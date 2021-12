Eugenio Cuttica: "Yo he cruzado el desierto y me la re banqué"

En 2015, Eugenio Cuttica convocó a multitudes en el Museo Nacional de Bellas Artes con "La mirada interior", la muestra que rompió récords de público entre los pintores argentinos. En 2018 volvió al país con "Ataraxia", que se presentó Museo de Arte Contemporáneo marplatense: 120 esculturas de resina, la representación de un ser luminoso que hablaba de la “ausencia de turbación”. Hoy, el artista plástico que se radicó en Estados Unidos hace 25 años (vive junto a su familia y otros artistas en una propiedad de 16 hectáreas en Southampton), está de vuelta.

Y lo acaban de nombrar huésped de honor en La Plata. “Cuttica estudio arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, y pintura y escultura en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Fue asistente de los pintores Howard Martínez y Antonio Berni. Obtuvo el primer premio Jóvenes Pintores Gran Premio Amalita Fortabat, Exhibition of Expression in Pictures of Argentina, y fue seleccionado como finalista de la bienal de Venecia (Italia). Posee talleres en Buenos Aires, New York, Houston, Miami y Milán. Como director artístico de la galería de arte Espacio Enso, se destacó en la promoción de artistas jóvenes argentinos”, resume el texto de la legislatura platense.

NOTICIAS: ¿Cómo siente la llegada de este galardón?

Cuttica: Me han nombrado ciudadano ilustre y huésped de honor en La Plata, y que sea aquí, tiene un significado especial. Esta ciudad fue diseñada en 1860 ya bajo los conceptos de la ecología, con una plaza cada seis cuadras, con sus diagonales... Una ciudad llena de museos... A mí me llena de orgullo, es una ciudad que remite a la Argentina noble. Yo hoy estoy viviendo acá y me están tratando muy bien.

NOTICIAS: ¿Hay una búsqueda por vivir en lugares que lo representen?

Cuttica: Parte de la evolución como persona es elegir el universo en el que deseo vivir. El arte transforma la realidad, es una búsqueda de lo sublime. Yo busco ese estado de gracia.

NOTICIAS: ¿Y lo alcanzó?

Cuttica: Creo que estoy viviendo lo que decía Borges, una tercera edad de dicha, de amor, de amor cósmico con el universo. Me desprendí de lo cultural tóxico para crear una nueva realidad.

NOTICIAS: ¿Cómo se refleja esto en su obra?

Cuttica: Yo antes era muy expresionista, mi pintura era una especie de grito. Era una pintura de la abundancia, hasta que una curadora amiga lo pudo nombrar y lo entendí. Ella lo definió como “el límite de la enunciación”. Entendí que si el grito se repite y se repite, finalmente se vuelve sordo. Tuve que desandar ese camino y empecé a pintar el silencio. Y fue mucho más elocuente. Mi obra despegó, creo que logró traspasar el tórax de las personas, porque no apela al intelecto, apela al alma

NOTICIAS: ¿Hay una búsqueda por la iluminación propia o ajena?

Cuttica: La palabra arte viene del griego “ars”, quiere decir herramienta. Y “teo” es Dios. Es una herramienta para llegar a Dios, a un estado de nirvana, a una dimensión en la cual es posible vivir. Yo hago el amor con la pintura, y el público me devuelve ese amor. Me permite vivir en esa energía en la que me dejó traspasar. El artista es una antena que capta la inteligencia del universo, por eso la gente elige estar cerca de los artistas, porque se siente más inteligente.

NOTICIAS: ¿Cree en dios?

Cuttica: No creo en la figura del Dios encarnado, sino más bien en esta energía. Una energía qué se vuelca a través de un lenguaje qué es la pintura, y que contagia a quién la observa y que permite, aunque sea por cinco minutos, cambiar al espectador y llevarlo a un estado de existencialismo en el cual se eleva.

NOTICIAS: ¿Se deja abordar por el público? Muchos artistas prefieren la soledad.

Cuttica: Yo trato de evitar los ruidos mentales que muchas veces provienen de un lenguaje que nos piensa. Busco dirigir mi propia mente, yo soy el silencio. En ese sentido busco ese estado, poder ver el fondo del estanque con el agua calmada. Por eso es que decidido vivir apartado. Pero pinto a la gente, y me apartó para ver el mito a la distancia.

NOTICIAS: ¿Medita a diario?

Cuttica: Sí, yo medito. Y también estoy dando unas meditaciones todos los jueves a las 8 de la mañana qué llevan el nombre de Atalaxia. Tengo muchos seguidores e imparto este conocimiento ancestral epistemológico. Y de esa forma también mi entreno, porque el que enseña aprende. Y también escribo mucho, y pintar y escribir son una meditación.

NOTICIAS: ¿Busca trascender al artista y convertirse en gurú?

Cuttica: El otro día alguien me decía que más que como un artista sueno como un pensador, y me encantó. El arte tiene mucho que ver con la magia, yo esa magia la vivo desde chico, desde que a los 7 años dibujando en mi casa natal en Devoto. Cuando lo descubrí y me prometí a mí mismo que no iba a abandonar eso.

NOTICIAS: ¿Crió una familia de artistas?

Cuttica: Somos un estirpe de artistas. Mis hijos viven de su arte hace años, sus esposas son artistas. Vivimos todos en Southampton en un campo de 40 acres que se llama Campo Cittica, que tiene lago, ciervos, pavos salvajes. Un lugar utópico para vivir con la naturaleza y vivir rodeado de una familia de artistas.

NOTICIAS: ¿Esa convivencia lo mantiene jóven? Tiene su proyecto de NFT...

Cuttica: Estoy trabajando con otros artistas en proyectos de NFT, es una nueva forma de comercialización. La tecnología ayudando a los creadores, aportándoles seguridad jurídica. Está rubricado del derecho al autor y a cada vez que se vende una obra el artista percibe un porcentaje. Hace dos semanas lancé 14 NFT y ya hay interesados. Abre muchas posibilidades de una manera internacional. Yo busco mantenerme actualizado, y el cambio cripto será mucho más poderoso que la revolución industrial.

NOTICIAS: ¿Cómo se lleva con el éxito?

Cuttica: Se gestó un flujo de la abundancia, de amor, de dinero. Pero es un flujo que se da porque sí. Cero esfuerzo. Un paraíso. Porque el paraíso está acá en la Tierra. La realidad se puede elegir, y yo vivo en ese estado. Y me gusta decirle a la gente que escuche ese llamado.

NOTICIAS: ¿Argentina puede ser un paraíso?

Cuttica: Yo extraño mucho la Argentina. Cuando yo era chico salía a andar en bicicleta y podía volver tarde y nadie se preocupaba. Ahora la realidad es otra, y a veces estando acá, vivo la paradoja de estar en Argentina y extrañar a esa otra Argentina que era un país maravilloso. Pero donde sea que esté vivo el espíritu argentino, de esa Argentina original con una sabiduría extrema. Yo amo la Argentina de Pellegrini y Sarmiento, de Alberdi, de esos procesables generosos.

NOTICIAS: ¿Siente que finalmente es profeta en su tierra?

Cuttica: Me fui hace 25 años pero nunca deje de venir. Cuando me fui sentía que el amor no era correspondido. Pero ahora siento que ese círculo está cerrado y que Argentina también me corresponde. Siento que hice lo que escribió Joseph Campbell, ese camino del héroe. Yo he cruzado el desierto y me la re banqué. Siento que ahora cuando vuelvo tengo algo que decir como artista.