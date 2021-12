Carlos Baute: “En las redes hay un bullying constante”

El rotundo atractivo, su innegable carisma, el derroche de simpatía y la sonrisa luminosa, caracterizan al exitoso cantautor venezolano Carlos Baute. Se radicó en España hace dos décadas, y diez años después, se casó con la arquitecta Astrid Klisans, de origen letón, con quien tuvo tres hijos. Desde el patio de su casa en las afueras de Madrid, dialoga con NOTICIAS, a través de una videollamada por Zoom, para promocionar “El chisme”, la canción que lanzó junto a la argentino-española Chenoa.

Noticias: ¿Los duetos vocales llegaron para quedarse?

Carlos Baute: En Spotify o la radio, la gente, se está acostumbrando a escuchar a los cantantes junto a otras voces. Es como que se aburren de una sola persona. La moda comenzó hace unos tres años. Justin Bieber, Beyonce, todos hacen duetos. Porque la gente joven no quiere escuchar tres minutos y medio de canción. Tienen tanta información invadiéndole la cabeza que van demasiado rápido.

Noticias: ¿Cómo se evita eso?

Baute: Antes componía a la antigua; verso, pre coro, coro. Ahora cuando estoy haciendo música urbana busco que un coro o estrofa no tenga nada que ver con la otra. Al final queda algo potente y parece que hubiera varios singles en una misma canción. Tenemos que tratar de enganchar a esos niños y a esas generaciones de entrada.

Noticias: En estos tiempos tecnificados, ¿puede conservar el aspecto artesanal de componer?

Baute: Justo en la pandemia hice muchísimas canciones. Hoy día tengo mezcladas y grabadas unas treinta. Son para guitarra o piano y voz. La composición se puede hacer en dos o tres días, como mucho. Lo que sí demora varios meses es sacar un single. Sobre todo, cuadrar las agendas para hacer un dueto con otro artista.

Noticias: En sus canciones enaltece el rol de la mujer. ¿Es importante la figura femenina en su vida?

Baute: Totalmente. Yo amo a mi madre y siempre admiré a mis abuelas. También a mi hermana, que es una emprendedora sin límites. A mi sobrina. A mi mujer. Ella con los niños tiene una conexión tremenda. Cuando se enferman van a ella inmediatamente. Eso viene de las entrañas. Yo admiro a las mujeres y siempre voy a enaltecerlas por sobre todas las cosas.

Noticias: ¿Qué temores tuvo cuando enfermó de Covid?

Baute: Me preocupaba la recuperación. Fui tres veces al hospital porque me bajó la oxigenación. Fueron días muy malos y los siguientes no paré de toser durante el día y la noche. Inclusive, tres meses después, volví a practicar artes marciales y no daba la talla. Me cansaba y no aguantaba. Seguía sin respirar al cien por ciento. Eso fue en julio y hoy día creo que estoy a un 98%. Bastante bien, gracias a Dios.

Noticias: Parece una persona resiliente.

Baute: Soy super positivo y optimista. Es algo genético. Mi mujer dice que el plátano te activa y es lo mejor para estar happy pero que yo no tengo que comerlo porque estoy todo el día positivo (ríe).

Noticias: ¿Sigue haciendo entrenamiento de voz?

Baute: Todas las tardes y además tengo clase, mínimo, una vez a la semana. Con un disco eso lo intensifico porque grabar unos cuarenta temas es un tute. No paro de entrenar y siempre estoy componiendo. Las cuerdas vocales son un músculo, al final, y estoy todo el día dándole que te pegue.

Noticias: ¿Cómo se maneja con las redes sociales y la invasión que a veces generan?

Baute: Por el mundo nuestro, no existen las fronteras, hay una comunicación directa con los fans y los clubes de fans de todo Hispanoamérica. Eso es súper lindo pero las redes sociales son muy complicadas. Hay tensión, un bullying constante a la gente porque todo el mundo sale perfecto, feliz, super talentoso. Hay un programa que vi, creo que, en Netflix, donde estaban hablando los creadores de Twitter, Facebook e Instagram, y ellos decían que sus hijos tenían prohibido usarlos. Ellos han creado una manera de que estas redes sean completamente viciosas, que te metas y no pares. Que sean adictivas al cien por ciento. Hay que saber usarlas. Mi suegro de 71 años, tiene Tiktok. Cuando entré a ver, todo era político. Si quieres aprender, puedes hacerlo. Inglés, chino, mandarín. Depende de cómo quieras usar las redes. También está lo frívolo, con gente que te enseña a hacer abdominales para tener el vientre perfecto. Me consta que algunos van a un cirujano plástico y enseñan las fotos, retocadas con filtros, para quedar con el culete o los pechos puestos como muestran las redes.

Noticias: En una de sus canciones dice “que no hay mal que dure cien años”. ¿Cómo ve lo que sucede en su país natal, Venezuela?

Baute: Es triste e incomprensible. Hacerlo todo tan mal es muy complicado y lo hicieron muy mal. Hoy día hay varias personas que están extraditando y están pillando a algunos. No son dos o tres, son cientos de ellos que deberían estar presos y en el lugar que les corresponde. Es terrible la corrupción que existe en mi país y en Latinoamérica. Siendo países y un continente tan rico. Leía en estos días un libro que cuando España empezó a conquistar y entró en Estados Unidos, en la parte de California y San Francisco, dijeron, ‘acá no hay nada’ y bajaron hacia el sur, donde estaba el oro y las riquezas. Venezuela, igual que Argentina, es super rica y entonces dices: ‘Dios mío, cómo podemos estar sin gasolina siendo un país petrolero’. La gente gana dos dólares al mes que es lo que cuesta una botella de agua. Están sobreviviendo. Hoy día se dice que la gente está muy delgada porque sigue la dieta de Maduro. Caminan muchísimo porque la pasan mal con el transporte público y no tienen una buena alimentación. Faltan productos, algunos son carísimos. Espero que en algún momento esto cambie y pueda volver y estar con mi gente. Tengo muchos amigos y familia allá.

Noticias: ¿Volverá a hacer giras?

Baute: De Argentina me invitaron a hacer tres o cuatro festivales ahora en el verano y estamos congeniando las fechas con España. Creo que desde el verano de 2018 que no voy. Me encanta ese país.

Noticias: ¿Qué comida extraña de Argentina?

Baute: ¡El asado de tira! He ido a carnicerías y no existe aquí.