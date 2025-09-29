Crisis del dólar: swap con EE.UU. y retenciones en disputa

Durante la semana pasada el Banco Central quemó 1.110 millones de dólares para contener la escalada del tipo de cambio, que había perforado la banda superior en todas sus variantes. Pese a la intervención, los valores cerraron por encima de los $1.500, con el mayorista apenas en $1.480 y el riesgo país rozando los 1.500 puntos. En ese clima de zozobra, y sin confirmación de la bilateral con Estados Unidos, el viaje presidencial a la Asamblea General de la ONU se postergó hasta último momento.

El lunes 22, horas antes de partir, se anunció un decreto que eximía de retenciones a todas las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre, o hasta completar un cupo de 7.000 millones de dólares. Ya en Nueva York, la bilateral con Donald Trump se confirmó sobre la marcha. Allí el mandatario estadounidense sorprendió al afirmar que “Argentina no necesita rescate”, aunque luego delegó en su Secretario del Tesoro los detalles de un paquete de medidas. Al día siguiente se comunicaron tres alternativas: un swap de monedas con la Reserva Federal por 20.000 millones de dólares en reemplazo del acuerdo con China; un préstamo directo del Fondo de Estabilidad Cambiaria —utilizado por última vez en 1995 con México tras el “efecto tequila”— y la compra de bonos argentinos por parte del Tesoro norteamericano bajo condiciones aún no precisadas.

La expectativa inicial llevó a una baja de todos los tipos de cambio y del riesgo país, que cayó a 840 puntos. Sin embargo, la falta de precisiones y las críticas tanto en Argentina como en Estados Unidos —desde legisladores republicanos desconfiados hasta productores agrícolas que rechazaban apoyar a competidores extranjeros— diluyeron el efecto. El viernes 26, con nuevas restricciones cambiarias que prohibieron operaciones cruzadas entre el mercado oficial y el bursátil por 90 días, el dólar se disparó entre 60 y 70 pesos en una sola jornada y el riesgo país volvió a superar los 1.050 puntos.

La medida de retenciones cero también se agotó antes de tiempo: el miércoles a la noche se informó que el cupo de 7.000 millones había sido cubierto, aunque buena parte de las declaraciones provenían de acopiadoras sin granos físicos, salvo una firma de capitales chinos que actuó rápido y aportó el 16% del total. Esto plantea un riesgo judicial: productores podrían demandar al Presidente, al Jefe de Gabinete, al ministro de Economía y al titular del BCRA por incumplimiento de la ley que exige tenencia efectiva de granos al momento de declarar exportaciones. Si prospera, el BCRA debería devolver fondos ya ingresados, en un contexto en el que Washington advirtió que no aceptará reinstaurar el beneficio.

En el corto plazo, el único componente viable del paquete es el swap, dado que no implica endeudamiento y se negocia directamente entre la Reserva Federal y el BCRA. Los otros instrumentos requieren aval legislativo, ya que el artículo 75 de la Constitución otorga al Congreso la potestad de autorizar endeudamiento. El resto de las definiciones quedó en suspenso hasta el 27 de octubre, condicionado a que el oficialismo logre imponerse en las elecciones legislativas.

Por Fabián Medina, analista económico y tributarista