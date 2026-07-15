La versión argenta de "Wonderwall" que compuso Joaquín Levinton para el partido con Inglaterra

En la cuenta regresiva hacia la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, la previa sumó un capítulo inesperado donde el fútbol y el rock británico se mezclaron en un mismo escenario. Joaquín Levinton, líder de Turf, publicó una versión adaptada de Wonderwall, el clásico de Oasis, con una letra escrita especialmente para alentar a la selección argentina y responder al clima de rivalidad que rodea al duelo frente a los ingleses.

El cantante de reconocidos temas como "Loco un poco" y "Magia blanca" se grabó de manera casera y con guitarra en mano una versión del tema la canción britpop de los hermanos Gallagher pero reemplazando el texto original por referencias a Diego Maradona, Lionel Messi, la victoria de México 1986 y las Islas Malvinas, en una reinterpretación que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó repercusión tanto en Argentina como en el Reino Unido.

"Ingles te digo que otra vez te quedas afuera del mundial como en México 86. Te vamos a volver a ganar y aunque todos estén en contra canto esta canción por la selección. Por las Malvinas, por los caídos, por 40 millones de argentinos. Por eso, yo te digo a vos querida selección vamos ganar la semifinal por el Diego, que nos guía desde el cielo, y con Lionel, campeones otra vez", fue cantado por el artista frente a cámara.

La elección de Wonderwall no fue casual. Durante este Mundial, el tema compuesto por Noel Gallagher se convirtió en el himno no oficial de la selección inglesa. Después de cada victoria, los jugadores se acercaron a las tribunas para cantarlo junto a los hinchas, transformando una canción emblemática del rock british en una celebración colectiva que acompañó el recorrido del equipo de Thomas Tuchel.

La escena se repitió en distintos estadios del torneo y fortaleció el vínculo emocional entre plantel y afición. Figuras como Harry Kane y Jude Bellingham encabezaron esos festejos, mientras los simpatizantes entonaban el estribillo de una canción publicada en 1995 que volvió a ocupar el centro de la cultura popular británica. Por otro lado, el vínculo de los Gallagher con el seleccionado inglés tiene raíces profundas. Liam Gallagher es un reconocido fanático del Manchester City y desde el inicio del Mundial celebró públicamente el uso de Wonderwall como símbolo de apoyo a Inglaterra

La tensión musical se produjo en un contexto donde también reaparecieron viejas declaraciones vinculadas a la rivalidad deportiva entre argentinos e ingleses. En la previa del encuentro, Noel Gallagher había manifestado su deseo de que Inglaterra eliminara a la selección argentina y recordó con tono provocador los antecedentes históricos entre ambos países, alimentando el folclore futbolero que rodea cada nuevo cruce mundialista.

Ya hubo un antecedente en este Mundial de cruces entre rockeros. Los oriundos de Manchester mantuvieron un ida y vuelta con el cantante mexicano Fher Olvera. El líder de Maná había cuestionado públicamente la actitud del cantante de Oasis, mientras Gallagher respondió con sarcasmo y desdén hacia la banda norteamericana y el extravagante look de Olivera.