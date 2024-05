Cómo es el programa de streaming que lanzó Juan Grabois

“El año pasado Pablo Iglesias me propuso que trabajemos juntos en un canal de noticias iberoamericano, contra hegemónico y plural, Canal Red TV. Me insistió en que yo mismo haga un programa y me convenció. Finalmente, hoy arrancamos a las 19 hs con “Jinetes del Futuro” en colaboración con mis queridos compañeros de lucha de Barricada TV”, anunció Juan Grabois en cuenta de la red social X.

El dirigente kirchnerista presento su flamante programa en “formato trasmisión”, una denominación, utilizada por él, para evitar el anglicismo “streaming”. En su mensaje, el líder del Frente Patria Grande detalló: “Queremos profundizar sobre algunos temas de fondo, proponer alternativas y responder a nuestros detractores. Hoy vamos a hablar del trabajo, su presente, su futuro. Economía popular y planes sociales. Sector público y privado. Empleo joven, flexibilidad y flexibilización. Perspectivas para una nueva industrialización. Nuestras experiencias de vida y nuestros sueños”.

El programa “Jinetes del Futuro” será emitido a partir de las 19 hs en la plataforma de YouTube de Canal Red Latam. En el mismo tuit, el referente piquetero compartió un spot promocional del nuevo programa, con diversas imágenes de archivos, en el que se distingue a representantes de Abuelas de Plaza de Mayo; marchas por el Congreso, movilización de protestas y al mismo Juan Grabois fumando un cigarrillo. “Hecho sin grandes recursos, pero con mucho amor, esperamos que les guste”, destacó el referente de la CTEP.

Pero no todos los comentarios en el mensaje de Grabois fueron felicitaciones y halagos. Joaquín Benegas Lynch, hermano del diputado nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch, expresó: “Felicitaciones por intentar laburar y ofrecer un servicio a los demás, amén de que bregues por un sistema que deja a todos igual de pobres. Como buen zurdo incoherente: pedís que aporten capital que se genera con laburo para bancar tu proyecto de comunicación anticapitalista”.

Desde hace un tiempo que Joaquín Benegas Lynch tiene en la mira a Juan Grabois. En enero de este año, los dos militantes se cruzaron cuando la diputada Natalia Zaracho, referente del sector de Grabois en Unión por la Patria, reclamó por el poco tiempo que tuvieron para leer la cantidad de leyes contenidas en el mega proyecto enviado por el presidente Javier Milei al Congreso. "Como llega a ser diputada esta mujer?? una persona que dice que no tiene tiempo de hacer su laburo. A esto le decimos casta. Tanto talento y capacidad del sector privado suelto y disponible. A los que puedan, deben involucrarse para cambiar la política", escribió el hermano menor del legislador de La Libertad Avanza.

Más allá de las chicanas, la contradicción que señaló el militante libertario se puede visualizar en el sitio web de Canal Red TV. La señal streaming de Pablo Iglesias Turrión, ex secretario general del partido izquierdista Podemos de España, se mantiene a base de micro mecenazgos. La suscripción a la plataforma de noticias tiene un importe que va de 9 a 25 euros, o, también, con un aporte voluntario. La misma se puede efectuar a través de la cuenta bancaria o por tarjeta de crédito