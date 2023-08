Cómo la menopausia cambia el cabello

“Aproximadamente la mitad de las mujeres menopáusicas notan una caída acelerada del cabello y cambios en la textura en esta etapa de la vida, según un estudio reciente”, afirmó la Dra. Shilpi Khetarpal, dermatóloga de la Clínica Cleveland, al portal de The New York Times y añadió: “Los años previos y posteriores a la menopausia se caracterizan por cambios drásticos en los niveles de hormonas sexuales femeninas. Aunque la investigación específica sobre la caída del cabello en la menopausia es escasa, se cree que los cambios hormonales contribuyen a los cambios en el crecimiento y la textura del cabello”.

Los folículos pilosos, que son pequeños órganos debajo de la piel que contienen la raíz del cabello, contienen receptores para hormonas sexuales como el estrógeno, la testosterona y otros andrógenos. No hay mucha investigación concluyente sobre cómo las hormonas sexuales femeninas afectan específicamente al cabello. Sin embargo, algunos estudios preliminares en ratones y en células de la piel sugieren que el estrógeno afecta el crecimiento del cabello, posiblemente estimulándolo, y también puede ser responsable de mantener el diámetro de cada mechón.

"Probablemente, hay más cosas que el estrógeno está haciendo que no sabemos, pero muchas mujeres vienen y me dicen: 'Mi cabello no es tan brillante o radiante como antes', y el único cambio es que He pasado por la menopausia”, detalló la dermatóloga estadounidense. En ese aspecto, se debe detallar algunos conceptos médicos. La perimenopausia son los años finales de los años reproductivos de una mujer que conducen al final del ciclo menstrual de una mujer. La menopausia comienza un año después del último período menstrual de la mujer.

Otras hormonas, particularmente la testosterona, que se ha estudiado más extensamente, son responsables de la producción de sebo, que son aceites que nutren e hidratan el cuero cabelludo y el tallo del cabello (la parte del cabello que se ve sobre la piel). Durante la menopausia, esas hormonas también pueden salirse de control, lo que posiblemente provoque un cuero cabelludo cada vez más seco y escamoso y un cabello más quebradizo.

“En muchos casos, los cambios hormonales relacionados con la menopausia pueden estar exacerbando un problema de cabello existente”, explicó la Dra. Emma Guttman-Yassky, presidenta del departamento de dermatología de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, al periódico neoyorquino. La médica especializada en alopecia detalló que otros factores podrían afectar la calidad y el crecimiento del cabello antes de que una mujer entre en la perimenopausia, como las afecciones inflamatorias crónicas y otros factores estresantes, como el covid-19, que pueden provocar la caída temporal del cabello.

“La edad también se asocia con cambios en el crecimiento, el grosor y la textura del cabello, tanto en hombres como en mujeres”, dijo la Dra. Paradi Mirmirani, dermatóloga de la clínica Kaiser. “Incluso la falta de nutrientes puede jugar un papel importante en los cambios en el cabello”, señaló el Dr. Khetarpal, particularmente de vitamina D y hierro, agregando: “Hemos investigado mucho sobre esto, y sabemos que la vitamina D actúa más como una hormona en el cabello que como una vitamina”.

“Otro factor importante en el cambio del cabello con el tiempo es la genética. A menudo pregunto a mis pacientes sobre los antecedentes familiares, y muchas veces alguien con pérdida de cabello de patrón femenino dice: 'Oh, sí, mi madre de 40 o 50 años tenía el mismo patrón de pérdida de cabello'”, sostiene la Dra. Guttman-Yassky y advirtió: “El tiempo es esencial y cuanto antes busqué ayuda para los cambios de cabello, mejores serán los resultados de las intervenciones. Lo primero que debe hacer cuando nota pérdida de cabello o cambios en la textura del cuero cabelludo es pedirle a un dermatólogo un examen completo y un análisis de sangre para determinar si los cambios son hormonales”.

Según los expertos, los métodos probados para frenar la caída del cabello son efectivos, incluso si la caída del cabello está relacionada con la menopausia. Las inyecciones de esteroides en el cuero cabelludo también son un método eficaz para estimular el crecimiento. Los suplementos vitamínicos también pueden funcionar, incluso algunos dermatólogos ofrecen inyecciones de vitaminas en el cuero cabelludo para ayudar con los parches de pérdida de cabello.

Finalmente, el cabello más quebradizo también significa que es posible que ya no pueda resistir los métodos de peinado, como las planchas alisadoras o los tintes para el cabello. En esos casos, podría considerarse fortalecer el tipo de cuidado capilar, minimizando el uso de calor y productos químicos o reducir la frecuencia con la que se lava el cabello.