Juan Braceli: “Viajar por Argentina me abrió la cabeza y el corazón”

Entusiasta y agradecido, Juan Braceli, uno de los históricos conductores del programa “Cocineros Argentinos”, el de mayor rating de la TV Pública, respondió el mensaje del cronista el mismo día que lo recibió. Días después, en los estudios del canal, se concretó el reportaje y la sesión de fotos. Pero el archivo de la extensa conversación, se dañó de forma irreparable. Anoticiado, respondió: “no hay problema, la volvemos a hacer”.

Sin duda, semejante predisposición, generosidad y comprensión caracterizan una personalidad amable, responsable, carismática y campechana. Quizás porque las fiestas y veranos de su infancia transcurrieron en Mendoza, provincia natal de sus padres; el escritor y periodista Rodolfo Braceli, y la actriz Titina Morales.

De joven se formó en teatro y participó de la película “Bajo Bandera” de Juan José Jusid, con Federico Luppi y Miguel Ángel Solá, inspirada en el caso real del asesinato del soldado Omar Carrasco. Pero el azar lo llevó a estudiar gastronomía y ser parte de una camada que cambió el estilo de enseñar lo culinario en los medios.

Noticias: ¿Cómo pasó de protagonizar una película a la cocina profesional?

Juan Braceli: Estaba por hacer otra y mi personaje era un cocinero. Nunca se concretó y me quedé con ganas de aprender a cocinar. De pensar en tomar un cursito terminé anotándome en la carrera de la Escuela del Gato Dumas. Para poder pagar el segundo año entré a laburar en el mismo Instituto y ahí lo profesional me tomó por completo. Cuando me di cuenta, el actor le había dado paso al cocinero y una nueva vida comenzaba.

Noticias: Llegó a la conducción televisiva.

Braceli: Lo primero fue perfeccionarme en San Sebastián y Roma. Luego trabajé acá, en restaurantes, catering, y asesoramientos. En 2006 me llamaron para armar un equipo y producir para El Gourmet. Produje unos treinta programas. Un día me convocaron para colaborar con el armado de uno que duraría apenas tres meses, quería reflejar la cocina del país, y cuyo nombre provisorio era “Cocineros Argentinos”. Me gustó tanto la idea que pedí audicionar para la conducción, y acá estamos, trece años después.

Noticias: ¿Influyeron las fiestas y los veranos en Mendoza?

Braceli: No de manera consciente. Mis padres vinieron a Buenos Aires en los setenta, a trabajar, y aquí nacimos mi hermano Fede y yo. En casa se cocinaba lo básico. De hecho, terminé el secundario y arranqué Biología, con la intención de estudiar Genética, pero duré un año. Después vino Teatro y Periodismo, en simultáneo. Pasé también por Filosofía, Arte, y Astrología. De forma posterior y azarosa, apareció la gastronomía. Me fui buscando un buen rato y poco a poco me encontré. En “Cocineros Argentinos” recuperé aquellos sabores de infancia. Los platos de mis abuelas Luisa y Juana. Sus empanadas mendocinas, con dos partes de cebolla por una de carne, recién salidas del horno de barro, o el arroz con pollo y tomate. Como dice León Gieco: “Todo está guardado en la memoria”. Cuando los cocino siento que estoy haciéndolo a dúo con ellas. Hacer esas recetas en “Cocineros…” es uno de los gustos más grandes que me doy. Siempre termino llorando de emoción. Ahí todo cierra.

Noticias: ¿Por qué dice ser cocinero y no chef?

Braceli: Soy cocinero profesional y cuando estoy al frente de una cocina de restaurant, chef. “Chef” sería si dirigiera una brigada de cocina. Ahora mi tarea principal es comunicar.

Noticias: El programa lo hizo viajar por todo nuestro país; más allá de lo gastronómico o paisajístico, ¿qué enseñanza a nivel humano le dejó ese privilegio?

Braceli: La posibilidad de entrar a las casas de tanta gente con sus recetas, historias y costumbres, es algo que agradezco desde lo más profundo. Aprendí que la cocina argentina es muchísimo más que locro y asado, pero además descubrí y compartí vivencias, tradiciones e idiosincrasias variadas que también forman parte de nuestra cultura. Viajar por Argentina me abrió la cabeza y el corazón.

Noticias: ¿Alimentar es lo mismo que comer?

Braceli: Sí y no. Necesitamos saber qué es lo que estamos comiendo para poder alimentarnos mejor, más variado, equilibrado y sostenible. Me parece fundamental saberlo y para eso la aprobación de la Ley de Etiquetado Frontal es clave. También acompaño y promuevo la producción de alimentos agroecológicos y el acceso a tierra ociosa del Estado para los productores.

Junto a la actriz Paulina Rachid es padre de Luara (12), Lucio (9) y Astor (3). Cuenta que para su familia cocinó mucho más seguido recién durante la cuarentena porque antes, la demanda laboral solo le daba margen para hacerlo durante los fines de semana. Ahora sus hijos participan y lo acompañan en la preparación de comidas y postres que realiza con mucha dedicación, y comparte en videos a través de su cuenta de Instagram @juanbraceli.

Noticias: ¿Qué reflexión le genera el incremento de sobrepeso en niñas y niños?

Braceli: Es un llamado de atención constante y como comunicador y cocinero busco visibilizar esta problemática para poder cambiar hábitos y revertirlo. Es muy importante que, en las escuelas, desde el jardín, se enseñen lineamientos básicos de cocina. Saber de dónde provienen nuestros alimentos, cómo cocinarlos, qué se produce en cada región del país.

Noticias: Lamentablemente, el hambre es una triste realidad, ¿cómo cree que se podría enfrentar o al menos intentar revertir esa dura situación de tantos compatriotas?

Braceli: Que haya hambre en un país que produce alimentos para más de cuatrocientos millones de personas resulta inadmisible. Esto lo cambiamos entre todos, cada uno desde su lugar.

Noticias: ¿Qué opina sobre la Mesa del Hambre?

Braceli: Es un espacio que fue generado, justamente, para tener visiones diversas sobre el tema, profundizar y tomar decisiones. No solamente desde el Estado, también al incluir empresarios, empresarias, comunicadores, gente que viene desde distintos palos y que pueda sumar al respecto. Son acciones que me parecen sumamente constructivas. El tema es que, al toque, vino la pandemia, trastocó absolutamente todas las prioridades.

Noticias: Pero nos compete a todos.

Braceli: Exacto, la idea es que nos involucremos y entendamos que hay algo que tiene que ver con la producción de alimentos, la matriz productiva de Argentina, que debe cambiar.

Noticias: ¿Eso incluye la televisión?

Braceli: Así es. Conduje algunos ciclos propios: “Saber, Hacer, Probar”, para la señal ACUA Federal, de cocina regional. También llevo tres temporadas de “Ciencia a la carta” que se emite por TECTv y Encuentro. Lo que me motiva es poder contar la cocina de nuestro país, mostrar las historias que hay detrás de cada producto y plato. Es lo que le da sentido a lo que hago, lo que quiero es contarnos y reencontrarnos con las cocinas de toda la Argentina. Hacerlo a través de las distintas provincias o regiones resulta una maravillosa y primordial excusa.

Noticias: ¿Pensó en plasmarlo también en un libro?

Braceli: Trabajo en uno desde hace años. Tengo un proyecto encaminado con Editorial Planeta. Ya falta menos.

Noticias: Hay un auge de los realitys de gastronomía, ¿qué opina sobre esos sucesos de la tele abierta?

Braceli: Están buenísimos. Hay lugar para todo tipo de programas. “Masterchef Celebrity”, por ejemplo, me parece un productazo. Bien hecho, divertido, y dinámico.

Noticias: La televisión en vivo resulta demandante pero siempre se lo ve entusiasmado y feliz, ¿cómo conduce los días con problemas personales, de ánimo o de salud?

Braceli: En trece años al aire, en vivo, tras casi 4000 programas, uno se vuelve un profesional de la comunicación y el entretenimiento. La idea de “Cocineros…” es enseñarte a cocinar, a comer, mostrarte lo que se produce y quiénes lo hacen a lo largo y a lo ancho del país. Eso buscamos realizarlo con alegría y de forma entretenida. Como cualquiera, un día puede ser complicado. Nos pasan las mismas cosas que a todos, la experiencia y el profesionalismo nos adiestran para hacer bien el trabajo.