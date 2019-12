Alberto Fernández, el Presidente tuitstar

Alberto Fernández, además de jefe de Estado, es tuitero. Le gusta quedarse trasnochando con su celular y contestando los mensajitos de quienes le piden saludos, felicitaciones o ánimo antes de dar un examen, o después de recibirse, o en medio del festejo de un cumpleaños.

A esos seguidores o followers puede decirles cosas como: “Te felicito, ya sos sociólogo, disfrutalo”, o “presentate al examen, vas a aprobar”, o “feliz cumple, festejá y andá a estudiar”.

Cuando empieza con su Twitter, es difícil saber dónde va a terminar. Hasta es posible que revele un secreto de Estado, o un nombre que no va a asumir en el Gabinete. Y después del descuido, ¿qué hace? Borra el tuit, como esas celebrities que se van de boca en la red del pajarito azul y después se autocensuran. “Gorgal no va a ser ministro”, escribió una noche. Y luego siguió: “Y ojo que lo de Caserio no está confirmado, Cristina le pidió que siga en el Senado”. Ajá.

Alberto usa las redes sociales. Y a veces abusa, como Donald Trump en Estados Unidos.

La semana pasada, en medio de la votación de la Ley de Emergencia, tuiteó que impulsará el fin de las jubilaciones de privilegio. Y el rebote en los medios fue instantáneo. Sin cadena nacional, sin conferencia de prensa, sin anuncio en el Boletín Oficial. Solo Twitter.

En 280 caracteres, el Presidente comunica, saluda, hace, deshace, sorprende y en ocasiones también da vergüenza ajena, como esa vez en que le saltó a la yugular a un periodista del prestigio de Hugo Alconada Mon y lo acusó de “operador mediático”.

Cuidado, Twitter es un arma de doble filo. Muestra lo mejor de uno, pero también lo peor.