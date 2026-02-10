Cambio de frente: cuando el deporte entra en modo scroll

Hoy, los fans del deporte ya no miran un solo partido. Siguen más de una cancha, escuchan distintas voces y ven los momentos destacados casi al mismo tiempo en que ocurren. Mientras tanto, comentan, comparten y analizan cada jugada en redes sociales. El deporte ya no se vive solo en la pantalla de una televisión: también se juega en el feed, donde la instantaneidad marca el ritmo y cada usuario puede convertirse en relator.

El clásico consumo del prime time televisivo ahora convive con las dinámicas de las redes, que ya son una parte fundamental del día a día de millones de personas. Y con esta nueva forma de consumo, el relato deportivo se amplió más allá de la cabina: el scroll se volvió la nueva forma de zapping.

Las audiencias ya esperan ese tipo de contenidos, porque así consumen el deporte. Por eso, las compañías de entretenimiento deportivo enfrentan un nuevo desafío: salir a jugar en todas las plataformas, adaptando la producción para responder a públicos diversos. Desde quienes siguen el ritual de mirar la previa, el durante y el post por televisión, hasta quienes nacieron mirando un mismo partido en varios formatos y por distintas plataformas al mismo tiempo, a la par que opinan y crean contenido propio.

El reto está en encontrar la mejor manera de contar historias deportivas en cada espacio. Hoy, las nuevas plataformas piden experiencias híbridas, dinámicas y participativas, donde convivan el entretenimiento deportivo clásico y las lógicas de la inmediatez.

En definitiva, lo fundamental es poder integrar audiencias distintas bajo una propuesta común que las haga sentirse parte, conectadas y entretenidas. Que cada fanático viva el deporte desde el formato que elija: el partido completo, clips de las mejores jugadas, análisis exprés, series o documentales sobre sus equipos, ídolos o competencias favoritas. El partido por la atención se juega todos los días y en múltiples canchas. El desafío está en que la experiencia sea siempre única, sin importar desde dónde se viva.

Bruno Zurlo es Gerente General de ESPN para The Walt Disney Company Latin America

por Bruno Zurlo