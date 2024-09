Libros de septiembre: Astronautas, fobias y un juicio internacional histórico

“Regreso a la tierra” de Neil Amstrong y otros. Gris Tormenta, 184 pgs., $ 29.900.

En plena época de retorno al espacio, este libro es muy excepcional. No solo porque reune el testimonio de aquellos que tuvieron la oportunidad de viajar fuera de los límites de nuestro planeta. Lo que su relato pone en foco más que el cielo, es la vuelta a la Tierra. Y este cambio de perspectiva hace toda la diferencia. Y aunque los que escriben son en su mayoría hombres de ciencia, los textos alcanzan la intensidad de la poesía y la metafísica. Pasan del plano sensorial y las experiencias del cuerpo a la mirada asombrada del que está embarcado en una hazaña. Los astronautas que dan testimonio recorren todas las décadas (los célebres Yuri Gagarín y Neil Amstrong son las primeras figuras invitadas) hasta llegar Elon Musk. Una entrevista con este empresario empecinado en aterrizar en Marte, cierra el volumen. “Vi las nubes y sus ligeras sombras en la lejana y querida Tierra”, dice Gagarín y sus palabras nos hablan desde la puerta exacta de la utopía.

“La última colonia” de Philippe Sands. Anagrama, 304 pgs., $ 28.500.

Philippe Sands es un autor fuera de lo común, en muchos sentidos. Nacido en Gran Bretaña, es un importante abogado especializado en derecho internacional, que ha defendido casos resonantes ante la Corte de La Haya. Tiene una relación clara con Sudamérica. Ha intervenido en el caso de Pinochet y asesoró a la Argentina en el litigio de las papeleras, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Además, es un destacado columnista en publicaciones como The Guardian, Financial Times y Vanity Fair. Dos de sus libros se publicaron entre nosotros: “Calle Este-Oeste” y “Ruta de escape” (Anagrama) ambos sobre el nazismo y la creación de nuevos conceptos jurídicos para defender a sus víctimas. En “La última colonia” revisa con detalle el caso del Archipiélago de Chagos, en el Océano Índico, ex colonia británica, cuya población fue desalojada para implantar una base militar. Como todas las historias de Sands, esta narración es pedagógica y apasionante. Su relación con Malvinas nos toca muy de cerca y es un motivo más para leerla.

“El libro de las fobias” de Analía Couceyro y otros. Vinilo, 128 pgs., $ 12.000.

“¿Cuando empiezan las fobias? ¿Cuándo es que empiezo a dormir con los postigos de la calle abiertos y las puertas entornadas, siempre a tiro para la fuga”, se pregunta la cineasta Paula Hernández en el texto que escribió para “El libro de las fobias”. Allí, en la pluma de grandes narradores como Ariana Harwicz, Mauro Libertella, Santiago Llach, Margarita García Robayo y otros, se desmonta en clave de ficción el andamiaje endemoniado del temor, esa palpitación enloquecida que se desata ante el objeto detestado. Inmanejable, irrazonable.

Este carácter inesperado de las fobias está en el centro de los relatos, que por un lado observan la insensatez del miedo para convertirla en fenómeno y por el otro, empatizan con esa angustia que condena a la soledad al que la siente.

Sensibles y directos, estos textos convocarán a los lectores en un sentimiento que nos hermana: el miedo de todos, porque la vida es difícil y el desastre, tal vez, nos acecha.

Fuente: Librerías Yenny y El Ateneo.