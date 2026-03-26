Qatar, el gas y la lógica de la doble narración

Un estudio del Jewish People Policy Institute sostuvo que el ecosistema mediático en inglés vinculado a Qatar, con Al Jazeera English y AJ+ como expresiones principales, ofreció una narrativa marcadamente negativa sobre la guerra de Estados Unidos contra Irán. El estudio señaló que, antes del inicio de la guerra, 77,8% del material difundido recibió la calificación de muy negativo y 5,6% como negativo. Después del comienzo de las hostilidades, la proporción combinada de contenidos negativos subió a 91,2%. El dato interesante está en la aparente contradicción entre esa narrativa y el hecho de que Qatar aloja en su territorio a la base de Al Udeid, una pieza central de la infraestructura militar estadounidense en Medio Oriente.

La forma más clara de entender esa contradicción empieza por descartar la visión de Qatar como un país pequeño con mucho dinero y enfocarlo como una estructura energética construida alrededor de un activo gigantesco. Ese patrimonio es el North Field, la porción qatarí del campo gasífero que comparte con Irán, conocido en el país persa como South Pars. QatarEnergy LNG lo describe como el mayor campo de gas no asociado del mundo, con reservas recuperables superiores a 900 trillones de pies cúbicos estándar, alrededor de 10% de las reservas conocidas del planeta. Y esa cifra es la explicación material de casi toda la conducta exterior qatarí.

Cuando un país comparte con otro la base física de su riqueza, la relación deja de ser una relación diplomática común y se vuelve una relación estructural. Qatar no comparte con Irán una frontera cualquiera ni un intercambio comercial secundario. Tiene en común el subsuelo que habilitó su transformación en potencia gasífera global. Su riqueza, su presupuesto, su proyección internacional y buena parte de su capacidad de comprar influencia descansan sobre un reservorio que no puede pensarse sin Teherán. Desde ese punto de vista, la prioridad básica de Doha no es enamorarse de Washington ni de Irán, sino evitar una ruptura total con cualquiera de los dos, y en especial con el vecino con el que comparte el corazón de su negocio.

Aquí aparece la primera explicación, porque Qatar necesita a Estados Unidos para su seguridad y necesita que Irán no se convierta en un enemigo absoluto para su supervivencia económica. Esa combinación obliga a una política exterior de equilibrio. En el plano militar, Doha conserva la alianza con Washington y aloja instalaciones clave. En el plano político y narrativo, deja abiertas válvulas de comunicación y de legitimidad hacia el mundo árabe y hacia actores que no podrían convivir con una qatarización completa del discurso estadounidense. El gas está primero, y todo lo demás se organiza alrededor de ese hecho.

El argumento se fortalece cuando se observa lo que ocurrió durante la guerra. En marzo de 2026, Reuters informó que el ministro de Energía qatarí advirtió que una prolongación del conflicto podía forzar a los exportadores del Golfo a interrumpir sus envíos en pocas semanas. Poco después, Reuters también consignó que Qatar Energy detuvo su producción de gas natural licuado y que empresas como Shell declararon fuerza mayor sobre cargamentos comprados a Qatar. En otras palabras, la guerra no era para Doha una discusión ideológica lejana ni un debate editorial, sino una amenaza directa a la maquinaria económica que sostiene al país.

Ese punto explica por qué la narrativa mediática qatarí puede sonar tan hostil hacia una guerra contra Irán. Desde la perspectiva de Doha, una escalada con Teherán pone en peligro rutas de exportación, infraestructura crítica, precios, contratos y planes de expansión. El campo compartido, los terminales de LNG, la navegación por el Golfo y el estrecho de Ormuz forman una sola cadena. Cuando esa cadena entra en riesgo, Qatar ve amenazado el fundamento mismo de su prosperidad. En ese marco, una línea editorial que retrate la guerra como temeraria, costosa o desestabilizadora no es necesariamente una traición a Estados Unidos. Puede ser la traducción mediática de un interés nacional muy concreto.

La segunda explicación tiene que ver con el tipo de Estado que Qatar decidió ser. Doha no formuló su política exterior solo con tanques, contratos y buques gaseros. Construyó además una identidad de mediador, anfitrión, intermediario y plataforma. Esa identidad exige una forma particular de hablarle al mundo. Qatar quiere ser el lugar donde todos pueden aterrizar, conversar, negociar y conservar algún canal abierto. Esa vocación no equivale a neutralidad pura en sentido clásico, ya que el país tiene alianzas concretas y preferencias claras. Equivale a algo más útil para un Estado pequeño rodeado de potencias y conflictos, y es la capacidad de no cerrar del todo ninguna puerta.

Al Jazeera entra en esa arquitectura. El medio de comunicación recuerda que nació en Doha el 1 de noviembre de 1996 y se presentó como el primer canal de noticias independiente del mundo árabe. Hoy define a la organización como una red internacional con más de 70 oficinas, presencia en más de 150 países y financiación parcial del Estado qatarí. Ese dato es decisivo, ya que Al Jazeera es uno de los instrumentos con los que Qatar se convirtió en algo más que una península rica en gas. Le dio al emirato una voz global, una marca reconocible y una influencia cultural y política desproporcionada respecto de su tamaño territorial.

Esa historia importa y explica por qué Al Jazeera no puede leerse como una simple hoja parroquial del gobierno. Su función en el proyecto qatarí fue construir una identidad distinta de la propaganda oficial rígida que dominaba el espacio mediático árabe en los noventa. Así, la red creció con una imagen de irreverencia, debate y confrontación, y con esa identidad alcanzó prestigio, audiencia e influencia. También produjo fricciones constantes, pero para Doha eso no siempre es un costo. En muchos casos es parte del valor del activo, porque un canal que solo repitiera la posición diplomática de Qatar perdería impacto global, credibilidad en el mundo árabe y su utilidad estratégica.

Visto así, la dureza editorial frente a Washington durante una guerra con Irán encaja dentro de la lógica del proyecto. Al Jazeera conserva su perfil crítico, protege su identidad como voz no alineada con la línea oficial estadounidense y al mismo tiempo sirve a la necesidad mayor del Estado qatarí, manteniendo abierta una distancia simbólica entre la cooperación militar real con Estados Unidos y la imagen pública del país como actor que no se funde con la agenda de ninguna potencia. Esa distancia le da margen, y para países como Qatar, el margen vale casi tanto como la protección militar.

Aquí conviene sumar otro dato que el estudio mencionado vuelve especialmente relevante. Según reportes de Reuters y de The Washington Post, durante la guerra Irán atacó objetivos en estados del Golfo, incluida la base de Al Udeid en Qatar, además de Bahréin y Emiratos Árabes Unidos. Eso vuelve todavía más llamativo que el eje editorial señalado por el informe haya puesto más peso en la crítica a la guerra que en la agresión iraní contra infraestructura y territorios de la región. Esa asimetría puede verse como sesgo ideológico y como un mensaje implícito: Qatar no quiere que el conflicto sea narrado de una forma que lo empuje a una confrontación política irreversible con Irán.

Por eso la idea de las “dos puntas” describe la situación. Qatar mantiene la punta dura de su seguridad con Estados Unidos y la otra abierta hacia el entorno regional, la opinión pública árabe y el vecino iraní con el que comparte el corazón de su riqueza gasífera. Esa segunda punta no necesita amor ni afinidad, está para evitar el punto de no retorno. Desde afuera puede parecer incoherencia, pero para Doha se parece mucho más a una fórmula de supervivencia.

La hipótesis psicológica del “síndrome de Estocolmo” resulta menos útil que la explicación estructural. Qatar no actúa como rehén enamorado de su secuestrador, sino como Estado pequeño con una vulnerabilidad objetiva frente a un vecino grande, cercano y potencialmente disruptivo, en una zona donde la distancia geográfica manda más que las afinidades ideológicas. Estados Unidos puede ofrecer poder militar decisivo, sin embargo Irán tiene la capacidad de dañar el entorno físico y económico en el que Qatar vive. Ese dato introduce una asimetría elemental. Porque el protector está lejos y el problema está al lado. Así, el cálculo estratégico nace de esa geografía.

Por eso, cuando se observa la coexistencia entre la base aérea estadounidense más importante de la región y un ecosistema mediático qatarí en inglés muy severo con la guerra contra Irán, no conviene buscar la contradicción moral ni hipocresía.

El gas explica la necesidad de no romper con Irán y el proyecto de Al Jazeera justifica la necesidad de sostener una voz propia, crítica y exportable. La ambición qatarí de actuar como plataforma de mediación da cuenta de la necesidad de conservar varios carriles abiertos al mismo tiempo. Todo eso junto produce la doble narración qatarí, con cooperación militar con Washington, distancia editorial frente a la guerra y preservación de un espacio político que le permita seguir existiendo entre gigantes.

Las cosas como son

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.