Cristina Pérez: “El éxito es el vuelo propio”

Su sueño favorito es volar. Sueña que se eleva y vuela. Es un sueño muy vívido, real, emocionante. Y volvió a soñar que volaba luego de varios años. “Me pasó hace poco, después de una de las primeras noches que dormimos juntos con mi pareja”, cuenta Cristina Pérez, enamoradísima de Luis Petri, abogado y diputado de la Unión Cívica Radical.

Apasionada, decidida, laboriosa, disciplinada y muy estudiosa, Cristina Pérez también vuela en la vida real. Cursó dos años de Historia en la Universidad de Tucumán, donde nació, luego Escritura Creativa y Crítica Literaria en la Universidad de Oxford y tres años de Literatura Inglesa en la Universidad de Londres. Ahora estudia francés. Se considera a sí misma un “comando” por su nivel de productividad, eficiencia y capacidad de trabajo.

Periodista prestigiosa, se destaca en la conducción de Telefé Noticias, junto a Rodolfo Barilli, y en su programa “Confesiones en la noche” por Radio Mitre (en cctubre midió 46 puntos, siendo el programa más escuchado de lunes a viernes de la radio argentina). Recibió varias distinciones, como el premio internacional Women to Watch como mujer destacada de medios (2017).

Amante de la lectura y la escritura desde niña, publicó hace poco su tercer libro —La Dama Oscura— una novela que cuenta la vida de Emilia Bassano Lanyer, la mujer que Shakespeare amó en secreto y que inspiró varias de sus obras.

“Permitirnos volar alto es ser libres. El éxito es el vuelo propio. Traté siempre de escucharme y dar lo mejor de mí y no dejarme detener por los prejuicios de los otros cuando mis decisiones no eran las convencionales”, confiesa.

Noticias: ¿Cuánto le costó ser quién es?

Cristina Pérez: Tuve la suerte de encontrarme con mi pasión de niña: los libros, las palabras, la comunicación. A los siete años leía a Pablo Neruda y, a los ocho o nueve, hacía un noticiero frente al espejo con un cepillo de brushing y a los catorce ya trabajaba en radio. Eso facilitó el camino, tenía mi propia certeza. Cuando uno tiene mucha pasión por algo y siente la recompensa que eso le da, también lo empuja y lo hace atreverse a arriesgar. Siempre estoy empezando cosas y las empiezo con la actitud de la juventud.

Noticias: Su último libro se lo dedica a su madre, Cristina Navarro. ¿Cómo ha sido la relación entre ustedes?

Pérez: Su amor es lo más incondicional que conocí en la vida. No sería yo sin su amor, su comprensión, la nobleza que me inculcó y la capacidad de convertir lo que me pasara en cualquier cosa menos en rencor. A pesar de cosas durísimas que le sucedieron transmite un amor, una paz y una aceptación valiente que a uno no puede más que inspirarlo. Nunca dejó de sostenerme y de alentarme a ser quién soy.

Noticias: ¿Y usted qué situaciones duras tuvo que superar?

Pérez: Muchas, pero no me quedo en los dolores ni en las pérdidas. He tenido pérdidas afectivas, situaciones de salud, algún momento difícil en el trabajo, dolores de amor, pero trato de transitarlos y de crecer como pueda desde ahí. Hago mucho trabajo en análisis para liberarme de mis dolores y para conectarme con el motor de mis deseos y mis pasiones. Soy muy trabajadora para la búsqueda de mis objetivos, muy disciplinada, estudiosa y metódica.

Noticias: Otra mujer importante fue su abuela Amparo.

Pérez: Probablemente la persona más importante en mi vida. Era modista, me crié a su lado mientras ella cosía, rodeada de telas, moldes, figurines, botones, con la música de la máquina de coser, acompañándola a la mercería. Cada vez que me hacía un vestidito me hacía sentir que yo podía ser la mejor del mundo. Ella también había tenido una vida durísima y tenía una fortaleza, un temperamento decidido. Nunca pude superar su muerte y en los momentos duros la sueño y me levanto mejor. Y cuando tengo algo muy importante me llevo una fotito chiquitita que tengo de cuando ella era joven. Es una presencia casi sagrada para mí. Está entre mis dioses.

Noticias: En el periodismo tiene un lugar trascendente. ¿Cuánto le costó llegar?

Pérez: Le dediqué mi vida al trabajo y el trabajo es mi vida. Y como puse tanto la devolución fue de mucha recompensa. Llegué a trabajar quince horas diarias y traté de estar siempre a la altura de cada trabajo. Soy ambiciosa, pero lucho por mis ambiciones y busco la excelencia.

Noticias: Sus opiniones interpelan al poder. ¿Siente temor alguna vez?

Pérez: Tengo responsabilidad y preocupación de elegir el ángulo adecuado, pero no miedo. Estoy segura, me apodero de mi derecho a expresarme y de mi rol como comunicadora, y tengo el deber de ofrecer honestamente mi mirada de la realidad.

Noticias: ¿Recibió amenazas o advertencias?

Pérez: En los primeros años del kirchnerismo me llamaron ministros para presionarme. En esta última etapa tuve hostigamientos en redes y un cruce con Alberto Fernández cuando era candidato, eso hizo que mucha gente se sumara para atacarme, y después otro cruce al aire cuando ya era Presidente. Además, con otros funcionarios. Siempre hago preguntas fuertes. Voy al ojo de la tormenta y eso implica hacerse cargo de las consecuencias también.

Noticias: ¿Cuándo descubrió el placer de la escritura y que podía ser escritora?

Pérez: De niña escribía cualquier cosa, cartas para mis familiares, composiciones, obras de teatro para el colegio que también dirigía. Después, haciendo periodismo, siempre escribí mis guiones, pero no podía escribir ficción, tenía un enorme bloqueo. Cuando estudié Escritura Creativa y Literatura Inglesa y empecé a escribir en inglés se abrió el grifo. Con el tiempo publiqué un libro de cuentos (2011) y mi primera novela (2015) y el año pasado escribí otra novela que no está publicada todavía.

Noticias: ¿Quién es la Dama Oscura?

Pérez: Cuando encontré el nombre de Emilia Bassano en las notas de un libro bajo la foto de un cuadro de un hombre muy poderoso de la era isabelina, lo que despertó mi curiosidad y mi pasión fue saber que por muchos académicos ella era considerada la dama oscura de los sonetos de Shakespeare. La mujer que él amó. Al investigar me encontré con una intelectual, intérprete musical, compositora y actriz. Fue la primera autora en escribir un libro en la literatura inglesa y abrió una escuela para enseñar. Una mujer anticipada a su tiempo, moderna, libre a pesar de sus restricciones y que abrió un camino.

Noticias: ¿Cómo era la relación de ella con Shakespeare?

Pérez: Era una relación romántica e intelectual, se conocieron en el entorno de la corte. Emilia era la amante del hombre más poderoso de Inglaterra, una situación no elegida por ella. La relación con Shakespeare fue clandestina. Para algunos académicos Emilia fue coautora y hasta autora de gran parte de la obra de Shakespeare. Me inclino más por la coautoría en algunas de sus obras italianas. Creo que para él fue como haberse enamorado de una musa.

Noticias: ¿Por qué la apasiona tanto Shakespeare? ¿Qué encontró en él?

Pérez: La máquina de Dios. Shakespeare contiene al ser humano, inventó la conciencia, contiene las tempestades del poder, las disquisiciones políticas y morales, una mirada filosófica, inventó Freud.

Noticias: ¿Cómo fue representar en teatro a sus personajes?

Pérez: Hice personajes descarnados como Lady Macbeth o absolutamente hedónicos, apasionados y complejos como Cleopatra o sufrientes y ensombrecidos como la reina Isabel. Hacer teatro fue una de las experiencias más felices y trascendentes de mi vida.

Noticias: Ahora es usted quién encontró y se arrojó a un nuevo amor.

Pérez: Estoy muy feliz. Creo que encontré mi gran amor.

Noticias: ¿Por qué es su gran amor?

Pérez: Porque es mi todo. Porque cuando nos conocimos los dos sentimos que era un reencuentro, como si nos conociéramos desde siempre. Tenemos un encuentro y una entrega tan hermosos. Nos entrelazamos intelectualmente, espiritualmente y físicamente con una atracción de lo más poderoso que yo haya vivido. Desde el principio sentimos que nuestras vidas iban juntas.

Noticias: ¿Cómo empezó la historia?

Pérez: Le hice una entrevista en radio sin conocer su cara. Me encantó porque hablaba tan bien, un decir elegante, una estructura de ideas tan clara, tan punzante. Parecía alguien más grande. Y cuando fui a postear mi nota me encontré con un hombre guapísimo y muy joven. Nos agradecimos y empezamos a cruzar mensajes por Instagram con mucha formalidad. Hablamos de fotografía, literatura, de Churchill, de retórica, de vinos, pero no pasaba de allí. Hasta que me invitó a tomar un vino y recién ahí nos pedimos el teléfono. Primero tuvimos grandes charlas telefónicas, como tres, cuatro horas. Y cuando finalmente nos encontramos nos dimos un abrazo, no nos podíamos soltar, estuvimos más de dos minutos abrazados. Desde ese abrazo fue un amor total. Estoy muy feliz y agradecida, hace mucho tiempo que tenía ganas de amar y ser amada de esta manera, pero no sabía si iba a llegar. El amor es una bendición y un milagro también.