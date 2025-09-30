El plan económico de Milei y Caputo: crudas incertezas

¿Estará todo marchando acorde al plan? ¿Habrá elucubrado Javier Milei una economía que retorna a la recesión, con desempleo al alza, inflación estancada y donde a la mayoría de los argentinos le sobra mes a fin de sueldo?

¿Será consciente el gobierno de la zozobra que reinaba en el mundo económico el viernes, cuando los bonos se negociaban a precios de default, descontando que serían incapaces de cubrir los vencimientos del año próximo? ¿Cuántas jornadas más podían aguantar liquidando reservas para defender el techo de la banda? ¿Es capaz la soberbia de disfrazar de “masterclass de Toto” un verdadero manotazo de ahogado cuando la mala praxis se hizo tan evidente?

¿Qué llevó al gobierno de Estados Unidos a semejante respaldo a Milei? ¿Qué pedirán a cambio? Todo indica que Trump tiene en la mira los recursos naturales argentinos como el litio o las tierras raras. Lejos de cualquier teoría conspirativa, quienes advirtieron de esto fueron primero la generala del comando sur y luego el actual embajador, Peter Lamelas.

¿Qué peso tiene que Milei sea el único presidente de la ultraderecha en América Latina, una región estratégica en la disputa con China? ¿Cómo reaccionará el gigante asiático (y principal socio comercial fuera del MERCOSUR) al alineamiento sin condicionantes que se prevé después de las declaraciones de Bessent?

Otra pregunta central es cómo continúa el programa económico -si lo hubiera- luego de los anuncios de esta semana, si sostendrá el equilibrio (otrora superávit) fiscal como el único eje del gobierno.

Muchos descuentan novedades en el plano cambiario: ¿Tendrá permitido Caputo malgastar dólares frescos para sostener un tipo de cambio que desequilibra la balanza comercial y atenta contra precario entramado productivo nacional? ¿Seguirán sin comprar reservas por el alejamiento momentáneo del fantasma del default? ¿Se habrán enterado en el equipo económico con qué pesos podía venir la corrida?

Los recuerdos traumáticos de las crisis anteriores se hicieron presentes las últimas semanas. Desde casa rosada consideran que la particularidad de esta experiencia es el apoyo popular al “ajuste más grande de la historia”, algo que quedó desmentido en la elección bonaerense y en las movilizaciones masivas en favor de la educación y la salud públicas. La pregunta que se hacen los distintos actores políticos y económicos es la misma: ¿Y si está vez no es tan diferente?

*Guido Lapa es economista y docente UBA

por Guido Lapa