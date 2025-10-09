Pablo Deluca, responsable de Relaciones Institucionales de Infobae, fue quien presentó a "Fred" Machado con José Luis Espert durante la campaña presidencial de 2019, en una reunión en Buenos Aires de la que también participó Sergio Mastropietro. Deluca, que desde hace años trabaja junto a Daniel Hadad, aparece mencionado en los cuadernos de las coimas de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta. Según esos registros, el chofer llevó tres sobres a dependencias vinculadas al empresario de medios: Canal 9, cuando todavía pertenecía a Hadad; y los otros dos, entregados directamente a Deluca en las oficinas de Radio 10. Hadad no figura en los cuadernos, pero sí su histórico colaborador, que ocupó distintas gerencias en sus empresas, sin funciones periodísticas.
Desde el entorno de Hadad explicaron que aquellos sobres podrían haber contenido simples “currículums o gacetillas”.
NOTICIAS | Hoy 15:21
Exclusivo: el hombre que presentó a Espert y "Fred" Machado
Pablo Deluca, el actual gerente de Relaciones Institucionales del sitio Infobae, fue quien puso en contacto al economista con el supuesto narco.
