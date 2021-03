Megan y Harry: las verdaderas razones tras su salida de la realeza británica

El príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan Markle dieron una polémica entrevista en la televisión estadounidense ante la popular presentadora Oprah Winfrey. Entre las variadas y controvertidas declaraciones que emitieron los duques de Sussex, se habló de la falta de contención de la familia real, la posibilidad de suicidio con la que coqueteó Meghan, e incluso del racismo de integrantes de la corona.

Transformando a esta nueva entrevista en otro desafío de la pareja ante el apartamiento de las responsabilidades reales, dictado por el palacio de Buckingham el 19 de febrero. En donde tanto Harry como Meghan parecen redoblar la apuesta contra Isabel II a pesar de declarar su buena relación personal con la monarca.

Soledad, suicidio y racismo en Buckingham

La entrevista de casi 2 horas, emitida por la CBS en horario central, generó repercusiones aún difíciles de dimensionar. A diferencia de la entrevista dada al presentador James Corden hace días, esta última, lejos de ser relajada fue dramática. Televisada en la casa de la presentadora Oprah Winfrey, la entrevista comenzó con la sola presencia de Meghan Markle, quien inicio hablando de lo “ingenua” que había sido al conocer a Harry, ya que lo único que sabía sobre la corona era lo que describen los cuentos de hadas.

Relató su primer encuentro con la reina Isabel II, e incluso detallo su sorpresa cuando Harry le explico que al conocerla debía hacer una reverencia, a lo que Meghan le dijo “ella es tu abuela” y Harry le respondió “ella es la reina”.

"Lo único que sabía sobre la corona era lo que describen los cuentos de hadas"

Al continuar la entrevista abordó el tema de su boda con Harry. Meghan marco como esa boda oficial no fue su día especial, debido a que la pareja se había casado en forma privada y secreta lejos de la voraz prensa británica. El tema de la boda derivo la entrevista en una confesión del maltrato que sufrió Meghan por parte de Kate Middleton, su concuñada y esposa del príncipe William. Meghan conto como Kate la hizo llorar.

Hecho que la prensa británica hizo trascender en sentido inverso, y sirvió para que Meghan asestara un primer misil verbal contra la corona inglesa, declarando: "No sé cómo esperan que después de todo este tiempo todavía permanezcamos callados si la monarquía perpetúa falsedades sobre nosotros y si corremos el riesgo de perder cosas. Bueno, ya se ha perdido bastante”.

"La monarquía perpetúa falsedades sobre nosotros"

A lo largo de sus declaraciones Meghan enfatizo de diversas maneras que la monarquía no la protegió a ella ni a su marido de los maltratos de la prensa, y la enorme soledad que llegó a producirle estos hechos. Al ser consultada por Oprah sí tuvo pensamientos suicidas, Meghan respondió: “Si fue algo muy claro. Muy claro y muy alarmante, y sabes ni siquiera sabia a quien recurrir. Son pensamientos que tengo en mitad de la noche y que son muy nítidos y me asustó porque esto es muy real. Esto no es una idea abstracta, esto es metódico y así no es como soy”. Luego de esa dramática revelación personal, Meghan hablo sobre la decisión de la corona de no darle un título real a su hijo Archie, dejándolo sin derecho a una custodia para protegerlo.

Según Meghan, si bien la prensa decía que esto fue decidido por la pareja, ella aclaro que fue realmente decisión de la casa real. Ante la pregunta Oprah si la negación del título de príncipe se debía a la cuestión de la raza, Meghan respondió “Voy a dar una repuesta honesta: durante todos esos meses en los que nos hablaban sobre si recibiría un título también hablaban sobre cuan oscura seria su piel”. Si bien Meghan no detallo quien dijo esta frase, es prácticamente una acusación de actitudes racistas por parte de miembros o gente relacionada a la casa real.

"hablaban sobre cuan oscura seria su piel”.

Distanciamiento y autonomía financiera

Posteriormente se incorporó a la entrevista el príncipe Harry, donde más allá de emocionarse por la llegada de un segundo bebe (que confirmaron será niña) sus declaraciones no fueron menos impactantes que las de su esposa. Repitió en consonancia con su mujer, la falta de apoyo de la familia real hacia él y Meghan ante la invasiva prensa británica. Remarcando este hecho como uno de los motivos para su partida del Reino Unido. A lo que luego declaro: “estaba atrapado, pero no sabía que estaba atrapado dentro del sistema, como lo está el resto de mi familia. Mi padre, y mi hermano están atrapados en esa vida y no pueden salir”.

“Estaba atrapado, pero no sabía que estaba atrapado dentro del sistema"

A pesar del dura relato de Harry, este aseguró que desea concentrarse en reconstruir el vínculo con su padre, el príncipe Carlos, luego de haberse sentido defraudado cuando este le dejo de atender sus llamadas incluso cuando la pareja vivía en Canadá. En cuanto a la relación con su hermano William, declaró que lo ama, pero se encuentran distanciados, mientras que afirma seguir teniendo buena relación con su abuela la reina.

Así, la entrevista se trasformó en un nuevo desafío público a la casa real, que ya le había retirado a la pareja los patrocinios y demás títulos luego de que confirmaran que ya no volverían a trabajar como miembros de la familia real. Si bien hasta ahora la pareja nunca ha criticado a la reina en sí, las críticas al entorno de Isabel II y al sistema real han sido cada vez más fuertes y polémicas.

Los duques de Sussex han encontrado diversas formas de crear una autonomía económica de Buckingham, entre ellas la entrevista con Oprah. Según el Wall Street Journal habrían recibido entre 7 y 9 millones dólares por realizarla, sumado a que la pareja durante el 2020 firmo un contrato millonario con la plataforma NETFLIX para la producción de diversos programas.

Ya en su entrevista con James Corden en febrero, Harry revelo que disfrutaba de ver la serie de NETFLIX, "The Crown", que aborda la vida su propia familia. Más allá de estas nuevas fuentes de ingresos, pareciera que en cada aparición pública Harry y Meghan suben la apuesta contra la corona hacia un lugar que pareciera no tener retorno.