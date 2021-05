Daniela "Dadatina" López: “No creo que exista el consumo irónico”

Fue casi como salir de la casa de Gran Hermano. Cuando la cuarentena más estricta finalizó y Daniela López volvió a salir a la calle, se encontró con totales desconocidos que la saludaban y pedían fotos. Sin importar donde fuera, siempre alguien se le acercaba. Y es que al calor del aislamiento, esta influencer más conocida como Dadatina (@soydadatina) disparó su popularidad con la velocidad de la luz. A raíz de un tweet sobre productos de belleza accesibles que se viralizó y ella luego migró a Instagram, los seguidores fueron llegando de a miles. Actualmente con 413.000 (de los cuales unos 250.000 llegaron solo en 2020), estudió Cosmetología Profesional, está haciendo un master en Cosmiatría, creó su propia línea de productos en colaboración con el laboratorio ACF y acaba de lanzar su libro “#PielesReales” (Urano). Lo que se dice una cuarentena productiva.

Noticias: ¿Cuál siente que es su diferencial para haberla pegado tanto?

Daniela López: Creo que hago que algo muy difícil se entienda. Lo vuelvo didáctico. El otro diferencial es que reseño productos accesibles. Productos que antes se miraban mal, como los nacionales, cuando tenemos unos laboratorios espectaculares que trabajan muy bien y no tienen nada que envidiarles a las marcas internacionales.

Noticias: ¿Reseña productos aún si debe criticarlos?

López: No, porque siento que si no es muy desordenado el Instagram, porque estás mezclando posteos de cosas que no te gustan y otros que sí, y eso marea. En su mayoría intento que el contenido sea positivo.

Noticias: ¿Todavía le llegan dudas que la sorprendan?

López: Sí, porque cada tanto alguna moda se vuelve viral y vienen a preguntarme. Por ejemplo, en la cuarentena hubo un boom de mascarillas caseras que son más peligrosas que buenas. Ponerse limón o azúcar no tiene ningún beneficio… Otra es si se puede poner hielo directo en la cara, cuando no hay ningún estudio que indique que es bueno, y hasta te podés quemar. Ahora están todos con la clorofila, que hace unos años ya se había puesto de moda. Les digo que es mejor comerse un apio o una espinaca, que tiene el mismo aporte nutricional… Otros mitos que se perpetúan son que si se tiene la piel mixta no es necesaria crema, que no hay que usar protector solar si no se sale de casa o que la vitamina C mancha la piel.

Noticias: ¿Nota un movimiento de más autoaceptación en los jóvenes?

López: Sí, y me encanta. Hay diferentes tipos de movimientos para dejar de usar filtros, aceptar el acné y mostrarlo simplemente como una condición estética. En el Reino Unido están haciendo #dropthefilter, y creo que nació gracias al movimiento de aceptación del cuerpo, y ahora llegó a la piel. Acá lo veo parcialmente, todavía hay muchas personas que en las redes comunican con filtros que deforman. Yo no uso ninguno, porque mi idea es que no se lleven expectativas irreales. De hecho, tengo mi propia línea de productos y quiero mostrar exactamente cómo funciona cada uno.

Noticias: ¿A usted le costó esta búsqueda del autoamor? ¿De poder mostrarse así de genuina en cámara?

López: Sí, y todavía me cuesta. Tengo rosácea y cada tanto me salen pústulas, o me pongo toda roja si como chocolate o tomo alcohol, y muchas veces me da vergüenza mostrarme así. Pero pienso que puede ayudar a otras personas y eso pesa más. Hace poco me salió un herpes, y en vez de ocultarlo durante una semana, subí historias con él y hablé todo un día de lo normal que es. Intento bajar a tierra cosas cotidianas como esas. Me cuesta, pero pienso en el mensaje y trato de dejar mi ego atrás por un bien mayor.

Noticias: ¿Qué opina del botox?

López: Es como toda cirugía: si te lo querés hacer y te haría sentir mejor con vos mismo, adelante. Además, es lo más inofensivo que te podés hacer, porque solo tensa ciertas áreas, no cambia la cara. Las cremas llegan hasta un punto, no van a borrar todas las arrugas y líneas de expresión. A mí me da miedo la aguja, pero creo que en el futuro lo voy a hacer. Y seguramente lo comparta, porque no quiero que sea un estigma. Creo que se puede hacer y que sea algo sutil que complemente la rutina. Porque por más botox que te pongas, si no tenés una buena rutina no se va a lucir, va a ser un desperdicio de plata.

Noticias: ¿Y qué opina de las tan mentadas máquinas para la piel?

López: Hay maquinitas y maquinitas. Siempre digo que las mejores amigas de nuestra piel son las manos, porque son con las únicas que podemos controlar la fuerza y sentir bien qué estamos haciendo. Pero si tenés ganas de complementar tu rutina con diferentes tipos de accesorios como rodillos de jade, cepillos de limpieza o radiofrecuencia o espátulas ultrasónicas, me parece que está bien. Eso sí, no gastaría una fortuna, porque ninguno de esos te va a hacer un efecto dramático. Y ninguno puede hacer lo que hacen las manos. Menos si son parte de una estafa piramidal… No vale la pena endeudarse para comprar una.

Noticias: Sacó su propia línea de productos, ¿cómo se dio esa alianza?

López: Cuando la cuenta empezó a levantar, pensé que me encantaría hacer alguna colaboración con una marca, algo que siempre vi que se hacía en Estados Unidos con influencers. Le escribí a un par diciendo que tenía una idea sobre un producto que acá todavía no existía, pero no me contestaron. A la vez, ACF les había dado códigos de descuento a muchos influencers y yo lo compartía, porque me encantaban sus mascarillas. Un día me pidieron reunión porque mi código se usaba muchísimo y querían conocerme. Así que les conté mi idea. Quería hacer un sérum con un componente que acá no se veía, la niacinamida, que tiene un montón de beneficios comprobados científicamente y va muy bien para todo tipo de piel. Me dijeron que sí y comenzaron las reuniones y las pruebas de laboratorio, y así nació el primer producto, Balance. Y la rompió. Le fue tan bien que seguimos la línea y propuse una doble limpieza, algo que acá no se usaba.

Noticias: ¿Cómo influye eso en sus reseñas de otros productos? Porque es competencia…

López: Depende. Saqué mi sérum de ácido hialurónico y el mes anterior reseñé uno de Todo Moda. Creo que son diferentes alternativas, y uno no siempre usa todo el tiempo la misma marca. Vas alternando y está bueno mostrar otras versiones. He reseñado otros aceites, otros sérums, otros limpiadores. El cuidado de la piel es tan amplio y hay tantas opciones que podés reseñar de todo. De hecho, tengo contrato con marcas que tienen productos iguales a los míos, como La Roche Possay y L’Oreal, y no pasa nada.

Noticias: ¿Y cómo nació el libro?

Daniela López: Cuando empecé con la cuenta noté que no había nada de bibliografía en Argentina sobre cómo cuidarte la piel. Todo lo que había era online, y buscar la información en un Instagram es medio caótico. Mi idea era compilar todo y redactarlo de una manera fácil para que cualquier persona que se quiera cuidar la piel pueda tener esta guía. Nunca había escrito más que lo que hago en redes, y el proceso era muy diferente. En el medio me contactaron de dos editoriales, pero decidieron no avanzar porque tenían en mente otro tipo de libro. Cuando me llamaron de Urano enseguida dijeron que sí a mi propuesta. La editora ordenó todas mis ideas con cohesión y coherencia, y finalmente entendí cómo tenía que ser.

Noticias: Hoy se dedica por completo a esto. ¿Cómo fue el salto?

López: Lo hice en diciembre con mucho miedo. ¿Quién renuncia a su trabajo en relación de dependencia para ser monotributista en medio de una pandemia? Pero ya no me daba el tiempo, tenía un trabajo full time y súper exigente para una corporación de Estados Unidos, y no había chance de que pudiera seguir trabajando bien en las dos cosas. Ahora lo que estoy haciendo además de crear contenido y seguir desarrollando productos es hacer consultorías para grandes marcas. Y estoy por sacar un podcast con otra cosmetóloga, Patricia Fernández, sobre el cuidado de la piel.

Noticias: Con tanto crecimiento se deben haber colado algunos haters, ¿qué le pasa con eso?

López: Son pocos por suerte. Pero me afectan. No estoy hace tanto acá y la exposición negativa me llega. Trato de pensar en lo positivo, y con la ayuda de mi grupo de apoyo lo dejo atrás. A la vez, siento que no existe el consumo irónico. Por más de que estés criticando, me estás dando exposición, y además a alguien más le va a llegar y le va a resonar ese mensaje. Así que elijo ignorar y no dar pelea.