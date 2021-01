La alianza con Donald Trump destruyó la imagen de Rudolph Giuliani

Rudolph Giuliani ha sido tal vez uno de los fiscales y alcaldes (al frente de Nueva York) más respetados del siglo XX dentro y fuera de los EE.UU. llegando a ser precandidato a la presidencia de ese país en 2008. Sin embargo, la era Donal Trump, transformó a este referente republicano, que pasó de moderado (dentro de un partido tradicionalmente conservador) a un extremista del trumpismo. Siendo en la actualidad sospechado de tráfico de influencias y defensor público de las teorías conspiranoicas de fraude electoral, que fisuran la estabilidad institucional de ese país. Así fue el proceso de decadencia de una de las figuras políticas más respetadas y relevantes de las últimas décadas en EE.UU.

El auge de Giuliani

En la Nueva York de los 80, cinco familias de la mafia italiana (Genovese, Bonano, Colombo, Gambino y Lucchese) controlaban juntas prácticamente toda la ciudad mediante una inmensa red de negocios criminales, denominada internamente: “La comisión”.

En ese contexto, en 1983 Rudolph “Rudy” Giuliani fue nombrado fiscal del distrito sur de Nueva York. Y junto con el director del FBI, William Webster, tomo la decisión de ir tras los jefes de las 5 familias, mediante la llamada ley Rico.

Dicha ley permitía enjuiciar a personas colectivamente por pertenecer a una organización criminal. Así mediante el uso de la ley Rico, y un minucioso trabajo de inteligencia y seguimiento, se logró apresar en un mismo día a los 5 jefes de la mafia, condenando a 4 de ellos a 100 años de prisión. En ese golpe a la mafia sin precedentes, Giuliani cimentó su carrera política, ganando la alcaldía de Nueva York dos veces durante los años 1994-2001.

La gestión de Giuliani produjo una fuerte subida del empleo privado, sumado a su política de “tolerancia cero” con el crimen. Según las estadísticas oficiales se redujeron en un 73 % los homicidios, un 66% los robos y un 40% los asaltos. Aunque varios críticos aseguraban que el descenso en el crimen ya venía produciéndose desde 1993.

En 2001 los atentados a las torres gemelas lo pusieron en el lugar de líder de la ciudad durante la crisis y el comienzo de la reconstrucción de Nueva York. Su popularidad a nivel nacional fue tan grande que la revista TIMES lo nombró en 2001 “El hombre del año” .

Los siguientes años, tras ver trunca su carrera a la presidencia, se dedicó a su bufete de abogados: Bracewell & Giuliani, y dio numerosas charlas en diversos países, incluyendo Argentina (donde mantiene vínculos con Sergio Massa), como Asesor Internacional de Seguridad.

El ancla Donald Trump

En 2008 realizó un intento infructuoso en las primarias presidenciales republicanas que fueron ganadas por Jhon McCain. Y "Rudy" estuvo fuera del centro del ojo público hasta abril del 2018 , cuando se incorporó como parte del equipo legal del presidente Donald Trump, donde se degradaría rápidamente su imagen.

Este proceso se decantó con la defensa judicial del presidente ante las acusaciones del fiscal general, de liderar una conspiración junto con Rusia, para ganar las elecciones de 2016.

En 2019 el ex alcalde convertido en abogado defensor, quedó comprometido en la investigación del Ucraniagate, donde se acusó al presidente Trump de tráfico de influencias para perjudicar a Joe Biden. Si bien la acusación al presidente terminó en un impeachment fallido, durante ese proceso, el New York Times publicó un informe donde fiscales federales de Manhatan investigaban a Giuliani por contactarse con sus socios comerciales en Ucrania para investigar a los Biden.

Giulinai quedó sospechado como una actor central de ese tráfico de influencias, chocando con toda su trayectoria de lucha contra la corrupción.

Este proceso fue acompañado por una radicalización de Giuliani, que en noviembre del 2020 llevó la defensa judicial de incomprobables denuncias de fraude electoral. Esta denuncias incluyen entre sus partes más inverosímiles, una gran conspiración para fraguar las elecciones presidenciales de EE.UU, realizada entre otros por George Soros, Hillary Clinton, Antifa (Movimiento antifacista) China, Cuba y al fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chavez.

La respuesta fue una carta abierta firmada por 1500 abogados de todos el país, dirigida al Colegio de Abogados neoyorquino, para sancionar a Giuliani y otros abogados de Trump, por alterar la democracia en el país.

En el documento se pide la inabilitación bajo el motivo de violar la Constitución norteamericana: Giuliani es hoy una de las figuras más desprestigiadas en la justicia de ese país, quedando muy lejos de su prestigioso pasado como fiscal de Nueva York.