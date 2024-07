La casta Milei

Dime de qué te jactas y te diré lo que careces. El refrán que hicieron circular nuestras abuelas españolas suena apropiado en las declaraciones de Manuel Adorni quien, buscando periodistas acreditados en Casa Rosada que estén a la altura de estar cerca de Javier Milei, reclamó que tengan por lo menos 10 años de experiencia.

Los periodistas podríamos reclamar lo mismo. Un Presidente con 10 años de experiencia política. Una Secretaria General con 10 años de experiencia en gestión pública. Un Vocero Presidencial con 10 años de experiencia en comunicación.

Sabemos que no la tienen. Pero ya en el poder, quieren utilizar el Estado para constituir una casta de periodistas domesticados, un verdadero oxímoron del ejercicio de la profesión. Allí donde el periodismo escribe lo que pretende el poder, es propaganda. No le sirve a la población, ni al poder tampoco, que siempre tendrá otros recursos más eficientes para llegar con su mensaje. “Periodismo es también coraje”, dijo Fernando Bravo en una entrevista que me hizo para Radio Continental.

Pero parece que en el Gobierno se autoperciben élite, una minoría privilegiada que no obtuvieron por tradición familiar, sino por el voto popular. Solo así puede explicarse que Adorni haya hecho referencia a un tema que sin duda preocupa al Gobierno, la acreditación de periodistas en la Rosada.

¿Cuál es el imaginario de élite del Presidente? ¿Viajar él y su hermana, solos, en un avión de 50 plazas? ¿Un sistema de seguridad personal inédito? ¿Una falta absoluta de empatía con los que no llegan a fin de mes? ¿Un desprecio por los mozos que no le sirven la cantidad justa de queso crema sobre las galletitas de agua que come durante el desayuno?

¿La creencia de que tendrá el poder por siempre?

Tan nuevo y poco preparado es Milei para ocupar la Presidencia que tal vez no se enteró de que la Argentina es una sociedad aluvional, con prosapia diversa, proveniente de infinitos lugares, que cuando se enoja olvida jerarquías de cualquier tipo.

Nadie sabe si llegará, en todo caso cuándo, ese momento en el que se pronuncie el subsuelo de la Patria sublevado, según ese bellísimo texto que dio Raúl Scalabrini Ortiz. La historia deja enseñanzas.

Gobernar la Argentina es difícil y tampoco es sencillo instalar conversaciones que favorezcan a cualquier administración en curso. Lo que no se puede olvidar es que hay formas democráticas de hacerlo.

En la tensión que Milei genera con el periodismo resuenan intentos de imponer una voz única. Lo que no funcionó con Juan Domingo Perón, que compró todos los medios de comunicación para ponerlos en manos afines, ni con los Kirchner, que buscó debilitarlos con leyes y medidas arbitrarias, tampoco funcionará ahora.

La libertad es el motor de la historia. Es por lo menos extraño que no lo tome en cuenta un gobierno que abrevó en la academia liberal libertaria. ¿O fue solo otra mentira para llegar al poder?



*Por Silvia Mercado, periodista.

