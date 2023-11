Los libertarios versus el fandom: la pelea menos pensada

En el último mes, luego de los debates presidenciales y elecciones generales del 22 de octubre, en Twitter (llamada X a dia de hoy) comenzaron a surgir varias capturas de pantalla de tweets viejos de candidatos por La Libertad Avanza e incluso del propio Javier Milei que generaron repudio en muchas comunidades del internet y sobre todo, de la música.

El caso con los y las K-Popers tuvo como personaje principal a Victorial Villarruel, candidata a vicepresidente del bloque liderado por Javier Milei. El 10 de febrero de 2020, hace casi 4 años, la candidata respondió un tweet que decía “La banda BTS tiene nombre de obra social” con la siguiente frase: “O de enfermedad de transmisión sexual”. Apenas el tweet empezó a difundirse entre la comunidad fan del pop coreano, miles de personas comenzaron a responder a este y muchos lo denunciaron por racismo y xenofobia. Esto pudo haber hecho que la cuenta de Victorial Villarruel fuese eliminada de la aplicación, pero esto no ocurrió.

La respuesta de Victorial Villaruel que desato la polemica con BTS

A las pocas horas de este escándalo, la fanbase oficial de BTS (banda más popular de k-pop y la que estuvo incluida en los tweets) repudió los hechos y no pidió una disculpa por parte de la candidata, sino la denuncia de estos tweets. Para encender más las llamas, Juan Grabois, el otro precandidato a presidente por Unión por la Patria además de Sergio Massa, dijo que “Se mete con BTS, se mete conmigo, señora malvada. Con el k-pop no se jode”. Esto debido a que su hija, es muy fanática del k-pop y de BTS en particular.

Comunicado de la Fanbase de BTS en Argentina. Credito: @BTSenARG

Huésped de ¿honor?

Con Taylor Swift, el problema fue aún mayor que con los k-popers, considerados por muchos como el fandom más fiel del mundo. En vísperas de su primera vez en Argentina, salieron a la luz varios tweets donde Javier Milei, el candidato más importante de su bloque político, hablaba acerca de Taylor Swift y su dinero publicando Milei que “¿Ahora que van a decir las chicas feministas? Los dos famosos que más ganan son mujeres.” Esto, sumado a un tweet donde insultaba a las seguidores de Taylor por no dejarlo dormir, fueron la gota que colmó el vaso. Miles fueron las respuestas ante estos dichos del candidato, muchas personas vieron esto no solo como una burla hacia Taylor Swift y su público, sino como una ofensa a las mujeres y al feminismo, lo que hizo que el caudal de gente fuese aún mayor.

El tweet de Javier Milei que causo polemica entre Swifties. @JMilei

Luego de esto, se creo una cuenta llamada “@SwiftAgainstLLA” (LLA es la abreviación de La Libertad Avanza) que publicó un comunicado donde las fanaticas y fanaticos de Taylor se pronunciaron al respecto: mostraron su profundo rechazo al candidato, lo compararon con Trump por sus ideales y lo calificaron como “antidemocrático”. Dicha cuenta a día de hoy se encuentra suspendida de la plataforma, pero el comunicado puede conseguirse navegando en internet. Tal fue la magnitud de este comunicado, que incluso se vio una pared grafiteada con esta misma consigna.

Comunicado de Swifties Contra La Liberta Avanza . Hoy la cuenta se encuentra suspendia. @SwiftAgainstLLA

Pero, la polémica aún no acaba. El jueves 2 de noviembre, a una semana exacta del primero de sus tres shows en River, la Legislatura Porteña nombró a Taylor Swift huésped de honor de la Ciudad, y solo un grupo se opuso a esto. El único bloque político que votó en contra de este proyecto fue La Libertad Avanza, encabezada en la Ciudad de Buenos Aires por Ramiro Marra. La disputa sobrepasó Twitter y redes sociales, y ha sido la mayor polémica que tuvo el partido con algunas comunidades de fanáticos.

Nacionales

En medio de todas estas polémicas entre La Libertad Avanza y los fandoms de artistas extranjeros, los fanáticos de los Rolling Stones y las bandas del rock nacional, los “rolingas”, emitieron un comunicado similar al de swifties y k-popers, pero con palabras y términos más argentinos que los anteriores. En este, hablaron de que está en disputa un modelo de cultura, criticaron las propuestas de Milei, se quejaron de los precios de las entradas a recitales y de la cerveza ( la birra) y dieron su definición de libertad con el tema “El León”, de La Renga, canción que generó una disputa legal entre la banda y el candidato.

¿Los rolingas? Tambien contra Javier Milei y La Libertad Avanza. @Rolingcontmilei

A menos de 3 semanas para el último balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, el panorama parece incierto para los dos, pero los fandoms de cantantes lo tienen bastante claro. En unas elecciones donde el voto joven representa un gran porcentaje del padrón, estos conflictos con La Libertad Avanza pueden llegar cambios en las votaciones de muchos jóvenes y adultos que, por sobre todas las cosas, defienden a sus músicos favoritos a punta de espada.