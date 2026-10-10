Salud mental: la crisis global que busca nuevas respuestas

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, la atención de la comunidad internacional vuelve a centrarse en la imperiosa necesidad de abordar el bienestar emocional como una prioridad de salud pública. Las estadísticas actuales reflejan un escenario crítico a escala global: 1 de cada 8 personas padece una condición mental, lo que demuestra la magnitud de una problemática que traspasa fronteras, culturas y estratos socioeconómicos.

Entre la diversidad de trastornos que afectan a la población, la ansiedad y la depresión son las dos condiciones más comunes y afectan a 1 de cada 14 personas de todas las edades. Este dato subraya que los problemas de salud mental no discriminan por edad: impactan de manera significativa tanto en jóvenes como en adultos y adultos mayores, en su vida cotidiana, sus relaciones interpersonales y su desempeño laboral o académico.

La brecha de tratamiento y el llamado a la concientización

A pesar de la alta prevalencia de estas condiciones, el sistema sanitario global enfrenta severas limitaciones para dar una respuesta adecuada. Un impactante 90% de las personas con depresión no recibe un tratamiento adecuado a nivel mundial, lo que evidencia una profunda brecha entre la necesidad de atención y la disponibilidad real de servicios médicos y terapéuticos.

Frente a esta realidad, el cambio comienza también en el ámbito personal y profesional. Es fundamental promover acciones cotidianas para romper el estigma social que aún rodea a la psiquiatría y la psicología. Por ello, en esta fecha se invita a la sociedad a la reflexión: tomate un momento del día para alcanzar tu bienestar emocional y compartilo para ayudar a crear conciencia y fomentar conversaciones abiertas sobre la salud mental. Promover espacios de escucha sin juzgar es el primer paso para que quienes atraviesan un momento difícil se sientan acompañados y motivados a buscar ayuda profesional.

innovación médica al servicio de la salud mental

Dado que las necesidades en materia de salud mental son elevadas pero la respuesta global sigue siendo insuficiente, la incorporación de la ciencia y la tecnología médica resulta imprescindible. En este contexto surge la urgencia de contar con soluciones innovadoras como la estimulación magnética transcraneal, utilizada desde hace años en Europa y Estados Unidos, que recién comienza a salir a la luz en la Argentina. Entre ellas se encuentra EXOMIND®, de BTL, aprobada por la CE, la FDA y la ANMAT, una tecnología diseñada para ofrecer alternativas eficaces frente a la depresión y otros trastornos del estado de ánimo.

El desarrollo de herramientas terapéuticas no invasivas y de vanguardia busca complementar los abordajes tradicionales y brindar nuevas esperanzas a aquellos pacientes que no encontraron alivio en los tratamientos convencionales o que carecen de opciones accesibles en su entorno.

Algunas herramientas y como aplicarlas

La promoción de hábitos saludables y diálogo abierto: dedicar un momento diario al bienestar personal e incentivar conversaciones transparentes sobre la salud mental son pilares clave para visibilizar la problemática, reducir el estigma y fomentar la prevención temprana. También la atención prioritaria a la ansiedad y la depresión: dado que estas condiciones afectan a 1 de cada 14 personas de todas las edades, es urgente fortalecer las estrategias de detección precoz y acompañamiento en todas las etapas de la vida.

Urgencia en cerrar la brecha asistencial: que el 90% de las personas con depresión no reciba un tratamiento adecuado exige un compromiso conjunto entre gobiernos, instituciones sanitarias y el sector privado para democratizar el acceso a la atención médica.Y finalmente el impacto de la tecnología médica: soluciones innovadoras como EXOMIND® representan un paso decisivo hacia el futuro de la psiquiatría y la neurología, y ofrecen alternativas tecnológicas eficaces ante las elevadas demandas no cubiertas en todo el mundo.

por Cecilia Molas, ingeniera biomédica de BTL