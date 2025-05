León XIV: las repercusiones de la política local con el nuevo Papa

A sus 69 años, Robert Francis Prevost atesoró una amplia trayectoria que le ha llevado en los últimos años a estar cerca del Pontífice fallecido que le nombró en 2023 prefecto del Dicasterio para los Obispos, el órgano que se encarga de la selección y nombramiento de los obispos. Nacido el 14 de septiembre de 1955, en Chicago, hijo de madre de ascendencia española, ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín en 1977 e hizo sus votos solemnes en 1981.

Con Jorge Bergoglio, al que conoció en Buenos Aires, el estadounidense compartió su visión sobre los pobres y los migrantes. Sus años como misionero en el Perú tuvo sus frutos, se lo nombró administrador apostólico de la diócesis peruana de Chiclayo, elevándolo a la dignidad de obispo y asignándole la diócesis titular de Sufar.

Con una pronunciación idiomática española de buen nivel, perfeccionada por sus años en América Latina, el cardenal ejerció siete dicasterios del Vaticano, así como de la Comisión para el Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, lo que ha sido interpretado como un indicio de la confianza del Papa Francisco en el purpurado.

Prevost también se ha pronunciado sobre la necesidad de actuar urgentemente contra el cambio climático, otra de las preocupaciones de Francisco y es defensor de la iglesia sinodal. Ante la novedad de la asunción de León XIV, la dirigencia política local se pronunció en sus redes sociales.

Con un estilo eufórico, casi infantil y, al mismo tiempo, con un gusto muy cuestionable, el presidente Javier Milei celebró el nombre del nuevo Pontífice , en coincidencia con el símbolo del león de los libertarios. En su cuenta de la red X, el mandatario argentino posteó: "LAS FUERZAS DEL CIELO HAN DADO SU VEREDICTO DE MODO CLARO. No más palabras Sr. Juez. Fin", agregando la reconocida imagen del león, está vez disfrazado de Papa, diseñado con IA.

"No hace falta aclarar que no creo en las casualidades; y hoy, una vez más, lo vuelvo a confirmar. En el día de la Virgen de Luján, patrona de Argentina y de Río Gallegos, tenemos nuevo Papa, que recordó con afecto a Francisco, nos habló en nuestra lengua, rezó por la paz y adoptó el nombre de León XIV. León XIII fue el Papa del trabajo… padre de la doctrina social de la Iglesia, a partir de su maravillosa encíclica Rerum Novarum. Lo dicho… no creo en las casualidades", mensajeó Cristina Kirchner en su cuenta de X.

El vocero presidencial Manuel Adorni, al igual que el Jefe de Estado, hizo mención a las Fuerzas del Cielo. Felicitaciones a León XIV en su asunción. Que su liderazgo y sabiduría nos guíen en tiempos difíciles. El mundo necesita el despertar de los leones. Dios lo bendiga y que las Fuerzas del Cielo lo acompañen", escribió el portavoz de Casa Rosada y actual candidato a legislador porteño.

El jefe de Gobierno porteño , Jorge Macri, se pronunció: "Con mucha alegría celebramos la elección del nuevo Papa: León XIV. Unidos a millones de fieles en la Ciudad y en todo el mundo, saludamos su llegada al pontificado y acompañamos su misión, con la esperanza de que continúe el legado de Francisco: una Iglesia cercana, comprometida".

"Robert Prevost recoge la herencia de Leon XIII: fundador de la doctrina social de la Iglesia, entendió que los ricos y los pobres no juegan en las mismas condiciones y que el Estado tiene que cumplir un rol fundamental en la defensa de los más vulnerables", declaró el ex candidato presidencial y líder del Frente Renovador Sergio Massa y continuó: "Leon XIV, latinoamericano por elección, elige arrancar su pontificado hablando en español, recordando a sus feligreses de Perú, donde vivió más de 25 años. Es, además, discípulo de Francisco y heredero de su confianza" "Su elección es una gran noticia en este mundo polarizado y hostil. La celebramos y, sobre todo, celebramos su compromiso por seguir construyendo una iglesia humilde, cercana a los pueblos y al servicio de los que más lo necesitan", concluyó el ex ministro de Economía..