El renacimiento del crédito en Argentina

El crédito en Argentina está atravesando un momento único. Después de años de desconfianza y estancamiento, vemos un crecimiento significativo en el sector: los préstamos en pesos al sector privado aumentaron un 66,8% desde enero de 2024, según el último Informe Monetario Mensual del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este renacimiento plantea una pregunta clave: ¿Cómo aprovechamos esta oportunidad para sentar las bases de un crecimiento sostenible? Este fenómeno abarca prácticamente todas las líneas de crédito (a excepción de los adelantos, que exhibieron una leve retracción).

Los préstamos personales, hipotecarios, prendarios y comerciales registraron aumentos importantes, lo que refleja una recuperación generalizada. En octubre nuevamente se destacó la evolución de los créditos personales e hipotecarios que, al igual que el mes anterior, crecieron a tasas mensuales de dos dígitos, de acuerdo al BCRA. Varias condiciones propiciaron este cambio. La estabilidad cambiaria y la desaceleración de la inflación dieron lugar a un contexto predecible, mientras que medidas como el desarme de las LELIQs impulsaron el flujo del crédito hacia sectores productivos y hogares.

Al mismo tiempo, los bancos están redefiniendo sus estrategias, priorizando productos a plazos más largos que benefician tanto a las instituciones como a los usuarios. Sin embargo, el crédito en Argentina siempre fue una herramienta poderosa que puede generar tanto oportunidades como riesgos. A lo largo de nuestra historia, vimos momentos de expansión seguidos de crisis que derivaron en sobreendeudamiento y pérdida de confianza. Hoy, en un contexto optimista y con proyecciones que sugieren un crecimiento sostenido, es importante aprender de esos errores.

El uso responsable del crédito no es solo una cuestión de educación financiera para los usuarios; también implica políticas públicas y estrategias del sistema financiero que prioricen el largo plazo. Por eso, desde Alprestamo, trabajamos no solo para mejorar el acceso al crédito, sino para educar a las personas sobre cómo utilizarlo de manera inteligente. Como actores del ecosistema financiero, las fintech tenemos un rol clave en este desafío. Somos parte de una transformación que no solo busca dar más acceso, sino también generar impacto positivo en la vida de las personas.

La educación financiera debe ser un pilar para construir una economía más inclusiva y estable. El mercado argentino tiene un potencial extraordinario para crecer. Pero para que este renacimiento del crédito se traduzca en desarrollo real, debemos trabajar juntos: bancos, fintech, reguladores y usuarios. El camino está trazado, pero dependerá de cada uno de nosotros aprovechar esta oportunidad con una mirada estratégica y enfocada en el futuro. La Argentina puede superar grandes desafíos. Esta vez no será la excepción.

Julián Sanclemente. CEO y co-founder de Alprestamo

