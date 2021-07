Desconfianza, el gran problema del Gobierno

¿Cómo se hace política económica cuando la población cree muy poco, tanto en lo que dicen las autoridades políticas como en las declaraciones de los funcionarios que tienen que ver con la economía?

Ésta es la clave para entender lo que está ocurriendo y lo que puede llegar a ocurrir de aquí hasta 2023. La historia enseña que recuperar la credibilidad es muy poco probable.

Lo lograron Alfonsín en 1985 y Menem en 1991, cuando cambiaron a sus respectivos ministros de economía y apoyaron a sus nuevos titulares del equipo económico, cuando lanzaron los planes Austral y de Convertibilidad, respectivamente.Hoy no existe nada parecido: con el mayor de los respetos, Alberto Fernández no tiene la entidad política de Alfonsín y Menem, y tampoco existe hoy el equivalente de Sourrouille y Cavallo y sus respectivos equipos.

Ignorar estos hechos es no razonar. Cuando un gobierno tiene problemas de credibilidad muchas cosas funcionan “al revés”: la baja de impuestos no aumenta las compras de maquinarias sino la demanda de dólares; la flexibilización laboral no aumenta sino que disminuye los puestos de trabajo, etc.En estas condiciones, el accionar del gobierno en materia económica es una mezcla de parálisis operativa, iniciativas individuales, y respuestas sacadas de la galera, frente a desafíos específicos.

¿Así hasta 2023? Efectivamente. No estoy diciendo que, durante el resto de la gestión Fernández no habrá medidas. Digo que cabe esperarlas en el contexto que acabo de plantear.En este contexto; ¿qué hace cada uno de nosotros? Pelea de miles de formas; porque sabemos que nuestra supervivencia no puede depender de la buena voluntad y el accionar de los funcionarios.

*Juan Carlos de Pablo es economista y escritor.

por Juan Carlos de Pablo, economista