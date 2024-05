Interna en América: Tinelli busca moderar el enojo de Yanina Latorre con Maru Botana

La inclusión de Maru Botana en la programación de América TV fue difundida al publico por Angel De Brito en LAM. “Maru Botana viene a América, va a estar al mediodía”, aseguró el periodista de espectáculos. En el mismo programa, Fernanda Iglesias agregó que se trataría de un ciclo de cocina producido por LaFlia, la productora de Marcelo Tinelli. El nuevo contenido arrancaría a finales de mayo y eso implicará sacar media hora a Intrusos, el segmento conducido por Flor de la V. Ante esta novedad, Yanina Latorre disparó: “Para mí no es bienvenida. Ya estuvo acá y no le fue bien”.

“Ayer la hice mierda a Maru Botana”, destacó luego Latorre en El Observador 107.9. En su programa radial, la panelista de LAM se explayó contra la cocinera televisiva, dando a entender que el malestar entre las dos mediáticas viene desde hace tiempo. “A mí me cagó una parte muy importante de mi vida y lo voy a seguir repitiendo. Yo sufrí, me quedé sin amigas, por ella. Es una resentida y le molestaba mi cuerpo”, detalló la pareja del ex futbolista y periodista Diego Latorre.

“Me dice Marcelo: ´Te cruzaste con Maru ¿Sabes que la contraté? Va a estar para LaFlia´. Le dije ´Me chupa un huevo´. Voy a decir que es mala persona hasta el día que me muera. No me pidas nada y si querés me voy de América. Porque ya una vez me fui de América por Maru Botana. No la voy a cuidar”, explicó la periodista sobre la intervención de Tinelli en el conflicto para bajar la hostilidad entre ambas personalidades mediáticas. Y de manera implacable, remató: “Y el día que empiece, voy a grabar el programa y la voy hacer verga una hora entera”. “Porque no te hace buena revolver una olla y hacer guiso”, concluyó con severo histrionismo Latorre.

El conflicto entre las dos rubias viene desde la adolescencia, cuando ambas eran amigas en los primeros años de la universidad. Según la panelista, Botana y Latorre cursaban juntas la carrera de contador y administración de empresas en la UBA, hasta que la futura cocinera se encargó de dejarla de lado. “Ella me trató de anoréxica porque yo era muy flaca y ella no. Convenció a todas mis amigas de que yo era una especie de monstruo, una puta que me quería quedar con todos sus novios”, rememoró la periodista.

por R.N.