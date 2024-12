Economía en foco: el arte de permanecer en la cima

Cuando me pidieron analizar el primer año de la gestión de Javier Milei, creí que sería sencillo enumerar una serie de logros, especialmente en el ámbito económico, y priorizarlos según su impacto. Si bien no me equivoqué en este análisis inicial, pronto comprendí que la lista de desafíos, amenazas y oportunidades que enfrenta el gobierno no es menor.

Logros destacados

Aprobación de la Ley Bases: A pesar de contar con una minoría parlamentaria, Milei logró sancionar esta normativa clave, que incluye adelantos significativos en reformas laboral, impositiva y previsional. Liberalización de precios y tarifas: Este movimiento promovió un ajuste violento de precios relativos, alineado con el proceso de estabilización económica. Relajación del cepo cambiario: La eliminación de las SIRAS, un sistema opaco para regular importaciones, destaca como uno de los avances más importantes. Reducción de la brecha cambiaria: Esto eliminó uno de los mayores obstáculos para la economía en las últimas dos décadas. Ajuste fiscal histórico: El gobierno redujo el gasto público un 30% en términos reales, estableciendo un superávit primario y financiero que refuerza la autonomía económica. Recuperación de jubilaciones: Las pensiones, que habían perdido 30 puntos de poder adquisitivo, iniciaron un proceso de recuperación basado en ajustes mensuales según el IPC. Recuperación económica incipiente: Tras un ajuste severo, el PBI dejó de caer a mediados de 2024, con perspectivas de crecimiento para el tercer trimestre. Mejora del poder adquisitivo: Los salarios privados, tanto registrados como informales, alcanzaron nuevamente el nivel de noviembre de 2023. Reducción del riesgo país: Este indicador cayó de 2,800 a 750 puntos básicos, abriendo la posibilidad de volver a los mercados internacionales. Desregulación progresiva: El gobierno avanza hacia una simplificación regulatoria que favorece un esquema pro mercado.

Desafíos pendientes

El gobierno enfrenta tareas críticas, muchas de las cuales deberán abordarse en un contexto electoral que suele complicar la colaboración con la oposición:

Unificación cambiaria: Permitirá recuperar cerca de 20 mil millones de dólares necesarios para financiar importaciones en un país que proyecta un crecimiento del 5% en 2025. Reactivación del consumo: Esto depende de la mejora del poder adquisitivo y del acceso al crédito, una herramienta aún poco desarrollada en Argentina. Acuerdo con el FMI: El gobierno busca un desembolso de 15 mil millones de dólares que permita una apertura ordenada del cepo cambiario. Control de inversiones financieras especulativas: Evitar que estas aprecien aún más al peso argentino. Desarrollo de sectores estratégicos: Hidrocarburos, gas, litio, cobre y minería deben apalancar las exportaciones necesarias para financiar el crecimiento industrial. Transición hacia una economía abierta: Esto implica equilibrar la competitividad, planificar la reconversión de sectores no aptos para competir globalmente y promover un comercio exterior ordenado. Reducción de pobreza e indigencia: El objetivo es llevarlas por debajo de los niveles heredados en diciembre de 2023.

Perspectivas políticas

Todo indica que La Libertad Avanza podría obtener un triunfo contundente en las elecciones parlamentarias de 2025, consolidando su posición en el Congreso. Este resultado sería clave para avanzar en las reformas estructurales que el país necesita para garantizar la sostenibilidad del modelo propuesto por Milei.

Superar un primer año con una herencia económica y social devastadora fue una tarea monumental. Sin embargo, el verdadero desafío será mantener el ritmo de las reformas y seguir marcando la agenda pública en un contexto de incertidumbre global y resistencia interna. Como bien señala el presidente, las fuerzas del cielo parecen estar de su lado. Pero depender de la fortuna no será suficiente; la estrategia y la capacidad de adaptarse a lo inesperado serán determinantes para los años venideros.

* Economista, Consultor de empresas y ex CEO Syngenta Latam Sur

por Antonio Aracre