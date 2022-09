Algunos insólitos momentos de la vida de Isabel II

Las imágenes de la reina Isabel II todavía fluye en los medios del mundo. La noticia de su fallecimiento, en el castillo escocés de Bamoral, impacto ayer en los titulares de los principales portales. A esto se le suma, el inicio del protocolo fúnebre, que se estará desarrollando por diez días en el Reino Unido. Sin embargo, el recuerdo de la vida de la monarca tiene su costado anecdótico e, incluso, insólito.

Músicos, estrellas de cine, líderes mundiales y simples turistas, en algún momento, tuvieron la oportunidad de cruzarse con “Su majestad”. En esas ocasiones, no todo lo que ocurría en el encuentro estaba dentro de la prolijidad esperada, las circunstancias permitían conocer un costado inédito de la monarca más vinculado al asombro o, también, al humor.

El encuentro con Brian May, Jimmy Page, Jeff Beck y Eric Clapton

En el año 2005, la soberana real citó a los guitarristas Brian May (Queen), Jimmy Page (Led Zeppelin), Eric Clapton y Jeff Beck. El salón del Palacio de Buckingham fue preparado para homenajearles a los cuatro de las grandes leyendas del rock británico La contribución a la cultura ya estaba más que reconocida y era cuestión de tiempo que la corona también quisiera hacerles su homenaje.

En los videos de la celebración se puede observar cuando la reina Isabel II saluda a los músicos. May es el primero en saludarla: “Encantado de conocerla. Perdón por hacer tanto ruido”, refiriéndose al recital en el 2002, en el que el guitarrista de Queen toco “God Save the Queen”, junto a una orquesta, en el tejado del Palacio. La reina confundida responde: “¿Tú eras?” y agrega “¿tú también estabas?”, interrogando a un atónito Page. Clapton, percibiendo la confusión, se presenta junto con Beck, a lo que la reina pregunta al grupo “¿Han estado tocando durante mucho tiempo?”. "Casi por cuarenta años" , responde Clapton, con cierto sarcasmo.

Aquel cómico momento acaparó más de un titular, para la que Eric Clapton, para finiquitar el tema, declaró lo siguiente: “Ha sido genial conocerla, y no importa que no supiera quiénes éramos o qué hacemos”, explicó. “Tampoco lo esperaba”, finalizo con ironía.

Una chica Bond

Con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, la soberana participó en una memorable aparición escenica junto con el agente 007. En la ceremonia de apertura, la reina junto con el personaje de James Bond, interpretado por Daniel Craig, realizan una secuencia grabada en el Palacio de Buckingham dirigiéndose al estadio olímpico, todo filmado por el director de cine ingles Danny Boyle. Fanática de la saga del agente secreto, "Su majestad" acepto de inmediato formar parte del elenco, con la condición de que la producción se mantenga en total confidencialidad.

La reina incógnita

En los últimos años, una anécdota reconocida es cuando la reina se topó, accidentalmente, con unos turistas estadounidenses cuando salió a caminar un día lluvioso cerca de su residencia escocesa de Balmoral en compañía de un escolta. Al no reconocer a la soberana británica vestida con un grueso impermeable, los visitantes norteamericanos le preguntaron a la señora si alguna vez había conocido a la reina. Con sonrisa irónica, la anciana contesto: “No” y señalando a su escolta, añadió: “Pero él, sí”.

Isabel II, guardavidas

La Royal Life Saving Society, es una importante organización británica que se encarga de educar sobre la seguridad y la prevención de ahogamientos en el agua. En una videoconferencia de la organización con la Casa Real, la joven Sarah Downs, quien ha ganado una de las últimas medallas por llevar a cabo un rescate, preguntó a la monarca sobre su vínculo con el socorrismo.

A lo que la Isabel II no tuvo inconveniente en responder, diciendo “¡Fue hace mucho tiempo!”. Omitiendo, que la misma reina, con solo 15 años, fue la primera persona en conseguir la medalla otorgada por la asociación, al llevar a cabo las prácticas en 1941, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

El arte de la imitación

Una personalidad de tamaña importancia tiene la oportunidad de conocer personalmente a líderes mundiales y famosos de todas artes. Eso le permitió fortalecer un particular gusto por la imitación a políticos y personajes de la jet set, con los que pudo entablar algún diálogo. El rumor es que, en particular, hace una esmerada imitación del antiguo mandatario ruso Boris Yeltsin, reconocido por su problema con la bebida. Según Karen Dolby, autora de The Wicked Wit of Queen Elizabeth II (El saleroso ingenio de la reina Isabel II), describe que su veta en el humor es frecuentemente “autocrítico y levemente burlón de sí misma”.

El té con el Oso Paddington

El personaje, creado por Michael Bond, tuvo una reunión con la carismática majestad, con quien se sentó a tomar el té como parte de los festejos de su 70 aniversario en el trono. En el encuentro, la reina le confiesa que en su cartera siempre lleva un sandwich de mermelada preparada por su cocinero real. En la cuenta de twitter oficial del Oso Paddington, tras la noticia del fallecimiento de la monarca, el mamifero animado se despide "Gracias Ma´am , por todo".