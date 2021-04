Daniel Aráoz: “Hay que renacer en el humor”

Le puso humor a las emisiones del reality de Telefe, Masterchef Celebrity, al tiempo que demostró que de cocinar, también algo sabe. Actor, humorista, director, Daniel Aráoz llegó a Buenos Aires desde su Córdoba natal, donde se ganó la vida siendo peluquero. El objetivo era cumplir su sueño, y pronto lo logró sumándose a “La noticia rebelde”, en 1988. Desde entonces no paró de trabajar: hizo programas de humor, novelas, unitarios, películas, radio y teatro. En pareja con la artista plástica y audiovisual Renata Morini y padres de Pedro (22) y Lola (17), para Aráoz, la familia es lo primero. Con una filosofía de vida bien clara e ideales a los que se aferra por pura convicción, el actor apoya la Ley Pancitas Llenas que impulsa el empresario Julio González (dueño de pastas Oralí), y ya está en Diputados. El texto propone que las empresas que más crecieron en los últimos 30 años aporten el 0,04 por ciento de sus ganancias, para que sean destinadas a abastecer a más de veinte mil comedores de nuestro país. “Tenemos que empezar por sanar y curar el alma de la Argentina, que son las niñas y los niños. Cuando Julio me llamó, acepté inmediatamente porque es algo por lo cual lucho hace mucho tiempo, desde mi humilde lugar. Los adultos tenemos que trabajar para que los chicos tengan sus cuatro comidas diarias, para que puedan vivir normalmente como se merecen, que puedan jugar, educarse y crecer sanos. Ese es el camino a una sanación que debemos transitar todos juntos”, reflexiona.

Noticias: ¿Cree que la ley será aprobada?

Daniel Aráoz: Hay cierta traba con el órgano fiscalizador y me parece que tienen que realizarlo los empresarios y no el Estado, porque les va a hacer mucho bien trabajar en una causa noble y justa, como esta. Considero que el aporte no puede ser a voluntad, sino que debe ser obligatorio, aunque la palabra no me gusta, porque si lo dejamos a decisión no estaríamos luchando por esta ley. Tenemos que trabajar para que esto salga. En su momento luché bastante por la Asignación Universal por Hijo. Estamos atravesando un momento difícil y estos gestos de parte de los que más tienen, nos van a ayudar a sanarnos. Los chicos sufren las decisiones que tomamos los adultos y son víctimas del sistema que, entiendo yo, tiene que ir tomando la forma de un nuevo mundo. Es la manera en que vamos a poder salir adelante, en esta circunstancia alarmante que vivimos. Es justo apoyar esta causa y junto a varias compañeras y compañeros de diferentes pensamientos políticos, decidimos hacerlo. Pareciera que tener dinero es sinónimo de éxito. El exitismo ha tapado los verdaderos propósitos del ser, el de la construcción del alma, el de reconocernos como seres humanos. Poco a poco estamos tomando conciencia de que este sistema no nos hace felices. Hay mucho dolor.

Noticias: ¿Qué es el éxito?

Aráoz: El éxito está relacionado con el mayor hecho humano que es la familia. El sistema se empecina en ser sólo para unos pocos. Nos va a hacer mucho bien tratar de dialogar y de conformar una opinión consensuada desde todos los sectores políticos. Lo que está pasando en el mundo habla de que tenemos que estar unidos y eso tiene que darse a través del sistema democrático, del diálogo, la amorosidad, el entendimiento de la realidad.

Noticias: Sin embargo estamos cada vez más desunidos…

Aráoz: Hay mucho exitismo, individualismo, egoísmo e indiferencia. Tenemos que entender que hay que trabajar unidos para poder salir adelante. Como artistas debemos hacer tomar conciencia que el camino de la desigualdad y la desunión está mal. Espero que empecemos a transitar un camino de sanación.

Noticias: La conciencia social, ¿es herencia o aprendizaje?

Aráoz: La heredé de mi padre, de mi madre, de las reuniones políticas que solían ocurrir en el living de mi casa. Papá era peronista y me enseñó sobre conciencia social. Recuerdo la honradez en mi casa. El nivel de agresividad en el mundo es tal que se compran armas para sostener los ideales que no son tales, porque no son humanos sino que pertenecen a otro orden.

Noticias: ¿Cómo pasó su familia este año de pandemia por el covid-19?

Aráoz: Estuvimos diez meses sin trabajar. Hice un streaming con Coco Silly, el Puma Goity y Roly Serrano que nos redituó una pequeña ganancia. Fueron diez meses sin recibir ningún apoyo económico. De todas maneras, debo decir que somos privilegiados porque hemos administrado bien el dinero con mi compañera, la artista plástica Renata Morini, el amor de mi vida, y junto con nuestros hijos, Pedro y Lola.

Noticias: ¿Cómo califica su participación en Masterchef?

Aráoz: Me llamaron y la familia tomó la decisión de que lo hiciera. Cocino en casa desde siempre pero es muy diferente hacerlo en un restaurante, con las presiones de entregar un plato prolijo y rico. Y es todavía más presión hacerlo en un formato televisivo porque tenes una hora para cocinar y tomar muchas decisiones.

Noticias: ¿Lo disfruta o lo padece?

Aráoz: Lo disfruto, pero con lo que no me siento identificado es en la competencia. Yo soy un queso compitiendo. Creo que es un formato bastante familiar y disfrutable, exceptuando la competencia.

Noticias: Que no le gusta la competencia es coherente con su discurso…

Aráoz: Sí, tiene que ver con mi ideología y la de mi familia. No estamos para competir sino para dar lo mejor y apoyar las causas nobles y justas, y en eso no hay otra expresión más potente que el arte. Ernesto Sábato decía que “el arte es el único camino a Dios”. Es una reflexión poética pero están todas las debilidades y los condimentos que hacen a lo humano y a su supervivencia. Y en esa entrega de cocinar con alegría, también llevo humor que tanta falta hace porque reírnos nos abre la puerta a tener esperanza y fe.

Noticias: ¿Es difícil hacer reír en pandemia? Además hay que sumarle que, con la perspectiva de género, el humor cambió y lo que causaba risa hace diez años hoy es una falta de respeto.

Aráoz: He pasado por todas las épocas del humor desde que comencé a trabajar en “La noticia rebelde”. Pero mi humor siempre estuvo direccionado hacia el absurdo, el grotesco. Hoy tenemos que rehacernos en el humor, como en todos los órdenes de la vida, porque nos estamos deconstruyendo y aprendiendo. Hay cosas que no se pueden decir más, hay chistes que en el fondo encerraban un pensamiento fascista o machista. Ese es el trabajo del artista, renacer. Lo que descubrí en Masterchef y me emociona, es que mi humor llega a las niñas y los niños, y a los más jóvenes que no me conocían.

Noticias: ¿Cómo es su relación con Dios hoy?

Aráoz: Mi fortaleza, entre otras herencias que me dejó mi papá Juan, es la oración. Y es una oración en un sentido libre, creativo, con mucho amor. Oro todos los días. Creo en Papaíto Dios y en la Pachita Mama. En la religión busqué mi propio sendero. No creo en fanatismos ni en el hecho de que uno es dueño de la verdad porque ese sentimiento no hace bien y es un camino equivocado. Hay que tratar de ser mejores todos los días, sin soberbia.

Noticias: Habla con mucha admiración de su mujer, con quien tiene un largo matrimonio. ¿Cómo se conocieron?

Aráoz: Hace 27 años que estamos juntos. Nos conocimos en Córdoba, los dos somos de allá. Teníamos un grupo que se llamaba “Quinto sol”, yo trabajaba allí y tenía 18 años, y ella, 14. Apareció un amor ágape, pero éramos los dos muy pequeños. Estábamos en dictadura, tratando de generar arte en ese contexto de tanta oscuridad. Nos hicimos amigos, y después el camino del amor nos unió. Recuerdo que nos dimos el primer beso en la cañada de Córdoba y desde ese día no nos separamos más. Estamos unidos por el alma, la lucha y los ideales.