Ezequiel Pereira: "Los argentinos somos muy exigentes en la gastronomía"

Ezequiel Pereira creció en Ituzaingó, en la Zona Oeste del conurbano bonaerense, con sus padres y dos hermanos mayores. Cuando tenía 12 años, la familia sufrió un hecho de inseguridad que los hizo tomar la decisión de instalarse en Capital Federal, cerca de la empresa familiar.

Cuando terminó el secundario, estudió Administración de Empresas y a los 23 años ya trabajaba en Comercio Exterior, trabajo que mantuvo por diez años, hasta que un día decidió pegar un volantazo en su vida y con 33 años se propuso un objetivo: Abrir un bar porteño. Pero no cualquier bar, uno tan emblemático que estuviese entre los 50 mejores bares del mundo. Y, gracias a su pasión y empeño, lo logró con Presidente Bar. Desde Miami, adonde emigró durante la pandemia, habla de su cambio de vida, la reciente exposición que le dio su relación con Floppy Tesouro y el lugar que ocupa el deporte en su día a día.

Noticias: ¿Cómo fue la decisión de dejar el lugar seguro de tu trabajo y poner un bar?

Ezequiel Pereira: Estaba cansado del rubro de Comercio Exterior, fueron muchos años, muchas responsabilidades. Siempre me interesó mucho la coctelería, viajé a Nueva York, que es como la meca, estuve un tiempo largo ahí analizando, tocando puertas, me capacité, me pareció muy interesante y volví a la Argentina decidido a poner un bar. Quería que fuese realmente un negocio, no solo algo para divertirme. Agarré a mi socio, y mejor amigo, Sebastián, lo hablamos, justo uno de los bares que había visto en Nueva York tenía una biblioteca en la parte de atrás y me pareció que teníamos que hacer una biblioteca escondida, me puse a buscar una propiedad que me diera esa posibilidad, armé el equipo, me asocié con el que fue socio de Frank’s y de Nicky Harrison, lo sumamos al proyecto, él sumó a Seba García, un bartender muy reconocido, y también sumé a mi hermano. Armar equipo de trabajo es clave. Eso me permite también estar en Miami, no solo con el nuevo proyecto de Presidente, sino con otras cosas y sé que en Argentina todo sigue.

Noticias: ¿Cómo fue alcanzar ese objetivo de entrar en los 50 mejores bares del mundo?

Pereira: Fue muy loco. En 2018, en el primer año de Presidente Bar, quedamos en el puesto 53 y fue muy emocionante, no esperábamos tener ese reconocimiento tan rápido. Eso nos motivó más que nunca, porque estábamos muy cerca del objetivo. Al año siguiente logramos quedar entre los 50, viajamos a los premios a Londres con todo el equipo. Ahí te cruzas con lo mejor de la industria de todo el mundo. Quedamos 33° y al año siguiente volvimos a entrar. Logramos repetir la experiencia por tercer año consecutivo, ubicándonos en el puesto 21.

Noticias: ¿Cómo lo afectó la pandemia?

Pereira: Mal, estuvimos siete u ocho meses cerrados. Nos golpeó como a toda la industria gastronómica. Pudimos sobrellevarlo, mantuvimos a todos los empleados. Hoy estamos trabajando con total normalidad.

Noticias: El año pasado se instaló en Miami con el proyecto de abrir una sucursal allá.

Pereira: Sí, ya veníamos con el proyecto, pero durante la pandemia se suspendió un contrato, viajé para arreglar ese tema y ahora ya está en marcha. Estoy ansioso por la apertura. Hoy en día abrimos varios restaurantes, tenemos un holding de otras marcas, nos asociamos con una consultora. Con el boom de argentinos que vinieron a Miami se me abrieron otras puertas dentro del mercado norteamericano así que estoy muy contento.

Noticias: ¿Siente la misma adrenalina cada vez que se enfrenta a un nuevo emprendimiento?

Pereira: La preapertura es bastante estresante, pero cuando llega la última semana y ya lo ves armado, va tu familia, esa sensación es única. Soy apasionado de lo que hago, de todo lo que hago. No hago las cosas a medias tintas.

Noticias: Con proyectos en paralelo en Estados Unidos y en Argentina, ¿en dónde nota más la diferencia entre emprender allá y acá?

Pereira: El mercado argentino me gusta, es súper interesante. Lo difícil de Argentina es programar una inversión porque no sabes en cuánto tiempo vas a tener la devolución. En Estados Unidos sí tenés más previsibilidad. Después, a nivel exigencia, el argentino es super exigente en la gastronomía, en Estados Unidos les falta desarrollo.

Noticias: ¿Qué es lo que más extraña de vivir en Argentina?

Pereira: No es fácil irse del país, perdés un montón de cosas respecto a los afectos.

Noticias: Se define como un deportista íntegro, ¿por qué?

Pereira: Hice dos Ironman (triatlón de larga distancia), uno en Dubai y otro en Punta del Este y también me gusta jugar al fútbol, al pádel, soy super deportista. Me levanto a las 7 para entrenar o para hacer algún deporte. Cuando me preparaba para los Iron Man entrenaba 3 o 4 horas por día. Entrenar me apasiona, cuando salgo a correr se me ocurren cosas, lo necesito.

Noticias: ¿Cómo fue la experiencia de los Ironman?

Pereira: Fue muy linda, pero muy dura. Es mucho tiempo de entrenamiento y de preparación, un año mínimo, pero todo lo vale en ese kilómetro final. Es una superación, una zanahoria que uno se pone. La llegada es única, se me pone la piel de gallina de solo recordarlo.

Noticias: ¿Cómo se lleva con la exposición mediática que trajo su reciente relación con Floppy Tesouro?

Pereira: No soy muy de ese palo. Se dio así, pero es mi decisión porque estoy con la persona que quiero estar. No soy muy fanántico de la exposición. No doy muchas notas. Hablo de economía, no de mi vida privada. No me gusta que mi vida sea un reality show, sé que tiene sus cosas positivas ,pero no me acostumbro.

Noticias: ¿Cómo se maneja la relación a distancia?

Pereira: No es fácil, pero tratamos de vernos cada 20 días. En ese momento que se dio sabíamos cómo eran las cartas y así fue.

Noticias: ¿Tiene alguna próxima zanahoria que alcanzar?

Pereira: Estamos en charlas para llevar Presidente Bar a Europa.

Noticias: ¿Y como deportista?

Pereira: Por el momento juego mucho al pádel, al fútbol, entreno en el gimnasio, pero ahora estamos en una época complicada, no podría ponerme otro objetivo. Probablemente en algún momento vuelva a hacer algo medio extremo.

Noticias: ¿Va a seguir viviendo en Miami?

Pereira: Es difícil que pueda volver a Argentina, acá tengo el trabajo con la consultora, varios restaurantes, Presidente, Cafecito. Me encantaría estar en Argentina con mis afectos, pero laboralmente se me hace muy difícil. Veremos una vez que esté todo encaminado. En algún momento seguramente vuelva al país.