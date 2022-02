Kirchneristas vs. el Kun Agüero: los tuits militantes contra ex futbolista

Desde que se retiró del fútbol, la vida de Sergio “Kun” Agüero cambió rotundamente. Hoy aprovecha al máximo para dedicarse por completo a una nueva pasión que siempre le interesó: los e-sports. Tal es así que en diciembre creó su propio equipo en Argentina: KRÜ.

En su cuenta de Twitch, el Kun ya tiene más de 3.500.000 de seguidores y se convirtió en un fenómeno del streaming. Realiza diferentes transmisiones en vivo para mostrar su desempeño en videojuegos. y para opinar sobre algunos momentos deportivos propios y ajenos, pero también para referirse a la actualidad argentina.

Hace unos días, se había expresado en su canal de Twitch sobre el estado de las rutas. Especialmente por la situación de la Ruta 6: “Un desastre, no sé para qué pagamos tantos impuestos”. Y esta semana, se viralizó otro video en donde el Kun habla del impuesto al patrimonio, refiriéndose específicamente a la doble imposición que genera el gravamen a la riqueza.

El famoso “aporte solidario” con el impuesto a las ganancias: “¿Saben lo que es el patrimonio? Me imagino que sí. Es todo lo que vos tenés en el mundo. Hay países que por tener plata en tu cuenta en cualquier parte del mundo a vos te cobran anualmente. Te hago una pregunta: ¿Por qué te cobran? Si vos ya pagás los impuestos", preguntó el Kun a sus seguidores.

Y siguió: "A mí no me molesta pagar los ingresos porque estás trabajando y te está yendo bien. Si ya pagas el 30%, el 50%, como por ejemplo en Inglaterra. Si vos generás plata está bien, pagás. No me convence que pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas, me parece una locura. Si vos ya pagaste impuestos por el ingreso, ¿por qué tenés que seguir pagando más plata?”.

En Twitter, el exfutbolista volvió a referirse al tema para responderle a un seguidor: “Contesto acá pa. El patrimonio está en muchísimos países y no solo en Argentina. Ahora te pregunto, si toda tu vida generaste 100 ya pagando impuestos, ¿por qué seguís pagando? Si no tenés ingreso en el año, seguís pagando igual, fui pobre y nadie me regaló nada”.

La opinión del exfutbolista del Manchester City generó una enorme repercusión, convirtiéndose casi en un debate nacional y, en Twitter, muchos políticos también quisieron participar.

Desde el kirchnerismo distintos diputados salieron a responderle al Kun. Una fue Natalia Zaracho quien decidió publicar un fragmento de una entrevista que le hicieron a Diego Maradona en 1996: “Sobre el debate que se vuelve a abrir sobre el impuesto al patrimonio me gustaría rescatar esta frase del Diego". En ese recorte, el excapitán de la Selección Argentina, afirmaba: "El gobierno debería sacarle a los que más tienen, como yo”.

Itai Higman, por su parte, escribió “¿Por qué si ya pagué impuestos sobre mis ingresos tengo que pagar impuestos sobre mi patrimonio? Me parece muy piola está pregunta que abrió el Kun hoy para charlar un poco de la política tributaria y las desigualdades”.

Y acompañó con un video en el que, entre otras cosas, explica que “un Estado puede cobrar impuesto regresivo, como el que se le cobra al consumo; o progresivo, que se le paga al que más tiene. El que grava el patrimonio es el más requerido. En el mundo tenemos una gran desigualdad de riqueza, que es más estructural que la de ingresos" y que “la riqueza no está quieta: en Argentina sólo paga el 1%, o sea, los que tienen mayor riqueza acumulada. Es un tema de cómo se financia el Estado. Es mejor que lo haga con impuestos progresivos y no regresivos".

Además, se expresó Roberto Arias, secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía: “En varios países europeos, las alícuotas de Ganancias son mucho más altas que en Argentina, aunque no tienen un impuesto a los Bienes Personales (sí pagan altos impuestos a los inmuebles y automotores)".

Y agregó: "Un impuesto al patrimonio es un buen complemento a impuestos a los ingresos, porque personas muy ricas tienen muchas formas de evadir/eludir estos últimos. Quizás no es el caso de un jugador de fútbol, pero las leyes tributarias son generales”. Hasta ahora, el Kun no le respondió a ningún político pero prometió que seguirá opinando de la actualidad argentina.

En la vereda opuesta, Javier Milei, compartió el video del Kun y escribió eufórico: “Leones despertando, viva la libertad carajo”. Y Ricardo López Murphy tuiteó: ​​”Lo que dice @aguerosergiokun es impecable y es exactamente lo que Argentina debe cambiar. El Estado debe dejar de saquear a los contribuyentes con impuestos. Es el único camino posible para que haya más inversión, más producción y más crecimiento”.