Javier Milei y el mesianismo

I. Javier Milei ha sostenido su identificación por el judaísmo reiteradas veces. Primero a través de la figura de Moisés y Aarón -en las cuales se vio proyectado él y Karina Milei-, luego se vio a sí mismo en Moisés y, por último, en su nueva política exterior mediante Israel y Estados Unidos. Recordemos que estos dos países son los que tienen más habitantes judíos en el mundo. Sin embargo, en su entrevista con Ben Schapiro, sostuvo que “el máximo héroe de la libertad es Moisés”. ¿Hasta dónde puede ir esta proyección mesiánica?

II. La libertad de la que se jacta Milei encuentra un nuevo itinerario con Moisés. Porque si Moisés y la libertad van de la mano, Israel es el resultado de esa conjunción. Milei cree, efectivamente, que los valores de Moisés -o digamos ya: de Occidente- son los valores de Israel. Como si no hubiera pasado tiempo entre el relato bíblico y la realidad más inmediata. Juan José Becerra escribió que Milei no es menemista, ni bolsonarista ni trumpetero: es bovarista. Pero, desde acá, podemos agregar otra cosa: no sólo confunde a Hayek con la economía in situ, sino también la Biblia con lo que pasa en el país. El bovarismo, producto directo de Madame Bovary (1856) de Flaubert, es la confusión psicótica entre lo que se lee y lo que realmente sucede. Milei es un bovarista de manual.

III. El mesianismo de Javier Milei, la política del Yo como la solución a todos nuestros males, es el producto de una época -el resultado del estado de cosas de la imaginación pública. Su mesianismo, que es la mezcla entre el Yo y fórmulas económicas, es una teoría para la catástrofe y, sobre todo, si dicha teoría termina por ingresar a la política. El apocalipsis está anunciado, pero ¿hasta cuándo se puede resistir a las políticas para la destrucción? ¿Hasta qué momento el desguace del Estado puede ser posible? Porque decir el fin del financiamiento estatal y el fin de las políticas públicas, también es decir el fin de la vida tal como la conocemos.

*Por Facundo Milman, especialista en cultura judía.

