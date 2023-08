Video: un periodista le advirtió a Villavicencio que podía “perder la vida”

“No tengo nada que perder”, repetía Fernando Villavicencio, el candidato a presidente de Ecuador al que asesinaron a tiros cuando salía de un acto. Pero un periodista le había advertido el peligro que corría: “Si tienes algo que perder, la vida”, le retrucó en una nota Carlos Vera. Tras conocer la noticia de la tragedia, el entrevistador revivió ese momento: “Se lo advertí. Que dios lo guarde”, escribió.

Villavicencio, de 59 años, murió el miércoles 9 al ser atacado a balazos cuando abandonaba un evento en el norte de Quito después de encabezar un mitin de campaña, según informó la agencia AFP.

El riesgo al que se sometía con su candidatura había sido advertido por Vera, un histórico periodista de investigación que también incursionó en política. “Con lo que está haciendo y provocando. ¿Sabe qué es lo más importante que necesita para llevar a cabo este plan? Que esté vivo”, le dijo.

“Usted se va a armar de una serie de enemigos que no lo van a dejar gobernar. ¿No sería mejor dejar un barco estable y en el segundo período hacer los cambios?”, le preguntó Vera. Y Villavicencio respondió: “Dejar un barco conducido por delincuentes no es posible. Prefiero tener 18 millones de amigos y unos 40 mil 'hdp'. Me sentiré orgulloso de tener esos enemigos y un país entero de amigos con educación, salud pública”.

Villavicencio era uno de los ocho candidatos presidenciales para las elecciones generales anticipadas que se realizarán el 20 de agosto. Aparecía segundo en intención de votos.