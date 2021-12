Gastón Soffritti: “Si estoy cómodo artísticamente, me aburro”

Gastón Soffritti, sentado en un enorme sillón de su casa, ingresa al Zoom de la entrevista quince minutos antes de la hora pactada y espera al cronista con admirable serenidad. Aunque su rostro sin tiempo conserva la apariencia de muchachito, basta escuchar sus actuales preocupaciones sobre la industria audiovisual y la realidad argentina, azotadas por la calamidad del coronavirus, para comprobar el grado de madurez que alcanzó. Preside ACTA (Asociación Civil de Trabajadores del Arte), la entidad que integra junto a Lali Espósito, Peter Lanzani, Candela Vetrano, el Chino Darín, entre otros.

Lleva dos décadas de trabajo en un medio que cambió de forma radical el estilo de producción.

Noticias: Además de actor, es empresario gastronómico, ¿cómo atravesó la pandemia en ese rubro tan golpeado?

Gastón Soffritti: Fue bastante duro. En realidad, el que regenteo hoy, “Pappas Blues”, no lo tenía antes de la pandemia. En octubre de 2019, junto a otros socios, había abierto “Pappas Hot”, pero tras estar unos siete meses sin abrir, nos vimos obligados a cerrarlo: era inviable el mantenimiento y resultó imposible sostenerlo. De todos modos, este año decidimos apostar de vuelta, ya no a algo tan de paso, y en un lugar mucho más abierto. El actual es más una cervecería. Igual, tuvimos que cerrar en el invierno, aunque esta vez sobrevivimos y seguimos.

Noticias: ¿Cómo surgió el deseo de aglutinar a colegas de su generación en una nueva asociación?

Soffritti: En mayo del año pasado, con un mes y pico de encierro, estaba en casa muy bajoneado con toda la situación. Más allá del parate general, no sólo en nuestro ambiente, por supuesto; hace tiempo sentía que, en la Argentina, no estaba funcionaba bien todo lo referido a la producción audiovisual. Cada vez se hacía menos. Lo sé porque trabajo en los medios hace veintidós años y viví el cambio de la televisión tradicional a las plataformas. Y creo que acá, en el último tiempo, nos quedamos muy atrás a la hora de adaptarnos a esa nueva manera de hacer las cosas. A diferencia de otros países de la región que sí se acomodaron, desarrollaron y acrecentaron sus creaciones. Tengo amigos que trabajan en México, Colombia, Chile, ni hablar, España, claro está. Entonces un día, pensé, ‘ya que estoy al pedo, algo tengo que hacer’. Y levanté el teléfono y empecé a llamar a amigos y, bueno, todos se empezaron a sumar. Se generó algo increíble que terminó al conformar una asociación civil con personería jurídica.

Noticias: Y ahora, ¿cómo continúa la entidad?

Soffritti: En pandemia era más sencillo hablar casi diariamente porque estábamos adentro y teníamos más tiempo. Ahora, en cambio, cada quince días nos juntamos a charlar sobre temas y cuestiones que después vamos a plantear a las autoridades de cultura tanto de la Ciudad como de Nación. Incluso proyectos a nivel provincial, porque una de las bases de ACTA es federalizar, y que no todo pase en Buenos Aires. Que las oportunidades estén en la mayoría de las provincias. En este punto, ya tenemos varios proyectos desarrollados que en breve vamos a lanzar.

Noticias: ¿Puede anticipar alguno?

Soffritti: Sí, una aplicación que se llama “LiberArte” y será, justamente, para liberar el arte y dar posibilidades de identificación a personas que, quizás, viven en el interior y no tuvieron la chance de poder mostrar lo que hacen, ni participar, ni mucho menos de viajar a la capital. La idea es armar una red al estilo LinkedIn, pero de trabajadores del arte.

Noticias: El consumo de ficción audiovisual cambió radicalmente, así como el rol de los intérpretes, sobre todo en las propuestas sajonas. No se limitan a actuar, sino que también se involucran como ideólogos de proyectos y productores ejecutivos. Al escucharlo, todo indica que usted tomará la misma senda. ¿Es así?

Soffritti: Diste en la tecla. Tengo una productora con un amigo en la que escribimos un proyecto que se llama “Ustedes deciden”. Le vendimos la idea original y el guión a una productora más grande, lo protagonicé y lo hicimos en Uruguay ya que resultaba más viable por muchas razones. A su vez, se vendió a una plataforma y se estrenará el año próximo. Sin duda, es el camino que me interesa transitar, delante y detrás de las cámaras. Me importa no sólo lo creativo sino también el armado de equipos y las nuevas maneras de poder contar. No es nada nuevo lo que digo, pero quiero darle, aunque sea una vueltita de rosca a lo que ya conocemos.

Noticias: Y con respecto a su aspecto o imagen como intérprete, ¿se anima a dejar de lado lo juvenil y atractivo para encarnar personajes con características físicas opuestas?

Soffritti: ¡Me encantaría! Tengo una particularidad, cumplo treinta años en menos de un mes y siempre parezco más chico. Cuesta mucho conseguir que me den la oportunidad de abordar otros personajes, incluso de mi edad. Encima, como la mayoría de mis actuaciones fueron en tiras o programas juveniles, me relacionan con ese mundo. Pero insisto todo el tiempo, si no me llaman, me llamo a mi mismo y lo hago yo. No me quedo quieto. Es algo natural mío, soy de moverme. Como cuando compré los derechos de la obra en Broadway “Sexo con extraños” en la que actué con Guillermina Valdes. Es ponerme incomodo, porque si estoy cómodo artísticamente, me aburro.

Noticias: ¿Está en pareja?

Soffritti: Sí, estoy de novio hace dos años y pico, y vivo con Anto (Pauletto). Nos llevamos muy bien a pesar de ser bastante solitario. Quizás porque en mi cabeza, los objetivos y deseos están muy ordenados, pero en mi casa soy un quilombo (ríe).