente grande para ellos también".



Por último, añadió que "mientras Delaware continua enfrentando la crisis de la COVID-19, es hora de ponerse a trabajar para invertir en las políticas que marcarán la diferencia en nuestras familias trabajadoras". Las proyecciones en el estado de Delaware también daban la victoria al candidato demócrata Joe Biden en la carrera presidencial.

