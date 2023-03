“Corre, corazón”: una historia de “amor”

“Corre, corazón” es una historia de “amor” -entre comillas- porque, si bien se centra en una relación de pareja, es del tipo tóxica. La joven e inexperta Malena sucumbirá ante los encantos de Máximo, un misterioso profesor de literatura, veinte años mayor.

Malena no nació con el ancho de espada: viene de una familia de clase trabajadora, no cuenta con una belleza hegemónica y tampoco es la más desenvuelta de sus amigas. Si bien no puede elegir las cartas que le tocaron, irá aprendiendo cuál es la mejor forma de jugar la partida.

Máximo, es el arquetipo del psicópata integrado. Los vínculos de pareja en estos casos suelen comenzar con love bombing o bombardeo de amor y avanzan con una intensidad nunca antes vivida. Demasiado bueno para ser real.

Es la relación con Máximo la que le permitirá a Malena descubrir el mundo del running, experimentar sexualmente y jugar con fuego, hasta quemarse. De todos modos, el otro es, a fin de cuentas, un espejo en el que nos reflejamos. Conocerlo a él será una forma de conocerse a sí misma. En otras palabras, “Corre, corazón” es una historia de autodescubrimiento y resiliencia.

Mi mayor motivación es crear los libros que me gustaría leer y no encuentro. Por eso, “Corre, corazón” es un texto de lectura ágil pero que abarca temas profundos. Y Malena nos hará reflexionar sobre el amor romántico, la amistad, la familia y el deporte, entre otros. Pero, sobre todo, sobre la relación más importante de todas: la que tenemos con nosotros mismos.

*Flor Zimmerman (@imflorza), Licenciada en Comunicación y profesora adjunta de Psicología de las Redes.

