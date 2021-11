Mora Godoy: “En Argentina no valoran la cultura del tango”

Con una energía envidiable —está en todo, no para de pensar ni de hacer— Mora Godoy, la bailarina, coreógrafa, empresaria y productora del tango argentino, se percibe temperamental, con ferviente sangre guaraní y un histrionismo nato aunque enriquecido en sus continuas y reconocidas actuaciones. La mujer menuda de físico privilegiado egresó como bailarina clásica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires y entre 1990 y 1992 integró el Modern Jazz Ballet como solista. Es justo en este momento en que empezó a estudiar tango con tanta destreza que, en 1993, ingresó como figura solista en la Compañía Tango X 2 dirigida por el genial Miguel Ángel Zotto. Sobre su vida artística siempre en ascenso, nos ocupamos en esta entrevista —al menos al comienzo— ya que está a punto de estrenar el espectáculo "Esa mujer es Tango", en una única y exclusiva función el sábado 20 de noviembre a las 21, en el Teatro Ópera de la avenida Corrientes.

Noticias: ¿Por qué un one shot? El público se va a quedar con ganas de más…

Mora Godoy: Seguramente. Soy partidaria del menos es más, en un momento difícil, porque la pandemia sigue… Estamos haciendo shows privados en distintos lugares, me preparo para bailar el 4 de diciembre en las escalinatas de la Facultad de Derecho por los 200 años de la UBA y vamos armando la temporada en Mar del Plata en el teatro Tronador. Volvemos a vivir, a respirar.

Noticias: ¿Cómo se integra el elenco de bailarines?

Godoy: Tenemos un campeón mundial de tango que es Iván Romero, un lujo. Una pareja de santiagueños excelente, Lucas y Daniela, campeones de dos competencias importantes. Nosotros hacemos castings vía Zoom o por mail. A veces, en el momento, no se los contrata pero luego sí. Vemos cómo van evolucionando de una entrega a otra, cómo mejoran las coreografías, toman muchas más clases… Somos 12 bailarines.

Noticias: ¿Cuál es la esencia de “Esa mujer es tango”? ¿Tiene un color autobiográfico?

Godoy: Un poquito sí. La música es de Otros aires, un grupo de tango electrónico. Se llama “Esa Mujer es tango” y yo siento que me representa. Parece compuesta para el espectáculo, pero no. Me identifica, tiene mucho que ver conmigo. Aquí expongo mi formación en danzas clásica, en jazz y mi vena tanguera. Reúne todo y es algo distinto. Esa fusión de técnicas es lo que me representa. Me acompaña el vestuario de Alberto Mauri y los zapatos de Neotango.

Declarada Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y elegida miembro de la Academia Nacional del Tango, Mora impactó cuando sacó a bailar a Barack Obama en su visita a Buenos Aires, sorteando protocolos; estuvo en exclusiva con los Rolling Stones, con la orquesta del maestro Daniel Bareimbon en la transmisión televisiva Desde la Argentina hacia el Mundo y en espectáculos del Teatro Colón, solo para citar algo de su performance porteña. Fue, además, récord Guinness de Baile en Altura, al danzar en una plataforma suspendida a más de 60 metros, en la punta del Obelisco.

Noticias: ¿Satisfecha con su carrera, mirándola en retrospectiva? ¿O su mirada siempre es hacia adelante?

Godoy: Este año y medio pensé y reflexioné mucho. Una mujer que transversalmente atraviesa toda la Argentina y la lleva a todos los continentes, sin apoyo estatal, sin mecenas, ¡qué energía que tengo y qué aguante! Estar en tantas cosas y no correrme de la meta… Estoy satisfecha pero siempre voy por más.

Noticias: ¿Cómo le afectó la pandemia en lo personal? Tuvo que cerrar su emblemática escuela de danzas.

Godoy: Lo más triste, en lo personal, fue ver que todos los partidos políticos le dieron la espalda a la cultura. Estoy enojada con esto. ¿Para qué pagué mis impuestos? No tiene sentido porque cuando necesité al Estado no estuvo para mí ni para ninguno de nosotros. El cierre de mi escuela es circunstancial, la podré abrir nuevamente. La gente está, yo cuento con eso. Tengo una gran decepción con lo que nos hicieron a quienes estamos en la cultura. Es triste y no lo voy a pasar por alto. Fui a golpear todas las puertas y todos nos dieron la espalda. Ámbito nacional, federal, de la Ciudad de Buenos Aires… Los artistas del tango ¿a quiénes le pertenecemos? Porque nadie nos da bola. ¡Ah! Pero cuando vienen extranjeros y hay que mostrar tango y vender Argentina se acuerdan…

Noticias: ¿No contemplaron al menos el ingreso de divisas que genera el tango?

Godoy: Nada. Y traemos un montón. Porque cada extranjero que viene ve un espectáculo de tango, va a una milonga o toma clases sí o sí. La cantidad de divisas que ingresaron y cómo hemos exportado el tango… ¿Cuántas veces salieron mis espectáculos al mundo? ¿A cuánta gente se les dio trabajo? ¡Fueron miles! Entonces hay cosas que están muy mal. Y sobre todo encontré mucho machismo en algunos funcionarios. Si otra persona tuviese mi repercusión pero fuese hombre, le hubiera sido más fácil. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a este país que está tan machista? Pensé que había un cambio. Pero no. Cuando aparecían las partidas, los funcionarios se las dieron a los empresarios amigos. ¿No se regula esto?

Noticias: Se la ve muy enojada…

Godoy: Muy. Estuve en el programa de Viviana Canosa (Viviana con vos, A24) y se generó un revuelo. Lo que dije es lo que está pasando ahora. Las multinacionales son las que ponen los precios y nosotros los ciudadanos pagamos los platos rotos. Nunca hablé de las pymes. Me encantaría que alguien del gobierno escuche el cuentito que tengo para contar. Son funcionarios que eligieron ellos y que hicieron daño, porque beneficiaron a sus amigos para sanear sus propias empresas privadas. Mientras tanto dejaban en la calle artistas, bailarines… Y nosotros a seguir pagando impuestos, cuando no tuvimos ningún subsidio. Lo único que tenemos son deudas. Y con uno que estoy muy enojada es con Matías Lammens que se portó muy mal. ¿A qué intereses responde el señor Ministro de Cultura y Deportes? No lo sé, me gustaría saberlo.

Noticias: Pero usted apoya a los Fernández, a Alberto, Cristina y su equipo de gobierno.

Godoy: A cualquier gobierno que le haya tocado la pandemia no la tiene fácil. Puedo estar de acuerdo con muchas cosas de este gobierno pero adentro hay funcionarios que le hacen daño a la Argentina. Por otro lado, no voy a pegarle al gobierno en un momento mundialmente terrible. Hay errores, pero no estoy de acuerdo con pegarle al gobierno o con violentarse. Si los argentinos deciden no votar a cierto partido, tienen derecho y lo reflejan las urnas. Hay sectores en la Argentina que con la pandemia quedaron afuera, marginados, no tienen para comer. Y eso hay que atenderlo y tal vez de otra manera. Hay que hacer un plan con urgencia.

Noticias: ¿Quién lo va a diseñar, este gobierno?

Godoy: Pienso que cada vez están más preocupados por ellos mismos y menos por los demás. Hay funcionarios que parecen artistas de rock, se creen estrellas de rock. Y no. Estás ahí para gestionar y hacer algo. Pero no hacen nada. Muy pocos hicieron cosas…

Noticias: ¿Por qué cuesta tanto con el tango? ¿A los funcionarios no les interesa, lo subestiman? ¿Por qué?

Godoy: Primero por ignorancia. Y en segundo lugar porque son cipayos, siempre están mirando lo de afuera. Quieren traer grupos del exterior. Es al revés. Exportemos cultura. ¿Por qué traer siempre formatos foráneos? Yo soy muy nacionalista. Los gobiernos pasan y los funcionarios pasan. La cultura queda. Como los hombres que pasan, pero los hijos y la profesión quedan. (Risas) Y a pesar de todo, algunos como yo, en este momento, estamos contentos. Porque tomé decisiones y no tengo miedo. Porque la pasé tan mal… ¿Y qué tengo para perder si no me dieron nada? ¿Miedo a que pase qué, a la amenaza de quién?

Noticias: Hablemos de su hermano, Horacio Godoy.

Godoy: Tenemos una militancia tanguera muy fuerte. Es el mejor profesor de tango del mundo, dicho por la prensa internacional. La está rompiendo en el exterior. Aquí no lo advierten. La Viruta, la milonga de mi hermano, se está ahogando. Pero siempre está la gente, y la gente te sostiene. Es la que ve que hacemos una cruzada, sin apoyo de nadie. No existe una política cultural en este país ni existió. Y nosotros no somos los únicos que hacemos espectáculos. Hay cientos que invierten y hacen cosas de mucha calidad pero no llegan… Te cuento algo impresionante. Se están vendiendo bandoneones a la mitad de su valor para subsistir…

Noticias: ¿Y cómo hicieron Gardel o Canaro para trascender?

Godoy: En esa época el tango vivía una época de oro. El gobierno no miraba para otro lado y el tango tenía una convocatoria tan monstruosa… no había política cultural pero no estábamos tan invadidos de cosas foráneas. Con los Beatles cayó el tango.

Noticias: Haberse declarado la madre soltera de su hija Bianca Aramí Cervila (14), la niña que tuvo con el bailarín brasileño Junior Cervila, es una apuesta fuerte.

Godoy: Él vive en Estados Unidos y se ven. El segundo nombre de mi hija, Aramí, es de origen guaraní. Significa pequeño amanecer. Mis padres son paraguayos y me encanta conservar las raíces. Tengo una relación muy buena con ella, a pesar de que no debe ser fácil tener una madre como yo. Pero tiene el mejor ejemplo, el de una madre laburante…

Noticias: Su mamá es Blanca Rébori, periodista, y su papá ¿cómo se llama, qué hace?

Godoy: Papá se llama Eulogio y le decimos Ico. Ellos están divorciados y a papá me lo traje a vivir conmigo. Papá es un intelectual y es taxista. Pude comprar esta casa tan grande y hay lugar y privacidad para todos.

Noticias: ¿Sigue soltera, buscando o encontrando un hombre que sea cómo?

Godoy: (Risas a causa del gerundio) Estoy encontrando. Nunca busqué. En la búsqueda uno tapa la necesidad con cualquier persona. Creo que en el encuentro llega la pareja, con mi idea de pareja que es la de un hombre compañero. Ni un mecenas, ni un sponsor, ni un socio… Estoy conociendo a alguien. (En ese momento se asomó un hombre bien parecido, con el pelo entrecano. Entraba de la calle). Me pueden percibir como autosuficiente, pero no es así. Todos necesitamos de otro. No soy súper poderosa. Pero me banqué la pandemia calladita la boca. Ahora vuelvo al ruedo más militante que nunca y no me voy a callar nada.

Noticias: ¿Qué país sueña para su hija?

Godoy: (Respira profundo, cierra los ojos) Bianca se quiere ir del país. Al menos hoy prefiere irse, será cuando termine el secundario. Yo la voy a acompañar en la decisión que tome… Tal vez porque me ve levantando una bandera con un tremendo esfuerzo, pese a que me va muy bien. Y eso, insisto, se lo debo a la gente. Yo podría vivir en cualquier país del mundo porque en cualquiera que fuese, valoran la cultura argentina y el tango. Menos en éste.